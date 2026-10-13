Ankara'da balık tüketimi yapan vatandaşlar ve esnaf, haldeki güncel fiyat hareketliliklerini yakından takip ediyor. 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ankara balık halinde oluşan en düşük ve en yüksek fiyatlar resmi olarak listelendi. Sezonun ilerlemesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan deniz ürünlerinin toptan fiyatları, hem perakendecilerin hem de tüketicilerin bütçesini doğrudan etkiliyor.
Ankara Balık Hali Fiyatları Yeniden Düzenlendi: 13 Ekim 2026 Güncel Liste
Ankara balık halinde 13 Ekim 2026 tarihine ait güncel toptan fiyatlar, daha sade ve anlaşılır bir formatla yeniden düzenlendi. Hamsi, lüfer, palamut ve diğer tüm deniz ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyat aralıkları, vatandaşların ve esnafın kolayca inceleyebilmesi için alt alta sıralandı.
13 Ekim 2026 Tarihli Güncel Balık Fiyatları Listesi
Ankara toptancı halinde işlem gören tüm balık türlerinin birimleri, en düşük ve en yüksek fiyatları şu şekildedir:
Akyab: Kasa (10 Kğ) | 3.000,00 TL - 3.200,00 TL
Alabalık: Kasa (12 Kğ) | 2.900,00 TL - 3.100,00 TL
Barbun: Kilo (1 Kğ) | 450,00 TL - 650,00 TL
Ceylan: Kilo (1 Kğ) | 400,00 TL - 600,00 TL
Çinekop: Kasa (10 Kğ) | 5.000,00 TL - 7.000,00 TL
Çupra: Kasa (10 Kğ) | 2.800,00 TL - 3.000,00 TL
Dil Balığı: Kilo (1 Kğ) | 700,00 TL - 900,00 TL
Granyoz: Kasa (10 Kğ) | 3.000,00 TL - 3.200,00 TL
Gümüş: Kasa (10 Kğ) | 900,00 TL - 1.100,00 TL
Hamsi: Kasa (12 Kğ) | 1.000,00 TL - 1.200,00 TL
Hamsi (Don): Kasa (12 Kğ) | 500,00 TL - 700,00 TL
Ispari: Kasa (10 Kğ) | 700,00 TL - 900,00 TL
İstavrit: Kasa (13 Kğ) | 1.200,00 TL - 1.400,00 TL
İstavrit İri: Kasa (13 Kğ) | 1.800,00 TL - 2.000,00 TL
İzmarit: Kasa (10 Kğ) | 600,00 TL - 800,00 TL
Kalamar: Kilo (1 Kğ) | 600,00 TL - 800,00 TL
Kalkan: Kilo (1 Kğ) | 700,00 TL - 900,00 TL
Karagöz: Kilo (1 Kğ) | 400,00 TL - 600,00 TL
Karides: Kilo (1 Kğ) | 500,00 TL - 700,00 TL
Kefal: Kasa (10 Kğ) | 900,00 TL - 1.100,00 TL
Kılıç: Kilo (1 Kğ) | 550,00 TL - 750,00 TL
Kırlangıç: Kilo (1 Kğ) | 600,00 TL - 800,00 TL
Kolorit: Kasa (10 Kğ) | 1.000,00 TL - 1.200,00 TL
Kolyoz: Kasa (10 Kğ) | 1.100,00 TL - 1.300,00 TL
Kötek: Kilo (1 Kğ) | 600,00 TL - 800,00 TL
Küpez: Kasa (10 Kğ) | 800,00 TL - 1.000,00 TL
Lagos: Kasa (10 Kğ) | 4.000,00 TL - 4.200,00 TL
Levrek: Kasa (10 Kğ) | 3.700,00 TL - 3.900,00 TL
Lüfer: Kasa (10 Kğ) | 6.000,00 TL - 8.000,00 TL
Mercan: Kilo (1 Kğ) | 450,00 TL - 650,00 TL
Mezgit: Kasa (10 Kğ) | 1.000,00 TL - 1.200,00 TL
Mezgit Bako: Kasa (10 Kğ) | 1.800,00 TL - 2.000,00 TL
Minekop: Kasa (10 Kğ) | 1.400,00 TL - 1.600,00 TL
Mırlan: Kasa (10 Kğ) | 600,00 TL - 800,00 TL
Palamut: Kasa (10 Kğ) | 500,00 TL - 800,00 TL
Palamut (Don): Kasa (10 Kğ) | 3.500,00 TL - 3.700,00 TL
Sardalya: Kasa (12 Kg) | 800,00 TL - 1.000,00 TL
Sarıkanat: Kasa (13 Kğ) | 4.000,00 TL - 4.200,00 TL
Sazan: Kasa (10 Kğ) | 600,00 TL - 800,00 TL
Somon: Kasa (12 Kğ) | 3.200,00 TL - 3.400,00 TL
Somon İthal: Kilo (1 Kğ) | 400,00 TL - 450,00 TL
Sudak: Kilo (1 Kğ) | 400,00 TL - 600,00 TL
Tekir: Kasa (10 Kğ) | 1.000,00 TL - 1.200,00 TL
Tirsi: Kasa (10 Kg) | 700,00 TL - 900,00 TL
Tombik: Kasa (10 Kg) | 1.400,00 TL - 1.600,00 TL
Torik: Kasa (10 Kg) | 3.000,00 TL - 3.200,00 TL
Uskumru: Kasa (12 Kğ) | 7.000,00 TL - 9.000,00 TL
Uskumru İthal: Kasa (20 Kğ) | 5.000,00 TL - 7.000,00 TL
Yayın: Kilo (1 Kğ) | 400,00 TL - 600,00 TL
Zargana: Kasa (10 Kğ) | 2.000,00 TL - 2.200,00 TL
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