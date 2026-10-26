Başkent Ankara, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde adeta müzik ziyafetine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve sanat takviminin en iddialı etkinliklerinden biri olarak öne çıkan bu özel buluşma, 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı sanatseverleri bir araya getirecek. Dünyaca tanınan geniş ses aralığı ve olağanüstü vokal yeteneğiyle milyonların hayranlıkla takip ettiği Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, başkentte unutulmaz bir performansa imza atmak üzere sahne alacak.

Ankara Arena'da Tarihi Türk Dünyası Buluşması

Müzik dünyasında adını altın harflerle yazdıran Dimash Qudaibergen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri kapsamında özel konuk olarak başkentlilere seslenecek. Etkinliğin adresi olarak Ankara Arena duyurulurken, bilet ekranında etkinlik adında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası geçmesinin gösterimin CSO Ada Ankara’da yapılacağı anlamına gelmediği, salon karmaşası yaşamamak adına bilet üzerindeki mekân adının dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gecenin sanat yönetimini üstlenen şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki güçlü orkestraya, Türkiye ve Türk dünyasının önde gelen sesleri eşlik edecek. Konserde Murat Karahan, Zarina Altynbayeva, Umid İsrailov, Ramil Gasimov ve Zaira Raimbekova gibi değerli isimler sahne alacak. Ayrıca Devlet Çoksesli Korosu ve görkemli halk dansları gösterileri de gecenin sanatsal zenginliğini artıracak.

Programın resmi başlama saati 20.00 olarak açıklanırken, Dimash’ın sahne alacağı özel bölümün saatine dair ayrıntılı bir zaman çizelgesi paylaşılmadı. Bu nedenle dinleyicilerin programın bütünlüğünü kaçırmamak adına salonda erken saatte yerini alması tavsiye ediliyor.

Bilet Fiyatları ve Kategori Seçenekleri Netleşti

Konsere yoğun ilgi göstermeye hazırlanan müzikseverler için bilet fiyatları ve kategorileri de erişime açıldı. Biletinial platformu üzerinden satışa sunulan biletlerde farklı bütçelere hitap eden alternatifler bulunuyor:

Öğrenci Biletleri: Dördüncü kategoride 375 TL , üçüncü kategoride ise 500 TL olarak belirlendi.

Genel Kategori Fiyatları: Dördüncü kategori 750 TL, üçüncü kategori 1.000 TL, ikinci kategori 1.500 TL, birinci kategori ise 3.000 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, bilet alırken sistemde görünen kategorilerin anlık olarak değişebileceğini, istenen sayıda yan yana koltuk bulmanın zorlaşabileceğini ve ödeme ekranındaki toplam tutarın dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Salona Giriş Kuralları ve Yaş Sınırı

Gecenin akışının aksamaması ve güvenliğin sağlanması amacıyla organizatörler tarafından bazı kritik kurallar hatırlatıldı. Resmî açıklamalara göre konsere 6 yaş ve altındaki çocuklar alınmayacak, 6 yaş üzerindeki tüm katılımcılar ise bilete tabi tutulacak.

En çok dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de geç kalma politikası. Konser başlangıç saati olan 20.00 itibarıyla kapıların kapanacağı, katılımcıların en geç başlangıçtan 10 dakika önce koltuklarında oturmuş olması gerektiği bildirildi. Ara verilmeyen veya geç giriş politikası katı olan bu tür büyük organizasyonlarda geç kalanların salona alınmama riski bulunduğundan, ulaşım planlamasının trafik ve otopark yoğunluğu hesaba katılarak yapılması hayati önem taşıyor. Başkentin kalbinde gerçekleşecek bu dev buluşma, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.