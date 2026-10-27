Anadolu’nun sekiz kırsal bölgesinden araştırma ve tasarım çalışmaları Ankara’da bir araya geliyor. “Kırsal ve Gelecek” sergisi, bugün saat 17.00’de CerModern’de açılacak ve 21 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Peki, sergi hangi coğrafyalara odaklanıyor, izleyicileri neler bekliyor? İşte mimarlık, yaşam ve gelecek arasındaki ilişkiyi tartışmaya açan serginin merak edilen içeriği ve ziyaret bilgileri.

Ankara’da kırsal yaşam, mimarlık ve geleceğin nasıl şekillenebileceği üzerine düşündüren yeni bir sergi açılıyor. “Kırsal ve Gelecek”, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00’de CerModern’de ziyaretçilerle buluşacak. Sergi, 21 Kasım 2026’ya kadar görülebilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yürütülen bir araştırma ve tasarım stüdyosunun çalışmalarından doğan sergi, Anadolu’nun sekiz farklı kırsal coğrafyasını ele alıyor. Ziyaretçileri, bu bölgelerdeki yaşam koşullarına ve geleceğe ilişkin düşüncelere mimarlık ve tasarım üzerinden bakmaya davet ediyor.

Kırsal ve Gelecek Sergisi Ne Anlatıyor?

Serginin temelinde, kırsal alanlarda yaşamın gelecekte nasıl şekillenebileceği sorusu bulunuyor. Çalışmalarda kırsal; yerleşimler, üretim biçimleri, altyapı, doğal çevre ve yerel bilgi arasındaki ilişkilerle birlikte ele alınıyor.

İTÜ’nün etkinlik duyurusuna göre proje, mimarlık ve tasarımın bu yaşam çevrelerinin bugünü ve olası gelecekleriyle nasıl ilişki kurabileceğini araştırıyor. Böylece sergi, farklı coğrafyaların özelliklerinden hareketle alternatif yaşam ve tasarım önerileri üzerine bir tartışma açıyor.

Ziyaretçiler için serginin dikkat çekici yönlerinden biri, araştırmaların tek bir bölgeye odaklanmaması. Bir ovadan dağlık bir coğrafyaya, göl havzasından kıyıya uzanan çalışmalar; farklı yerlerdeki yaşam çevrelerini aynı program içinde görme olanağı sunuyor.

Sergide Anadolu’nun Hangi Bölgeleri Yer Alıyor?

CerModern’in tanıtımına göre proje kapsamında Şile, Bandırma, Menderes Havzası, Harran Ovası, Çoruh Havzası, Toros Dağları, Yukarı Fırat Havzası ve Van Gölü Havzası üzerine çalışıldı. Bu sekiz bölgede yürütülen araştırmaların ardından tasarım projeleri geliştirildi.

Menderes Havzası çalışması Sarayköy, Buharkent ve Buldan’ı; Çoruh Havzası çalışması Borçka, Yusufeli ve Şavşat’ı kapsıyor. Toroslar’da Mut, Silifke ve Gülnar; Van Gölü Havzası’nda ise Tatvan, Edremit ve Erciş araştırma alanları arasında yer alıyor.

Bu coğrafyalar üzerinden üretilen projeler, çizimler, haritalamalar, hareketli görüntüler ve anlatılar sergide bir araya getiriliyor. Çalışmaları gezenler, farklı araştırma biçimlerinin kırsal alanlara ilişkin soruları nasıl görünür hâle getirdiğini takip edebilecek.

Sergi Nasıl Ortaya Çıktı?

“Kırsal ve Gelecek”, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 2020–2024 yılları arasında yürütülen mimari araştırma ve tasarım stüdyosunun dört yıllık birikimine dayanıyor. Serginin küratörleri Ayşe Şentürer ve Yeşim Armağan.

Çalışmalar daha önce İstanbul’da izleyiciyle buluştu. Ankara’daki gösterim, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ndeki serginin ardından CerModern’de açılıyor. Program kapsamında CerModern’de 20 Kasım’da ulusal forum düzenlenmesi de planlanıyor.

Sergi Nerede, Hangi Saatlerde Gezilebilir?

Serginin açılışı 27 Ekim Salı saat 17.00’de, CerModern’de yapılacak. Son ziyaret tarihi 21 Kasım Cumartesi olarak açıklandı.

CerModern’in genel ziyaret saatleri salıdan pazara 10.00–19.00; kurum pazartesi günleri kapalı. Adres Altınsoy Caddesi No: 3, Sıhhiye/Ankara. Serginin açılış günü ve varsa özel gün uygulamaları için yola çıkmadan önce güncel duyuruların kontrol edilmesi yararlı olabilir.