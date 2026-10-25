Merkez Bankasının faiz indirimi, birikimini değerlendirenlerle kredi kullanmayı düşünenleri yeniden hesap yapmaya yöneltti. Ancak politika faizi, bankanın müşterisine sunduğu mevduat veya kredi oranıyla aynı değil. Kampanya süresi, faiz işlemeyen bakiye, sigorta ve toplam geri ödeme sonucu değiştirebiliyor. İşte karar sonrasında banka tekliflerini karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve güncel ürün örnekleri.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim 2026’da politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’den yüzde 36’ya çekmesi, banka tekliflerini yeniden gündeme taşıdı. Birikim sahipleri mevduat getirisinin nasıl değişeceğini, borçlanmayı düşünenler ise kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini araştırıyor.

Ancak politika faizindeki indirim, bütün bankaların müşteri faizlerini aynı gün ve aynı miktarda düşüreceği anlamına gelmiyor. Müşterinin karşısına çıkan teklif; ürünün türüne, vadeye, tutara, bankanın maliyetlerine ve kredi kullanacak kişinin risk değerlendirmesine göre farklılaşabiliyor. Akbank da kredi fiyatlamasında politika faizinin yanında bu unsurların etkili olduğunu belirtiyor.

Mevduatta yüksek görünen oran bütün paraya uygulanıyor mu?

Faiz kararı sonrası mevduat araştıranların ilk kontrol etmesi gereken konu, ilan edilen oranın hangi bakiyeye uygulandığı.

25 Ekim’de incelenen ING Turuncu Hesap tablosunda, mobilden yeni müşterilere özel yıllık yüzde 43, hoş geldin döneminde yüzde 38, standart dönemde ise yüzde 23 oranları yer alıyor. Fakat hesapta faiz işletilmeyen bir tutar da bulunuyor. Örneğin 100.000–249.999 TL bakiye aralığında 15.000 TL’ye faiz işlemiyor.

Bu koşullarla 100.000 TL yatıran kişi açısından faiz hesabının başlangıç noktası, tutarın tamamı yerine 85.000 TL oluyor. Dolayısıyla iki bankayı yalnızca ilan ettikleri yüzdelere bakarak karşılaştırmak, net getiriyi doğru göstermeyebilir.

Hoş geldin süresi, sabit faiz garantisi mi?

Kampanyanın kaç gün sürdüğüyle faiz oranının kaç gün sabit kaldığı aynı şey olmayabiliyor. ING, yeni müşterilere yönelik Turuncu Hesap kampanyasının 90 gün sürdüğünü, ancak yüzde 43 oranının piyasa koşullarına göre değişebileceğini açıklıyor.

Bu nedenle günlük faizli ürünle belirli vadede sabit oran sunan hesap ayrı değerlendirilmeli. Birikim sahibi; faiz işleyen tutarı, gün sayısını, stopaj sonrası getiriyi ve kampanya bitimindeki koşulları birlikte sormalı. Hesap açılış ekranındaki net kazanç, reklamda öne çıkan oran kadar önemli.

Kredi faizleri düşecek mi?

Faiz indirimi kredi fiyatlamasını etkileyebilir; ancak “Artık herkes daha düşük faizle kredi kullanacak” sonucu çıkarılamaz. Aynı bankada bile gelir, kredi geçmişi, borçluluk ve vade nedeniyle farklı teklifler oluşabilir.

Akbank’ın ihtiyaç kredisi hesaplama ekranında tutar, vade ve sigorta seçimiyle birlikte aylık taksit, toplam geri ödeme, tahsis ücreti ve efektif yıllık faiz oranı alanları bulunuyor.

Karşılaştırmanın ölçüsü: Aynı tutar, aynı vade

İki kredi teklifini karşılaştırmanın en anlaşılır yolu, aynı kredi tutarı ve aynı vadeyi kullanmak. Ardından aylık taksit, toplam ödeme, sigorta primi ve diğer ücretler birlikte değerlendirilmeli. Daha düşük taksit, vade uzadığı için toplamda daha pahalı bir borç anlamına gelebilir.