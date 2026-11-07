Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Anıtkabir'in ziyaret saatleri resmen açıklandı. Resmi törenin ardından kapılarını halka açacak olan Anıtkabir, saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. Vatandaşların merak ettiği tören sırasındaki giriş detayları da netleşti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde tüm yurtta ve başkent Ankara'da büyük bir minnet, özlem ve saygıyla anılmaya hazırlanıyor.

Her yıl 10 Kasım tarihinde milyonlarca vatandaşın akın ettiği Anıtkabir, bu anlamlı günde de yoğun bir ziyaretçi akıntısına ev sahipliği yapacak.

Ziyaret planı yapan binlerce vatandaşın kafasındaki en temel soru işaretlerinden biri olan kapıların açık kalacağı saatler ve tören sırasındaki giriş koşulları, yetkili makamlar tarafından yapılan resmi duyuruyla netlik kazandı.

Resmî Törenin Ardından Halk Ziyareti Başlayacak

Yapılan resmi açıklamalara göre, 10 Kasım 2026 Salı günü sabah saatlerinde devlet erkânının katılımıyla resmi bir anma töreni gerçekleştirilecek. Bu süreçte devlet protokolünün güvenliği ve tören akışının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla Anıtkabir'in kapıları belirli bir süre için yalnızca resmi katılımcılara ayrılacak.

Vatandaşların en çok merak ettiği "Tören sırasında içeri girebilir miyim?" sorusunun yanıtı ise resmi duyuruda net bir şekilde yer alıyor. Buna göre, halk ziyareti resmi törenin sona ermesini müteakip başlatılacak. Devlet töreninin tamamlanmasının ardından güvenlik kontrollerinin esnetilmesiyle birlikte kapılar halkın geçişine açılacak ve vatandaşlar akşam saat 22.00'ye kadar Ata'nın huzuruna çıkabilecek.

10 Kasım'da Anıtkabir'i Ziyaret Edeceklere Önemli Tavsiyeler

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Ankara'da ve şehir dışından gelen binlerce vatandaşın Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerindeki resmi törenin bitimini takip eden ilk saatlerde yoğun bir insan kalabalığı ve uzun kuyruklar oluşması öngörülüyor. Bu nedenle ziyaretçilerin günün ilerleyen saatlerini tercih etmeleri veya yoğunluk saatlerinde sabırlı olmaları büyük önem taşıyor.

Akşam saat 22.00'ye kadar açık kalacak olması, günün her anında ziyaret etmek isteyenler için esneklik sağlarken, güvenlik önlemleri kapsamında çanta ve eşya kontrollerinin titizlikle yapılacağı unutulmamalıdır.

Başkentte düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve Anıtkabir çevresindeki yollarda yaşanabilecek yoğunluklara karşı da tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini ve minnetlerini sunmak üzere Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çelenk bırakmak ve saygı duruşunda bulunmak isteyen vatandaşlar, belirlenen bu saat aralığında ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. 10 Kasım ruhuna uygun olarak gerçekleştirilecek bu anlamlı ziyaretlerin huzur içinde tamamlanması için tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda.