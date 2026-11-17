Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü'ne özel olarak Eymir Gölü'nde düzenlenecek doğa yürüyüşü 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yalnızca öğretmenlere açık olan etkinliğe katılım için çevrim içi kayıt ve öğretmen belgesi ibraz edilmesi gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen bu anlamlı etkinlik, yoğun eğitim temposuna kısa bir soluk aldırmak isteyen öğretmenleri ağırlayacak.

Sonbaharın en güzel renklerine ev sahipliği yapan Eymir Gölü çevresindeki yürüyüş parkuru, temel ve orta seviyeye uygun olarak planlandı.

Etkinlik boyunca verilecek kısa molalarla katılımcıların hem fiziksel olarak dinlenmesi hem de keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.Yürüyüşün ardından ise tüm katılımcılara özel kumanya ikramında bulunulacak.

Etkinlik Programı ve Buluşma Detayları

Organizasyon gününe ait resmi saatler ve akış netleşti.Katılımcı öğretmenler için belirlenen program şu şekildedir:

Etkinlik Tarihi: 21 Kasım 2026 Cumartesi

Toplanma Saati ve Yeri: Saat 08.30 'da Ulus'taki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı önü

Eymir Gölü'ne Hareket: Saat 09.00

Yürüyüşün Başlangıcı: Saat 10.00

Yürüyüşün Tamamlanması ve İkram: Saat 13.30 (Dinlenme ve kumanya dağıtımı)

Ankara'ya Dönüş:Saat 14.30

Kimler Katılabilir ve Kayıt Nasıl Yapılır?

Bu özel etkinlik genel katılıma kapalı olup, yalnızca milli eğitim camiasında görev yapan eğitimcilere özel olarak organize edilmiştir. Kayıt sürecinde aranan temel şartlar ve adımlar şunlardır:

Öğretmen Belgesi Zorunluluğu: Başvuru sırasında öğretmen kimlik kartının veya resmi öğretmen belgesinin fotoğraf olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Çevrim İçi Başvuru: Kayıt işlemleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin resmi web sitesi genclikvespor.ankara.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.Sitede yer alan “Eğitime Kısa Bir Mola, Öğretmenler Doğada” başvuru formu doldurularak kayıt tamamlanır.

Sağlık Beyanı:Katılımcıların fiziksel aktiviteye engel bir durumlarının bulunmadığını beyan etmeleri ve organizasyon ekibinin yönlendirmelerine uymaları beklenmektedir.

Kontenjanlar dolmadan önce öğretmenlerin resmi başvuru ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlamaları tavsiye edilmektedir.