Türk rock müziğinin sevilen grubu Seksendört, 20. yılını kutladığı özel turnesi kapsamında yarın akşam Ankara ATO Congresium'da müzikseverlerle buluşacak. Büyük bir orkestra eşliğinde gerçekleşecek bu görkemli konserde, grubun zamansız şarkıları özel düzenlemelerle başkent sahnesine taşınacak.

Türk rock müziğinde bıraktığı derin izler, dillerden düşmeyen hit şarkıları ve güçlü sahne performanslarıyla milyonların hayranlığını kazanan Seksendört, müzik kariyerindeki 20. yılını muhteşem bir turneyle kutlamaya devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan şarkılarını bu kez çok özel bir konseptle dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanan başarılı grup, başkent Ankara'da unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Rock Müziğin Efsanesi Seksendört Yarın Akşam Başkentte: 8 Kasım Congresium Konser Detayları

Müzikseverlerin uzun süredir büyük bir heyecanla beklediği bu dev organizasyon, yarın akşam başkentin en prestijli etkinlik merkezlerinden birinde müzik ziyafeti sunacak.

BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan bu özel buluşma, Seksendört'ün iki yıllık müzik serüvenini taçlandıran en büyük projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yalnızca standart bir konserden öte, hem görsel hem de işitsel anlamda izleyicilere benzersiz bir şölen vadettiren etkinlikte, grubun en sevilen parçaları büyük bir orkestra eşliğinde yepyeni aranjmanlarla seslendirilecek.

Bir döneme damgasını vuran şarkılarla anıları tazelemek, hep bir ağızdan dev koro eşliğinde söylemek isteyen binlerce müziksever yarar akın akın salonda yerini alacak.

Büyük Orkestra ve Özel Aranjmanlarla Seksendört Sürprizi: Bilet Fiyatları ve Saat Bilgisi

Yarın akşam gerçekleştirilecek olan bu görkemli 20. yıl özel konserine katılmak isteyen müzikseverler için öne çıkan başlıklar ve etkinlik detayları şu şekildedir:

Tarih ve Saat: Konser, 8 Kasım Pazar akşamı saat 20.00 'de başlayacak.

Mekan: Etkinlik, Ankara'nın dev sahnesi ATO - Congresium Kongre ve Sergi Merkezi 'nde gerçekleşecek.

Organizasyon: Konserin organizasyonunu BKM üstleniyor.

Bilet Fiyatları: Etkinlik için biletler 1.100 TL 'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

Yaş Sınırı: Konser için belirlenen yaş sınırı 8+ olarak uygulanıyor.

Grup İsmi Nereden Geliyor? "Sex and Dirt"ten Seksendört'e Müzikseverlerin en çok merak ettiği konuların başında grubun isminin nereden geldiği yer alıyor. İlk olarak 1999 yılında Ankara'da kurulan grup, müzik hayatının ilk yıllarında ağırlıklı olarak İngilizce cover'lar (nu-metal ve rapcore tarzı) icra ettiği için kendine "Sex and Dirt" adını seçmişti. Ancak zamanla kendi Türkçe bestelerini yapmaya başlayan, stüdyo çalışmalarını hızlandıran ve büyük konserler vererek geniş kitlelere seslenmeye başlayan grup, ismi Türkçeye uyarlama kararı aldı. Grubun solisti Tuna Velibaşoğlu'nun çeşitli platformlarda açıkladığı üzere; "Sex and Dirt" isminin fonetik benzerliğini korumak ve o döneme kadar yakalanan kemik dinleyici kitlesini kaybetmemek adına kelime oyunu yapılarak isim "84" (Seksendört) olarak değiştirildi. Grubun adının üyelerin doğum yılıyla ya da herhangi bir kurumun kuruluş tarihiyle doğrudan bir bağı bulunmuyor. 20. Yılını Kutlayan Seksendört'ün Solisti Tuna Velibaşoğlu Kimdir, Hangi Okul Mezunu? Grubun kurucusu, solisti ve pek çok unutulmaz şarkısının bestecisi olan Tuna Velibaşoğlu, müzikal altyapısı ve güçlü ses tonuyla Türk rock sahnesinin önde gelen isimleri arasında bulunuyor. Doğum Tarihi ve Yeri: 22 Haziran 1981 tarihinde Ankara 'da dünyaya gelen Velibaşoğlu, 45 yaşındadır .

Eğitim Hayatı: İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan başarılı müzisyen, konservatuvar eğitiminden önce iki yıl boyunca işletme eğitimi almıştır.

Konservatuvar Kariyeri: Daha sonra hayatının yönünü müziğe çevirerek Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera / Koro bölümüne giriş yapan Velibaşoğlu, Türkiye'nin önde gelen opera solistlerinden şan dersleri alarak bu prestijli bölümden başarıyla mezun olmuştur. Almış olduğu klasik opera ve şan eğitimi, grubun şarkılarındaki vokal kalitesine ve sahne performansına doğrudan yansımaktadır. 20. Yıl Coşkusu Yarın Akşam Ankara'da Yaşanacak Kurulduğu günden bu yana müzik çizgisinden ödün vermeyen Seksendört, 20 yıllık birikimini taçlandırmak üzere 8 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de ATO Congresium sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek. Büyük bir orkestra eşliğinde ve özel aranjmanlarla sahne alacak olan grup, başkentteki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Hem geçmişin nostaljik şarkılarıyla hem de güçlü vokaliyle adından söz ettiren Tuna Velibaşoğlu liderliğindeki topluluk, Türk rock müziğindeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Seksendört ile Müzik Dolu Nostaljik Bir Yolculuk

Kurulduğu günden bu yana Türk alternatif rock sahnesine yön veren Seksendört, bu özel konserle birlikte geçmişten bugüne uzanan müzikal yolculuğunun en güzel özetini Ankara izleyicisine sunacak.

Grubun dillerden düşmeyen slow parçalarından yüksek tempolu rock marşlarına kadar geniş bir repertuarla sahne alacağı gecede, dev orkestranın katacağı senfonik dokunuşlar şarkılara ayrı bir derinlik kazandıracak. Başkentin kültür ve sanat hayatına damga vuracak olan bu organizasyon, hafta sonunu müzikle kapatmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor.

Konser biletlerinin hızla tükenmeye devam ettiği, başkentteki rock müzik dinleyicilerinin bu büyük buluşmaya yoğun ilgi gösterdiği biliniyor. Yarın akşam ATO Congresium'da kapılarını açacak olan bu dev konser, Seksendört hayranlarına hafızalardan silinmeyecek anlar vadederken, grubun Türk müzik tarihindeki kalıcı yerini bir kez daha gözler önüne serecek.