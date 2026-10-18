Ankara 2 No’lu Barosu’nun 3. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Avukat Muhammet Kürşat Üçüncü ile Avukat Murat Can Doğan yarıştı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılan seçimlerin sonucunda sandıktan zaferle çıkan Muhammet Kürşat Üçüncü, barunun yeni başkanı oldu.

Başkent hukuk camiasının yakından takip ettiği ve büyük bir çekişmeye sahne olan Ankara 2 No’lu Barosu, yeni dönem başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Baro binasının ve genel kurul takviminin öngördüğü süreçler dahilinde, Ankara 2 No’lu Barosu’nun 3. Olağan Genel Kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Başkentteki hukukçuların geleceğini şekillendirecek olan bu kritik seçimde iki güçlü aday, meslektaşlarının oylarını almak için kıyasıya bir yarış verdi.

Seçim sürecinin tamamlanması ve sandıkların kapanmasının ardından yeni dönemin lideri netleşti. Hukuk camiasında geniş yankı uyandıran bu sonucun ardından gözler yeni yönetimin atacağı adımlara çevrildi.

Yönetim Kurulu

Av. İlhan Kara Av. Saliha Sasa Av. Saime Bilici Dilekcan Av. İhsan Tolga Dur­uoğlu Av. Fazlı Çağrı Kuş Av. Meral Semiz Yeter Av. Mehmet Güneş Av. İbrahim Ethem Yiğit Av. H. Betülay Himoğlu Toral Gökçeli Av. Ahmet Buğra Sertbaş

Disiplin Kurulu adayları Av. Faruk Koçak Av. Hakan Doğru Av. Murat Emre Güner Av. Fehmi Altuntaş Av. Ramazan Fırat Lala Denetim Kurulu Av. Faruk Kelleştimur Av. İzen Çimen Yaman Av. Daye H. Bulut TBB delege Av. Mehmet Ali Canlı Av. M. Asım Kahyaoğlu Av. A. Zerrin Bostancı

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İki Adayın Kıyasıya Yarışı Ankara Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Ankara 2 No’lu Barosu’nun yeni başkanını belirleyecek olan 3. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapıldı. Demokrasi şöleni havasında geçen genel kurulda oy verme işlemleri sabah saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirildi. Baronun resmi duyurularında ilan edilen takvime sıkı sıkıya bağlı kalınarak yürütülen seçim sürecinde, meslektaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkanlık koltuğu için Av. Muhammet Kürşat Üçüncü ile Av. Murat Can Doğan'ın listeleri yarıştı. Saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasının hemen ardından oyların sayım işlemine geçildi. Titizlikle yürütülen sayım sonucunda Muhammet Kürşat Üçüncü’nün listesi çoğunluğu sağlayarak seçimi kazandı. Seçimde adayların aldığı oyların kesin sayısal dağılımı henüz resmi olarak paylaşılmasa da, Üçüncü'nün sandıktan galibiyetle ayrıldığı netleşti.

Muhammet Kürşat Üçüncü'den Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Seçim sonrasında kürsüye çıkarak meslektaşlarına hitap eden yeni Başkan Muhammet Kürşat Üçüncü, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Konuşmasına şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm hukuk şehitlerini anarak başlayan Üçüncü, görevi devraldığı mevcut başkan Gökhan Ağdemir'e ve geçmiş dönem başkanlarına emekleri için teşekkür etti.

Üçüncü, bayrak değişimi vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bizim anlayışımızda bayrağı taşıyan eller değişir ama bayrak değişmez. Bayrağı lekeletmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz ve ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Avukatların Ekonomik Sorunları ve Liyakat Vurgusu

Avukatlık mesleğinin günümüzde karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çeken Üçüncü; artan büro kiraları, sigorta yükümlülükleri, ulaşım masrafları ve uzayan yargı süreçlerinin meslektaşlarını ekonomik açıdan yıprattığını belirtti. "Herkesin hakkını savunmakla görevli olan avukatın hakkını kim savunacak? Sorumluluk üstlenen etkin bir kurum olmalıdır" diyerek baronun avukatın arkasındaki en güvenli kale olacağını vurguladı.

Seçim dönemindeki farklı görüşlerin genel kurul bittikten sonra geride kalacağını belirten yeni başkan, "Görev süremizde hiçbir meslektaşımızı tercihine göre değerlendirmeyeceğiz" diyerek adalet, liyakat ve dayanışma ilkeleriyle hareket edeceklerinin altını çizdi. Ortak akıl ve meslektaşların katkısıyla baroyu daha ileriye taşıyacaklarını belirten Üçüncü, başkent hukuk camiası için yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.