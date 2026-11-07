Türkiye'nin yerel yönetim düzeyindeki çevre vizyonu uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları ile uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek olan dünyanın en büyük çevre buluşmalarından biri Antalya ev sahipliğinde kapılarını aralıyor.

Bu kapsamda Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 zirvesinde yerini alarak başkentte hayata geçirilen örnek çevre projelerini küresel katılımcıların beğenisine sunacak.

Dr. Mesut Özarslan Açıkladı: Sıfır Atık ve Çevre Hamlesi COP31'de Görücüye Çıkıyor!

"Dünyanın İklim Zirvesi Türkiye'de. Hep Birlikte Daha Temiz Bir Geleceğe" mottosuyla düzenlenen zirvede; iklim değişikliğiyle mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi gibi kritik küresel konular masaya yatırılacak.

Keçiören Belediyesi, bu prestijli organizasyonda kurulan Green Zone alanındaki G2034 numaralı stantta yer alarak yürüttüğü yenilikçi çalışmaları dünya kamuoyuyla paylaşacak.

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Keçiören'in Öncü Çevre Projeleri Dünyaya Anlatılacak

Yerel yönetim düzeyinde sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeler, zirve boyunca uluslararası uzmanların ve delegelerin incelemesine sunulacak. Keçiören Belediyesi'nin COP31'de öne çıkaracağı başlıca çevreci uygulamalar ve projeler şunlardır:

Mavi Su ve Su Verimliliği Çalışmaları: Su kaynaklarının etkin kullanımı ve tasarrufu amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar, tescillenen "Mavi Su" belgesi çerçevesinde katılımcılara aktarılacak.

Kapsamlı Sıfır Atık Uygulamaları: İlçede atıkların kaynağında ayrıştırılması için kurulan 500 tekstil , 67 mobil atık ve 79 cam kumbarası ile yürütülen toplama faaliyetleri sergilenecek.

Yenilenebilir Enerji ve Pelet Fabrikası: Evsel ve organik atıkların işlenerek yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlayan pelet fabrikası ile çevre yönetiminin tek merkezden koordine edildiği Çevre Yönetim Merkezi hakkında detaylı sunumlar yapılacak.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları: İlçenin karbon ayak izini azaltmak amacıyla hayata geçirdiği yeşil enerji projeleri uluslararası platformda anlatılacak.

Çevre Bilinci ve Eğitim Kampanyaları Küresel Sahnesinde

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yürütülen toplumsal farkındalık çalışmalarına da büyük önem veriliyor. Keçiören Belediyesi'nin okullarda gerçekleştirdiği çevre eğitimi projeleri, COP31 katılımcılarının dikkatine sunulacak uygulamalar arasında yer alıyor. Plastik atık kullanımını azaltmak ve çocuklarda çevre bilincini erken yaşta geliştirmek amacıyla 64 okulda 12 bin öğrenciye su matarası hediye edilmesi ve 100 bin bez çanta dağıtılması gibi projeler, örnek gösterilen sosyal sorumluluk hareketleri olarak tanıtılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevre dostu projelerle COP31'de yer almaktan duydukları gururu vurgulayarak, sıfır atık, yenilenebilir enerji, su verimliliği ve çevre eğitimi alanındaki kazanımları uluslararası arenada paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. Başkentin yeşil dönüşüm hamlesi, bu uluslararası zirve ile birlikte sınırları aşarak küresel bir boyuta taşınmış olacak.