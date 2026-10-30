Ankara Adliyesi, İUP kapsamında genel temizlik hizmetlerinde görev alacak katılımcılar için ilan yayımladı. Haftada üç gün, günlük yedi buçuk saatlik programda katılım günü başına 1.375 TL ödeme öngörülüyor. Başvurular şahsen yapılacak. Yaş, sigortalılık, emeklilik ve hane geliri koşullarının arandığı programda, adaylardan kendileriyle birlikte hanede yaşayanlara ilişkin belgeler de başvuru sırasında ayrıca isteniyor.

Ankara’da iş arayanları ilgilendiren yeni bir İUP duyurusu yayımlandı. Ankara Adliyesinin 26 Ekim 2026 tarihli ilanına göre, ana hizmet binası ve ek hizmet binalarındaki genel temizlik faaliyetleri için katılımcı alınacak. Program, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülecek.

Başvuruların Ankara Adliyesi Ana Hizmet Binası E Blok, alt zemin, 9 numaralı odada bulunan İdari İşler Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekiyor.

Başvuruda hangi şartlar aranıyor?

İlanda Türk vatandaşı olmak ve başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş bulunmak şartları yer alıyor. Ayrıca son bir ay içinde sigorta giriş ve çıkışının bulunmaması, SSK veya Bağ-Kur emeklisi olunmaması isteniyor.

Bir diğer koşul ise hane gelirinin toplamda iki asgari ücreti geçmemesi. Bu nedenle değerlendirmede yalnızca başvuru sahibinin geliri değil, haneye ilişkin bilgiler de önem taşıyor. Sigorta kaydı veya gelir durumuyla ilgili tereddüdü bulunanların başvuru biriminden açıklama alması yararlı olacaktır.

Başvuru dosyasına hangi belgeler eklenecek?

Başvuru dilekçesiyle birlikte şu belgeler isteniyor:

İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi.

Son altı ayda çekilmiş iki vesikalık fotoğraf.

Başvuru sahibinin SGK dökümü.

Hanede oturanları gösteren hane bilgileri.

Hanede yaşayanların SGK hizmet dökümleri ve çalışanların son aya ait maaş bordroları.

İlanda ilgili kayıtların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtiliyor. Yol ve yemek ücreti ise kurum tarafından karşılanmayacak.

Belgeleri hazırlarken yalnızca kendi hizmet dökümünü almakla yetinmemek gerekiyor. Hane bilgilerinin ve çalışan kişilere ait bordroların da dosyada bulunması, başvuru hazırlığının önemli bir parçası. Teslim öncesinde belgeleri ayrı ayrı kontrol etmek, yeniden evrak hazırlamak zorunda kalma ihtimalini azaltabilir.

Günlük ödeme nasıl hesaplanacak?

İlana göre katılımcılar haftada belirlenecek üç iş günü, günde 7,5 saat görev yapacak. Çalışılan her gün için 1.375 TL ödeme verilecek. Genel sağlık sigortası yapılacak; rapor dâhil toplam izin süresi 10 gün olacak.

Günlük tutar üzerinden örnek bir hesap yapıldığında üç katılım günü 4.125 TL, 12 katılım günü ise 16.500 TL ediyor. Ancak bunlar yalnızca aritmetik örnekler. İlandaki günlük ödeme bilgisini her ay değişmeden alınacak sabit bir maaş olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Bütçe hesabında ulaşım ve yemek giderlerinin de düşünülmesi önemli. Başvuru sahibinin elinde kalacak tutarı değerlendirirken yalnızca günlük ödemeye bakması, kişisel masrafları gözden kaçırmasına yol açabilir.

İUP kapsamında olması ne anlama geliyor?

İŞKUR, İşgücü Uyum Programı’nı işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan bir aktif işgücü programı olarak tanımlıyor. Programla bilgi ve beceri kazandırılması, çalışma alışkanlığı ve disiplininin geliştirilmesi hedefleniyor. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde uygulanan bu yapı, katılımcıların işgücü piyasasına geçişini desteklemeye odaklanıyor.

Bu nedenle “Ankara Adliyesi personel alımı” başlığıyla karşılaşılan duyurunun İUP kapsamında olduğu mutlaka dikkate alınmalı. Başvuru, kadrolu memurluğa atanma veya sürekli işçi kadrosuna yerleşme hakkı olarak yorumlanmamalı.

Son başvuru tarihi açıklandı mı?

İncelenen güncel ilanda son başvuru tarihi, kontenjan, programın başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmiyor. Bu nedenle adayların eski ilanlardaki tarihleri kullanmadan, evrak tesliminden önce İdari İşler Müdürlüğünden güncel takvim ve başvuruların devam edip etmediği hakkında bilgi alması gerekiyor.