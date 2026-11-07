Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Kart sahibi üreticiler için veteriner hizmetleri desteği başvurularını başlatırken, sağlık katılım payı desteği için de yeni takvimi duyurdu. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler ve sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için kritik başvuru tarihleri ve detaylar netleşti.

Başkent genelinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri, tarımsal kalkınma hamleleri ve vatandaş odaklı destek programlarıyla adından sıkça söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni destek duyurularını peş peşe yayımladı.

Özellikle kırsal kalkınmayı desteklemek, üreticilerin maliyetlerini hafifletmek ve dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen bu programlar, başkent halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında hem hayvancılıkla uğraşan üreticiler hem de sağlık katılım payı desteğinden yararlanmak isteyenler için kritik tarihler açıklandı.

Veteriner Hizmetleri Desteğinde Güz Dönemi Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdüren üreticilere yönelik sunduğu katkılara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda hayvancılıkla geçimini sağlayan ve Başkent Kart sahibi olan üreticiler için Güz Dönemi Veteriner Hizmetleri Desteği başvuruları resmi olarak başladı.

Üreticilerin hayvan sağlığını korumak ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen bu destek programının detayları şu şekildedir:

Başvuru Kapsamı: Başkent Kart sahibi olan ve aktif olarak hayvancılıkla uğraşan tüm yerel üreticiler bu destekten yararlanabilecek.

Başvuru Tarihleri: Güz dönemi başvuruları 4 Kasım – 1 Aralık 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Başvuru Adresi: Üreticiler online başvuru adımlarını gerçekleştirmek ve detaylı bilgi almak için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tarım resmi web sayfasını ziyaret edebilecek.

Sağlık Katılım Payı Desteği İçin Yeni Takvim

Vatandaşların sağlık giderlerine destek olmak amacıyla yürütülen Sağlık Katılım Payı Desteği programında da takvim işlemeye devam ediyor. Düzenli aralıklarla yenilenen başvuru dönemi, her ayın belirli günlerinde erişime açılıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin merak edilen takvim detayları netleşti:

Başvuru Takvimi Kuralı: Sistem her ayın 15'i saat 08.00 'de başvuru alımına açılmakta ve ilgili ayın son günü saat 23.59 'da kapanmaktadır.

Sonraki Başvuru Dönemi: Katılım payı desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için bir sonraki başvuru dönemi 15 Kasım 2026 tarihinde saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

Başvuru Adresi: İşlemler Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Sağlık Yardımı platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Sosyal Destekler ve İletişim Kanalları

Belediye tarafından sunulan tüm sosyal yardım programları, başvuru şartları ve güncel duyurular, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler resmi web sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.

Vatandaşların hak kaybı yaşamaması ve süreçleri doğru takip etmesi için duyuruları bu kanal üzerinden incelemesi tavsiye ediliyor. Ayrıca başvuru süreçlerinde yaşanabilecek acil sorular, talepler ve her türlü şikâyet için başkent sakinleri Başkent 153 çözüm merkezini arayarak 7/24 destek alabiliyor.

Başkentte yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ve üreticilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu kapsamlı destek paketleri, önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek.