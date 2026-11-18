Zeren Spor ile Galatasaray Daikin, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde 19 Kasım Perşembe saat 19.00’da Ankara’da karşılaşacak. Maç, Yenimahalle’deki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak. Tribün bileti 499 TL, saha içi bileti 899 TL olarak listelendi. Salon girişinde 6 yaş ve üzeri seyirciler için bilet gerekiyor.

Galatasaray Daikin, Kupa Voley’de dörtlü finale kalmak için Ankara’da Zeren Spor’un karşısına çıkacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun programına göre karşılaşma 19 Kasım 2026 Perşembe saat 19.00’da başlayacak. Tribünden izlemek isteyenler için adres Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No. 9/A, Yenimahalle, Ankara.

Salonu haritada ararken TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu adını kullanabilirsiniz. Ankaralı voleybolseverlerin Başkent Voleybol Salonu adıyla da bildiği tesis, isim sponsorluğu anlaşmasının ardından bugünkü adını aldı.

Federasyonun maç takvimi ile Biletinial’ın satış ekranında salonun güncel adı yer alıyor. Özellikle aynı bölgede birden fazla voleybol salonu bulunduğu için yola çıkmadan önce biletinizdeki salon adını ve adresi birlikte kontrol edin.

Kupa Voley maç bileti kaç TL, nereden alınır?

Biletinial, karşılaşma için iki kategori listeliyor. Tribün bileti 499 TL, saha içi bileti 899 TL. Satış ekranında Ankara’daki 19 Kasım saat 19.00 seansını seçtikten sonra bilet kategorilerine ve oturma planına bakabilirsiniz.

Birlikte maça gidecek seyirciler, satın alma ekranında yan yana yer olup olmadığını kontrol edebilir.

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Salon girişinde bilet ve kimlik kontrolü

Çocuklarıyla maça gidecek aileler için satış sayfasındaki yaş kuralı açık. Altı yaşını dolduran her seyirci için bilet gerekiyor. Etkinlik kurallarına göre federasyon veya organizatör girişte kimlik isteyebiliyor ve güvenlik araması yapabiliyor. Biletinizi maç sonuna kadar saklamanız ve üzerinde belirtilen yerde oturmanız gerekiyor.

Biletinial’ın yayımladığı kurallara göre salona dışarıdan yiyecek ve içecek, cam, metal veya plastik şişe ile megafon ve vuvuzela gibi ses çıkaran araçlar alınmıyor. Satış sayfasındaki 19.00, karşılaşmanın başlangıç saati. Kapıların açılış saati ayrıca belirtilmediği için giriş kontrolü ve yerinizi bulmak üzere maç saatinden önce salona ulaşacak şekilde plan yapabilirsiniz.

Kazanan dörtlü finale çıkacak

Kupa Voley’de çeyrek final tek maç üzerinden oynanıyor. Ankara’daki karşılaşmayı kazanan takım adını dörtlü finale yazdıracak. Mücadeleyi salondan izleyemeyen voleybolseverler için yayın adresi de belli.

Türkiye Voleybol Federasyonunun takvimine göre maç TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.