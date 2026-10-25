Ankara’da akaryakıt fiyatlarını takip eden sürücüler, litre ücretinin yanında bir depo için ödeyecekleri toplam tutarı da araştırıyor. 25 Ekim tarihli fiyat kontrolüyle benzin ve motorinde 50 litre, LPG’de ise 40 litre üzerinden hesap hazırladık. İşte güncel tutarlar, bin liralık yakıtın karşılığı ve depo hesabında gözden kaçırılmaması gereken ayrıntılar bu haberde.

Aracın yakıt göstergesi azaldığında sürücünün hesabı yalnızca litre fiyatıyla sınırlı kalmıyor. “Bin liralık mı alsam, depoyu mu doldursam?” sorusu, günlük ulaşım bütçesinin önemli bir parçası. Özellikle düzenli araç kullananlar için küçük fiyat değişiklikleri, ay sonunda daha belirgin bir gider oluşturabiliyor.

25 Ekim 2026’da kontrol edilen Petrol Ofisi fiyat sayfasında Ankara için benzin 77,30 TL, motorin 97,90 TL, LPG ise 41,29 TL olarak listeleniyor. Aşağıdaki hesaplar bu dağıtıcıya ait referans değerlerle hazırlandı; Ankara’daki bütün istasyonların aynı fiyatı uyguladığı anlamına gelmiyor.

Ankara’da 50 litrelik benzin ve motorin hesabı

Benzinli ve dizel araçlar için örnek depo hacmi 50 litre olarak seçildi. Depoya bu miktarda yakıt alınması hâlinde benzin için 3.865 TL, motorin için 4.895 TL ödeme çıkıyor.

Yakıt türü Referans litre fiyatı Hesaplanan yakıt miktarı Toplam Benzin 77,30 TL 50 litre 3.865,00 TL Motorin 97,90 TL 50 litre 4.895,00 TL LPG 41,29 TL 40 litre 1.651,60 TL

Aynı miktarda, yani 50 litre alım karşılaştırıldığında motorin ile benzin arasındaki ödeme farkı 1.030 TL oluyor. Ancak bu fark, dizel bir aracın aynı mesafeyi mutlaka daha pahalıya gideceğini göstermiyor. Bunun için araçların tüketim değerlerinin de karşılaştırılması gerekiyor.

“Bir depo” her araçta aynı miktar değil

Tablodaki 50 litre, bütçe hesabı için kullanılan örnek kapasite. Gerçek dolum tutarı; aracın deposuna, içinde kalan yakıta ve pompada alınan litre miktarına bağlı.

Örneğin depoda yaklaşık 10 litre yakıt bulunan bir aracın 50 litrelik kapasitesini tamamlamak için 40 litre alınması gerekiyorsa, bu fiyatlarla benzin ödemesi 3.092 TL, motorin ödemesi 3.916 TL olur. Dolayısıyla “Depom 50 litre ama bu tutarı ödemedim” diyen sürücünün fişinde daha düşük miktar görünmesi normaldir.

LPG’de 40 litre neyi ifade ediyor?

LPG hesabında pompada alınan 40 litre yakıt esas alındı. Bu rakam, 40 litrelik nominal tankın tamamen doldurulması anlamına gelmiyor. LPG tankının üzerinde yazan kapasiteyle fiilen alınabilen yakıt miktarı birbirine karıştırılmamalı.

Kendi aracının maliyetini hesaplamak isteyen sürücü için en açık yöntem, son dolum fişindeki litre miktarını güncel fiyatla çarpmak. Böylece varsayımsal depo hacmi yerine aracın gerçek alım miktarı üzerinden bütçe oluşturulabilir.

Bin liraya kaç litre yakıt alınabiliyor?

Depoyu doldurmak yerine sabit tutarda yakıt alanlar için hesap farklı görünüyor. Kullanılan referans fiyatlarla 1.000 TL’ye yaklaşık 12,94 litre benzin, 10,21 litre motorin veya 24,22 litre LPG alınabiliyor.

Bu miktarların kaç kilometre yol sağlayacağı ise aracın şehir içi tüketimine bağlı. Trafik yoğunluğu ve kullanım koşulları değiştiğinden, yalnızca alınan litreye bakarak kesin menzil söylemek mümkün değil.

Güncel akaryakıt fiyatı nereden kontrol edilmeli?

Ankara akaryakıt fiyatları araştırılırken dağıtıcı şirketin il ve ilçe ekranıyla istasyondaki pompa fiyatı birlikte kontrol edilmeli. EPDK, fiilî pompa fiyatlarıyla dağıtıcıların bildirdiği tavan veya tavsiye fiyatları ayrı başlıklarda yayımlıyor. Bu ayrım, internette görülen iki rakamın neden farklı olabileceğini anlamaya yardımcı oluyor.