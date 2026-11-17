Ankara Polatlı TOKİ’de 226 daire için yapılan konut belirleme kurasının sonuçları yayımlandı. Hak sahipleri, listeden kendilerine çıkan dairenin blok, kat ve kapı numarasını öğrenebilecek. Satış sözleşmeleri 26 Kasım ile 11 Aralık arasında Halkbank Polatlı Şubesi’nde imzalanacak. TOKİ, peşinat oranını, vade süresini ve ilk taksitlerin ne zaman başlayacağını da duyurdu.

Ankara Polatlı TOKİ kura sonuçları açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 17 Kasım 2026’da yapılan konut belirleme kurasının ardından resmî sonuç listesini yayımladı.

Polatlı’nın Zafer Mahallesi 2. Etap projesindeki 226 daire için yapılan çekilişle birlikte, listede yer alan hak sahipleri hangi blokta, katta ve dairede oturacaklarını öğrenebiliyor. Satış sözleşmeleri için ilk gün 26 Kasım, son gün ise 11 Aralık 2026.

Polatlı TOKİ’de hangi daire kime çıktı?

TOKİ’nin yayımladığı sonuç belgesinde, hak sahiplerinin ad ve soyadları maskeli biçimde yer alıyor. Belgede başvuru numarası, konut tipi, blok, kat ve daire numarası gibi bilgiler de bulunuyor. Özellikle ad ve soyadın görünen harfleri başka bir hak sahibiyle benzerlik gösteriyorsa, doğru satırı bulmak için başvuru numarasıyla arama yapmak daha pratik.

Polatlı TOKİ’nin 17 Kasım tarihli resmî kura sonuç listesini açın.

Bilgisayarda Ctrl + F ile, telefonda ise PDF görüntüleyicinin arama simgesiyle başvuru numaranızı aratın.

ile, telefonda ise PDF görüntüleyicinin başvuru numaranızı aratın. Kendi satırınızda blok, kat, daire numarası ve konut tipini birlikte kontrol edin.

birlikte kontrol edin. Satış bedelini ve ödeme bilgilerini incelerken aynı daireye ait konut numarasını esas alın.

226 konutun kaçı 2+1, kaçı 3+1?

Çekiliş, Ankara Polatlı 1500/500000 Sosyal Konut Projesi kapsamında daha önce belirlenen 1.453 hak sahibine yönelik düzenlendi. Bu aşamada Zafer Mahallesi 2. Etap’ta inşa edilen 177 adet 2+1 ve 49 adet 3+1 olmak üzere toplam 226 konut için daire eşleştirmesi yapıldı.

Proje adındaki 1.500, daha önce belirlenen 1.453 hak sahibi ve bu çekilişteki 226 daire farklı bilgileri ifade ediyor. 17 Kasım listesini incelerken bakılması gereken sayı 226. Bu belge, daha önce hak sahipliği belirlenen kişilerden bu çekilişte konut eşleştirmesi yapılanları ve kendilerine çıkan daireleri gösteriyor.

Polatlı TOKİ sözleşmeleri nerede ve ne zaman imzalanacak?

TOKİ’nin bilgilendirme notuna göre, kurada konutu belirlenen hak sahipleri gayrimenkul satış sözleşmesini 26 Kasım–11 Aralık 2026 tarihleri arasında Halkbank Ankara Polatlı Şubesi’nde imzalayacak. Sözleşmeye gitmeden önce kurada çıkan dairenin bilgilerini ve kendi başvuru kategoriniz için istenen belgeleri kontrol edin. TOKİ’nin proje sayfasındaki Satış Duyuruları bölümünde bilgilendirme notu ve konut listesi ayrı dosyalar hâlinde yer alıyor.

Sözleşme başlangıcı: 26 Kasım 2026.

26 Kasım 2026. Sözleşme için son gün: 11 Aralık 2026.

11 Aralık 2026. İmza yeri: Halkbank Ankara Polatlı Şubesi.

Halkbank Ankara Polatlı Şubesi. Peşinat: Satış bedelinin yüzde 10’u , sözleşme imzalanırken tahsil edilecek.

Satış bedelinin , sözleşme imzalanırken tahsil edilecek. Vade: Kalan tutar 240 aya yayılacak.

İlk taksit aralıkta mı, ocakta mı ödenecek?

Genel ödeme planında ilk taksit, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay başlıyor. Buna göre sözleşmesini kasımda imzalayan hak sahibinin ilk taksiti Aralık 2026’da, aralıkta imzalayanın ilk taksiti ise Ocak 2027’de başlayacak. TOKİ, aylık ödemenin en geç ayın 20’sine kadar yapılacağını ve genel ödeme planında ilk dönemsel artışın Temmuz 2027’de uygulanacağını bildirdi.

Duyuruda şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri kategorisi için ayrı bir ödeme planı var. Bu gruptaki hak sahipleri için yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade uygulanacak, taksitler sabit olacak ve ödemeler konut teslimini takip eden ay başlayacak.

Sözleşmeye giderken hangi belgeler hazırlanmalı?

TOKİ’nin proje notunda ikamet, gelir ve taşınmaz durumuna ilişkin belgeler yer alıyor. İstenen belgeler, kişinin başvuru kategorisine ve durumuna göre değişebiliyor. Örneğin emekli kategorisinde ikamet veya nüfus kaydı belgesi için ayrı koşullar belirtilirken, engelli kategorisinde engelli kimlik kartı fotokopisi ya da koşulları karşılayan sağlık kurulu raporu isteniyor. Başvuru döneminin sonu itibarıyla evli olan hak sahipleri için eşin gelir belgesi de dosyaya giriyor.

Polatlı TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’nin bilgilendirme notunda konutların sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edileceği belirtiliyor. Böylece hak sahipleri için iki ayrı takvim ortaya çıkıyor: 26 Kasım–11 Aralık tarihleri sözleşme işlemlerini, 48 aylık süre ise sözleşme imzasından sonraki teslim dönemini kapsıyor.