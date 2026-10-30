Ankara Adliyesinin 2027 yılı tercüman listesine başvurular, bugün mesai bitiminde sona eriyor. Adayların başvuru şartlarını karşılaması ve istenen belgeleri belirtilen usulle teslim etmesi gerekiyor. Dil yeterliliğinin nasıl gösterileceği, sertifikası bulunmayanların başvuru imkânı ve önceki listede kayıtlı olanların yapacağı işlemler de ilanda açıklanıyor. İşte başvuru yeri, gerekli belgeler ve değerlendirme takviminin önemli ayrıntıları.

Ankara’da adli süreçlerde tercüman olarak görev almak isteyenler için başvuru süresi doluyor. 2027 yılı tercüman listesi için son başvuru tarihi, 30 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimi. Ankara Adliyesinin ilanında, bu tarihten sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtiliyor.

Başvurular, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı A Blok, 5. kat, 21 numaralı büroya şahsen yapılabiliyor. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla başvuru yolu da bulunuyor. Bu yöntemde belgelerin asıllarının gösterilerek onaylatılması ve ilanda belirtilen süre içinde APS ile Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekiyor.

Kimler tercüman listesine başvurabilir?

Başvuru için dil bilmek tek başına yeterli değil. Fiil ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını tamamlamak ve en az ilkokul mezunu olmak temel koşullar arasında bulunuyor. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmama, ilgili çevrede ikamet etme veya mesleki faaliyet yürütme koşulları da aranıyor.

Ayrıca belirli suçlardan mahkûmiyet veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin sınırlamalar bulunuyor. Disiplin nedeniyle meslekten ya da memuriyetten çıkarılmış veya sanat icrasından yasaklanmış olmamak da kabul şartları arasında. Bu nedenle adayların yalnızca eğitim ve dil yeterliliğine bakarak başvuruya uygun oldukları sonucuna varmaması gerekiyor.

Ankara ilanında vatandaşlık koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şeklinde yazılıyor. Başvuruya ilişkin tereddütlerde komisyonun yayımladığı metnin ve güncel mevzuatın birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Dil sertifikası olmayanlar ne yapacak?

Tercümanlık yapılmak istenen dil veya işaret dili için diploma, ruhsatname ya da sertifika gibi belgeler sunulabiliyor. Böyle bir belgesi bulunmayanlar ise tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiklerini yazılı olarak beyan edebiliyor. Ancak beyan vermek, başvurunun otomatik kabul edildiği anlamına gelmiyor. Başvuru ile listeye kabul aşamalarını birbirinden ayırmak gerekiyor.

Başvuru dosyasında hangi belgeler bulunmalı?

Ankara ilanındaki belge listesi şöyle:

Başvuru dilekçesi ve kimlik numarasını gösteren resmî belgenin fotokopisi.

ve kimlik numarasını gösteren resmî belgenin fotokopisi. Nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi.

Dil yeterlilik belgesi veya yazılı dil beyanı.

Başvuru formuna yapıştırılacak bir vesikalık fotoğraf .

. Mezuniyet belgesi ve adli sicil kaydı.

Disiplin durumuna ilişkin belge veya uygun beyan dilekçesi.

Bankadan alınacak IBAN belgesi.

Evli veya boşanmış kadın adaylar için önceki ve evlilik soyadlarına ilişkin ayrı adli sicil ve arşiv kayıtları isteniyor. 2026 listesinde bulunanların da yeniden başvurması gerekiyor; bu adaylara uygulanacak belge listesi ilanda ayrıca belirtiliyor.

Dosyayı teslim etmeden önce imza, fotoğraf, belge aslı veya onaylı örnek gerekliliği ve banka bilgilerini kontrol etmek yararlı olacaktır. Özellikle son gün başvurusunda, eksikliği fark edip tamamlamak için zaman kalmayabilir.

Bu liste hangi görevler için hazırlanıyor?

Tercüman listesi, ceza soruşturması ve kovuşturmasında dil desteği gereken durumlar için oluşturuluyor. Türkçe yeterliliği bulunmayan veya engeli nedeniyle tercümana ihtiyaç duyan kişilerin beyanlarının çevrilmesi bu kapsamda yer alıyor. Görevin niteliği nedeniyle tarafsızlık, doğru çeviri ve sır saklama temel sorumluluklar arasında bulunuyor.

Başvuru sonucu ne zaman duyurulacak?

Ankara ilanında değerlendirmelerin 4 Aralık 2026’ya kadar yapılacağı, yemin günlerinin de aynı tarihe kadar duyurulacağı belirtiliyor. Yemin edenlerden oluşan listenin ise 31 Aralık 2026’ya kadar Ankara Adliyesinin internet sitesinde yayımlanması öngörülüyor. Adayların dosya tesliminden sonra duyuruları takip etmesi gerekiyor