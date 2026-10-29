Anıtkabir’i Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaret etmek isteyenler için özel program açıklandı. Resmî duyuruya göre Anıtkabir, bugün törenin tamamlanmasının ardından saat 22.00’ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Akşam ziyaret planlayanların başlangıç saatini törenin bitişine göre değerlendirmesi, ulaşım düzenlemelerini kontrol etmesi ve kapanış saatinden önce ziyaretlerini tamamlayabilecek şekilde hareket etmesi gerekiyor. İşte duyurunun önemli ayrıntıları.

Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’e gitmek isteyen vatandaşlar için ziyaret programı belli oldu. Anıtkabir, bugün, 29 Ekim 2026 Perşembe günü, resmî törenin tamamlanmasının ardından saat 22.00’ye kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Anıtkabir’in resmî internet sitesinde 19 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan duyuru, Cumhuriyet Bayramı’na özel ziyaret düzenlemesini açıklıyor. Akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkmayı planlayanlar da belirtilen program kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Halkın ziyareti ne zaman başlayacak?

Resmî açıklamada ziyaretin başlangıcı için belirli bir saat verilmiyor. Halkın ziyaretine açılış, resmî törenin bitimine bağlı olarak tanımlanıyor.

Bu nedenle sabah saatlerinde gitmeyi düşünen vatandaşların, olağan günlerdeki açılış saatini bugüne doğrudan uygulamaması gerekiyor. Tören programının tamamlanması ile ziyaretlerin başlaması arasındaki ilişki, duyurunun en önemli ayrıntılarından biri.

Başlangıç saatinin ayrıca açıklanmadığı bir programda tahminî saat üzerinden hareket etmek yerine güncel resmî bilgilendirmeyi takip etmek daha sağlıklı olacaktır.

Bugünkü program olağan ziyaret saatlerinden farklı

Anıtkabir’in standart ziyaret takviminde 15 Mayıs–31 Ekim dönemi için kapanış saati 17.00 olarak belirtiliyor. Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin özel duyuruda ise bugün ziyaretlerin 22.00’ye kadar süreceği açıklanıyor.

Bu düzenleme, gün içindeki programı nedeniyle erken saatlerde gelemeyenler için akşam ziyareti imkânı sunuyor. Ancak bayrama özel uygulamanın diğer günlerde de geçerli olduğu varsayılmamalı. Farklı bir tarihte ziyaret planlayanların o güne ilişkin takvimi ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

Saat 22.00, ayrı bir son giriş saati mi?

Duyuruda 22.00, ziyaretin sona ereceği saat olarak yer alıyor. Ayrı bir “son giriş saati” belirtilmiyor. Bu nedenle kapanışa çok kısa süre kala kapıya ulaşmanın ziyaret için yeterli olacağı düşünülmemeli.

Yolculuk süresinin yanında giriş işlemleri ve alan içindeki yürüyüş için de zaman bırakılması yararlı olacaktır. Özellikle çocuklarıyla, yaşlı yakınlarıyla veya hareket etmekte zorlanan aile bireyleriyle geleceklerin programını daha geniş bir zaman aralığına yayması ziyaretlerini kolaylaştırabilir.

Akşam ziyareti için ulaşım nasıl planlanmalı?

Anıtkabir’e gidiş planı yapılırken dönüş yolculuğu da önceden düşünülmeli. Toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, kullanacakları hattın hareket saatini ve son bağlantı seferini kontrol edebilir.

Özel araçla geleceklerin ise yola çıkmadan önce güncel trafik duyurularına bakması önem taşıyor. Navigasyonun önerdiği güzergâh, sahadaki geçici yönlendirmelerle birlikte değerlendirilmeli. Ziyaret saatinin uzatılması, çevredeki bütün ulaşım bağlantılarının aynı düzende çalışacağı anlamına gelmiyor.

Birlikte gelecek grupların buluşma noktasını ve dönüş planını önceden belirlemesi de son dakika karışıklıklarını azaltabilir.

Ziyaret öncesinde hangi duyuru esas alınmalı?

Sosyal medyada veya arama sonuçlarında önceki yıllara ait ziyaret saatleriyle karşılaşılabiliyor. Bu nedenle açıklamanın yalnızca başlığına değil, tarihine ve hangi günü kapsadığına da bakılmalı.

Bugünkü ziyaret için esas alınacak bilgi, Anıtkabir’in 29 Ekim 2026’ya ilişkin resmî duyurusu. Açıklama, ziyaretin resmî tören sonrasında başlayacağını ve 22.00’de sona ereceğini belirtiyor. Güncel bilgilendirmeler Anıtkabir’in resmî duyurular sayfasından takip edilebilir.