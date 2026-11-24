Ankara'nın Güdül ilçesinde yer alan Salihler Kaya Yazıtları, erken dönem Türk topluluklarının izlerini günümüze taşıyor. Milattan sonra 1 ve 2. yüzyıllara tarihlendirilen alan, 2012 yılından bu yana sit alanı statüsüyle koruma altında tutuluyor.

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Salihler Mahallesi sınırlarında bulunan Salihler Kaya Yazıtları, bölgenin kadim geçmişini yansıtan zengin bir kültür mirası olarak dikkat çekiyor. Yüzeylere işlenen binlerce figür ve sembol, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi göçleri ve kültürel bağları aydınlatacak nitelikler taşıyor.

Salihler Kaya Yazıtlarının Tarihi ve Konumu

Salihler Kaya Yazıtları, Güdül ilçe merkezine bağlı Salihler Mahallesi arazisinde yer almaktadır. Uzmanlar tarafından Milattan Sonra 1. ve 2. yüzyıllar arasındaki erken döneme tarihlendirilen bölge, barındırdığı paha biçilmez kültürel değerler sebebiyle 2012 yılında tescillenerek koruma altına alınan resmi sit alanı statüsüne kavuşturulmuştur.

Özellik Bilgi Bulunduğu Konum Ankara, Güdül, Salihler Mahallesi Tahmini Dönem Milattan Sonra 1-2. Yüzyıllar Koruma Statüsü 2012 Yılında İlan Edilen Sit Alanı İlişkilendirilen Topluluklar Peçenek veya Hun Türkleri İnanç Sistemi Gök Tanrı İnancı Motifleri

Kaya Çizimlerindeki Türk İzleri ve İnanç Motifleri

Kaya yüzeylerinde bulunan binlerce çizim, işaret ve metnin Peçenek veya Hun Türkleri tarafından nakşedildiği tahmin edilmektedir. Bölgedeki sembollerin, o devirde Gök Tanrı inancını benimseyen Türk boylarının yaşayış tarzlarını, manevi dünyalarını ve evren algılarını doğrudan simgelediği değerlendirilmektedir.

Sarp kaya zeminlerine titizlikle oyulmuş binlerce figür, tamga ve yazı bulunuyor.

Çizimler, devrin insanlarının dini inançlarını ve ritüellerini kayıt altına alıyor.

Günlük hayat pratikleri, avlanma gelenekleri ve toplumsal yaşam biçimleri resmediliyor.

Eski Türk topluluklarının doğaya bakışını ve felsefi tasavvurlarını yansıtıyor.

Tarih Araştırmaları Açısından Önemi

Kaya üzerindeki yazı ve sembollerin tam anlamıyla okunup bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi, Anadolu'daki Türk varlığının erken evrelerine dair karanlıkta kalmış birçok gerçeği gün yüzüne çıkaracaktır. Uzmanlar, alandaki detaylı incelemelerin hem Türk kültür tarihi hem de dünya tarih yazımı açısından yeni ufuklar açacağını belirtmektedir.