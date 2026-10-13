Ankara balık halinde 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla güncel toptan fiyatlar netleşti. Vatandaşların ve esnafın yakından takip ettiği listede hamsi, lüfer, palamut ve levrek gibi birçok deniz ürünü yer alıyor. Balık sezonundaki son fiyat değişikliklerini öğrenmek isteyenler için haldeki en düşük ve en yüksek rakamlar detaylıca bu haberimizde yer aldı.

Ankara'da balık tüketimi yapan vatandaşlar ve esnaf, haldeki güncel fiyat hareketliliklerini yakından takip ediyor. 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ankara balık halinde oluşan en düşük ve en yüksek fiyatlar resmi olarak listelendi. Sezonun ilerlemesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan deniz ürünlerinin toptan fiyatları, hem perakendecilerin hem de tüketicilerin bütçesini doğrudan etkiliyor.





Ankara Balık halindeki güncel veriler, ürünlerin türüne, kalitesine ve satış birimine göre belirgin farklılıklar gösteriyor. Kimi balıklar kilogram cinsinden alıcı bulurken, büyük bir kısmı ise on, on iki, on üç ve yirmi kilogramlık kasalar halinde satışa sunuluyor. Bu durum, toplu alım yapan esnaf ile evine balık almak isteyen vatandaşlar için farklı maliyet tablolarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Ankara balık halinde en çok merak edilen ürünlerin başında gelen hamsi, lüfer, palamut ve levrek gibi türlerin fiyat aralıkları da hal bülteninde netlik kazandı.