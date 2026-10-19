Ankara’da altın alacak veya bozduracak vatandaşlar, 19 Ekim fiyatlarını takip ediyor. Ancak ekrandaki alış ve satış rakamları farklı işlemleri gösteriyor. Kuyumcudan altın alırken satış, elinizdeki altını bozdururken alış fiyatı esas alınıyor. Gram ve çeyrek altında oluşan makas, ödenecek tutarı ve bozdurma karşılığını değiştiriyor. İşte fiyat tablosunu doğru okumak için bilinmesi gereken ayrıntılar.

Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem günü başladı. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatlarını takip eden Ankaralılar için yalnızca fiyatın seviyesi değil, ekrandaki rakamın hangi işlemi gösterdiği de önem taşıyor. Altın satın alırken ödenecek bedelle aynı ürünü bozdururken alınacak tutar birbirinden farklı olabiliyor.

Alış ve satış fiyatları, fiyatı ilan eden kuyumcu veya finans kuruluşunun işlem yönünü ifade ediyor. Vatandaş kuyumcudan altın aldığında satış fiyatıyla, elindeki altını kuyumcuya sattığında ise alış fiyatıyla karşılaşıyor. İki rakam arasındaki fark, piyasada “makas” olarak adlandırılıyor.

19 Ekim’de gram ve çeyrek altın ne kadar?

Ankara piyasasına ilişkin fiyat yayımlayan Dövizgrafik’in 19 Ekim saat 10.07 ekranında, külçe altının gramı 6.604,20 TL alış ve 6.679,09 TL satış seviyesinde yer aldı. Aynı ekranda çeyrek altın 10.818 TL’den alınıp 10.885 TL’den satıldı.

Aşağıdaki rakamlar, belirtilen kaynağın saatli piyasa göstergesidir; Ankara’daki bütün kuyumcuların bağlayıcı satış teklifi değildir. Ürünün niteliği ve işlem yapılacak işletmenin fiyatlandırması nedeniyle farklı teklifler çıkabilir.

Altın türü Alış Satış Alış-satış farkı Külçe altın gramı 6.604,20 TL 6.679,09 TL 74,89 TL Çeyrek altın 10.818 TL 10.885 TL 67 TL

Fiyat zamanı: 19 Ekim 2026, saat 10.07. Tablodaki farklar, aynı satırdaki satış fiyatından alış fiyatının çıkarılmasıyla hesaplandı.

Altın alırken hangi sütuna bakılmalı?

Kuyumcudan bir çeyrek altın satın almak isteyen kişi için esas olan sütun “satış”. Tablodaki örneğe göre bir çeyreğin satış karşılığı 10.885 TL. İki çeyrek için hesaplanan tutar 21.770 TL’ye ulaşıyor.

Ancak işlemden önce kuyumcunun o anki teklifini öğrenmek gerekiyor. İnternette görülen fiyatın güncelleme saatiyle dükkânda işlem yapılan saat farklı olabilir. Bu nedenle “ekranda bu rakam yazıyor” demek, tek başına aynı bedelle satış yapılacağını göstermiyor.

Satın alınacak ürünün de açık biçimde belirtilmesi önemli. Külçe gram altın, ambalajlı perakende gram altın ve işçilikli takı aynı ürün değil. Karşılaştırmanın aynı ağırlık, ayar ve ürün üzerinden yapılması gerekiyor.

Altın bozdururken hangi fiyat geçerli?

Elindeki çeyrek altını bozdurmak isteyen vatandaş ise “alış” sütununu dikkate almalı. Çünkü bu işlemde altını satın alan taraf kuyumcu oluyor.

Örnek tablodaki fiyatlarla bir çeyreğin bozdurma karşılığı 10.818 TL. Aynı anda 10.885 TL’den satın alınan ürünün değişmeyen koşullarda hemen geri satılması halinde 67 TL fark ortaya çıkıyor. Bu hesap, yalnızca tablodaki iki fiyat üzerinden hazırlanmış bir örnek; gerçek işlem teklifinin ayrıca alınması gerekiyor.

Birden fazla altın bozdururken toplamı hesaplarken de alış fiyatı kullanılmalı. Satış rakamıyla yapılan hesap, ele geçecek paranın olduğundan yüksek görünmesine yol açabilir.

Gram altında neden farklı rakamlar görülüyor?

Altın ekranları arasında kaynak, saat ve ürün farkı bulunabiliyor. Örneğin Bloomberg HT’nin 19 Ekim saat 10.00 verisinde serbest piyasa gram altın 6.652,06 TL alış, 6.652,94 TL satış olarak yer aldı. Bu göstergeyi, Ankara’daki bir kuyumcunun fiziki ürün teklifine eşitlemek doğru olmaz.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odasının fiyat ekranı da verilerin bilgi amaçlı tavsiye niteliğinde olduğunu belirtiyor. Ekranda ayrıca 8, 14, 18 ve 22 ayar ürünlere kuyumcular tarafından işçilik ilave edildiği açıklanıyor. Dolayısıyla özellikle bilezik veya takı alırken yalnızca gram fiyatını öğrenmek toplam maliyeti göstermeyebilir.

Fiyat karşılaştırmasında toplam tutar önemli

Ankara’da altın alım satımı yapacak vatandaşın, aynı ürüne aynı zaman aralığında verilen teklifleri karşılaştırması daha anlaşılır bir sonuç sağlar. Alım sırasında ödenecek toplam bedel, bozdurma sırasında ise ele geçecek net tutar sorulmalı.

Banka altın hesabıyla fiziki kuyumcu işlemi karşılaştırılırken de her iki kanalın alış ve satış fiyatları ayrı incelenmeli. İş Bankası, altın hesabına ilişkin açıklamasında bankanın uyguladığı alış-satış makasının kontrol edilmesini özellikle vurguluyor.