Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hayata geçirilen 150 sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor. 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişin ardından hak sahipleri belirlenecek. Projeye başvuran vatandaşlar kura sonuçlarını ve aralık ayındaki sözleşme takvimini merakla bekliyor.

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başkent Ankara'da yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Ankara Kızılcahamam 150/500000 Sosyal Konut Projesi (Talep Projesi) kapsamında uzun süredir devam eden başvuru sürecinin ardından gözler kura çekimine çevrildi.

Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu projede, ev sahibi olacak şanslı isimler yapılacak resmi kura çekilişiyle netlik kazanacak.

Uygun ödeme koşulları ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çeken sosyal konut hamlesi, Kızılcahamam ilçesindeki konut ihtiyacına önemli bir çözüm sunarken, başvuru sahipleri için heyecan dorukta tutuluyor.

Önemli Takvim: Kura ve Sözleşme Tarihleri Aynı Ekranda

Projeye başvuran hak sahiplerinin süreci kolaylıkla takip edebilmesi ve planlama yapabilmesi için TOKİ tarafından resmi takvim paylaşıldı. Kura çekiminden sözleşme imzalama aşamasına kadar tüm kritik tarihleri içeren planlama şu şekildedir:

Kura Çekiliş Tarihi: 19 Kasım 2026 Çarşamba

Sözleşme İmza Dönemi: 01 Aralık 2026 - 04 Aralık 2026

Bu tarihler doğrultusunda, kura çekilişinin hemen ardından hak kazanan vatandaşların aralık ayının ilk haftasında sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere yetkili banka şubelerinde hazır bulunması gerekecek.

Kura Sonuçları Nereden ve Nasıl Takip Edilecek?

Kura çekilişinin canlı olarak gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların anlık olarak sorgulanabileceği resmi kanallar merak ediliyor. Başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve sonuçları en doğru kaynaktan öğrenebilmesi için izleyebileceği yöntemler şunlardır:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Kura çekilişi tamamlandıktan kısa bir süre sonra toki.gov.tr adresi üzerinden "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı aktif hale getirilecektir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Konut/Arsa Başvuru Sorgulama" hizmeti üzerinden sonuçlar detaylıca incelenebilecek.

Canlı Yayın Takibi: Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve video platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sözleşme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

19 Kasım tarihindeki kura çekilişinde asil ve yedek olarak hak sahibi belirleme süreci tamamlandıktan sonra sıra sözleşme aşamasına gelecek.

01 - 04 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözleşme imza sürecinde, başvuru sahiplerinin talep edilen peşinat bedellerini yatırması ve gerekli evraklarla birlikte banka şubelerine müracaat etmesi zorunludur.

Belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri haklarını kaybedeceği için, yedek listesindeki vatandaşlar için süreç devreye girecektir.

Kızılcahamam'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için geri sayım resmen başlarken, gözler 19 Kasım Çarşamba günü çekilecek kura sonuçlarına çevrilmiş durumda.