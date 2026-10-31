Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’i ziyaret edecek vatandaşlar için kış dönemi mesai saatleri başlıyor. 1 Kasım itibarıyla devreye girecek yeni takvime göre kapıların kapanış saati erkene alınırken, ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması için güncel saatler duyuruldu.

Millî mücadelenin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir, başkent Ankara’nın en çok ziyaret edilen, tarihi ve manevi değeri en yüksek anıt mezar yapıları arasında yer alıyor.

Her gün yüzlerce vatandaşın, öğrencinin ve yabancı turistin akın ettiği bu kutsal mekan, yıl boyunca mevsim geçişlerine bağlı olarak belirli bir ziyaret takvimi uyguluyor. Bu kapsamda, milyonların merakla takip ettiği Anıtkabir ziyaret saatleri konusunda önemli bir döneme giriliyor.

1 Kasım İtibarıyla Kapanış Saatleri Değişiyor

Standart çalışma takvimi gereği 1 Kasım ile 31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kış dönemi mesai saatleri resmen devreye giriyor. Yaz ve sonbahar aylarında saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilen Anıtkabir, 1 Kasım’dan itibaren saat 09.00 ile 16.00 arasında ziyaretçilerini kabul edecek. Ziyaret planı yapacak olan vatandaşların, kapıların kapanış saatindeki bu geri çekilmeyi dikkate alarak program yapmaları büyük önem taşıyor. Özellikle hafta sonu yoğunluğunda planlama yaparken bu saat aralığının göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Yıl Boyu Uygulanan Üç Farklı Ziyaret Periyodu

Anıtkabir yönetimi tarafından mevsimsel şartlar, hava kararma saatleri ve güvenlik prosedürleri göz önünde bulundurularak yıl genelinde üç farklı ziyaret saati uygulanmaktadır. Planlama yaparken bu periyotları bilmek büyük kolaylık sağlamaktadır:

01 Şubat - 14 Mayıs Dönemi: Sabah saat 09.00 ile akşam 16.30 arası.

15 Mayıs - 31 Ekim Dönemi: Sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arası (Yaz uygulaması).

01 Kasım - 31 Ocak Dönemi: Sabah saat 09.00 ile akşam 16.00 arası (Kış uygulaması).

Özel günlerde, devlet törenlerinde veya milli bayramlarda ise ziyaret saatleri ve protokol kuralları resmi makamların yapacağı özel duyurulara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür özel tarihlerde ziyaret etmeyi düşünenlerin güncel duyuruları takip etmesi önerilmektedir.

Anıtkabir'in Mimari ve Manevi Dokusu

Yalnızca bir anıt mezar olmanın ötesinde tarih, kültür ve millî bilinç merkezi olan Anıtkabir; Anıt Bloğu ve Barış Parkı olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Tandoğan Kapısı’ndan içeri giren ziyaretçileri karşılayan Barış Parkı, yurdun dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gönderilen 48.500 civarında bitki ve ağaç türünü barındırmaktadır. Bu yeşil alan, Atatürk’ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesini simgeleyen yaşayan bir anıt niteliğindedir.

Park içindeki yürüyüş yolunun iki yanında yer alan 24 Oğuz boyunu temsil eden 24 aslan heykeli, ziyaretçileri Şeref Salonu'na hazırlar. Dikdörtgen planlı Anıt Mezar binasının duvarlarında altın yaldızlarla işlenmiş Türk Gençliğine Hitabe ve Cumhuriyetin 10. yıl konuşması yer almaktadır. Tek parça kırmızı mermerden yapılan sembolik lahit Şeref Salonu'nda yer alırken, asıl Mezar Odası ise bu salonun tam altında bulunmaktadır.

Ulaşım ve Erişim Kolaylıkları

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Akdeniz Caddesi No: 31 Yücetepe Mahallesi adresinde konumlanan Anıtkabir, başkentin ulaşımı en rahat merkezlerinden biridir. Engelli erişim imkanları sayesinde dezavantajlı ziyaretçilerin de rahatça hareket edebildiği alanda, profesyonel rehberlik hizmetleri de sunulmaktadır. Özellikle öğrencilerin Cumhuriyet tarihini yerinde gözlemlemesi, millî bilinç ve sorumluluk kazanması açısından bu ziyaretler büyük bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Hafta sonu veya hafta içi Anıtkabir’i ziyaret etmeyi planlayanların, kış saati uygulamasının getirdiği 16.00 kapanış sınırına dikkat etmesi gerekiyor.