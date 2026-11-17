Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'nın Güdül ilçesinde inşa edilen 212 konutluk Yukarı Mahalle projesinde uzun süredir beklenen anahtar teslim dönemi resmen başladı. Bloklara göre kademeli olarak gerçekleştirilecek teslimat programı ve detaylar hak sahipleriyle paylaşıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanan 212 konutluk projede, hak sahiplerinin herhangi bir yığılma veya aksaklık yaşamaması adına teslimatlar bloklar bazında belirli bir takvime bağlanmıştır.

Blok numaralarına göre belirlenen anahtar teslim tarihlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Blok Numarası Anahtar Teslim Tarihi A-1 ve A-2 Blokları 18 - 19 Kasım 2026 B-1 ve B-2 Blokları 20 - 23 Kasım 2026 C-1 ve C-2 Blokları 24 - 25 Kasım 2026 D-1 ve D-2 Blokları 26 - 27 Kasım 2026

Güdül TOKİ Projesinde Uzun Bekleyiş Sona Eriyor

Ankara’nın sakin ve doğasıyla öne çıkan ilçelerinden Güdül’de, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma amacıyla hayata geçirilen Yukarı Mahalle TOKİ Projesi'nde mutlu sona ulaşıldı. Toplam 212 konuttan oluşan bu büyük toplu konut hamlesi, başkentte ev sahibi olma hayali kuran aileler için dönüm noktası niteliği taşıyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanması, altyapı bağlantılarının bitirilmesi ve geçici kabul işlemlerinin onaylanmasının ardından, idare tarafından anahtar teslim süreçlerinin başlatıldığı resmi olarak duyuruldu.

Hak sahiplerinin evlerine kavuşacağı bu özel süreç, hem ilçe ekonomisine hareketlilik getiriyor hem de hak sahiplerinin uzun süreli kira ödeme yükünden kurtulmasını sağlıyor.

Modern mimari standartlarına uygun olarak tasarlanan konutlar, deprem yönetmeliğine uygun yapıları ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor.

Anahtar Teslim Sürecinde Hak Sahiplerini Neler Bekliyor?

Anahtar teslim törenleri ve ev teslim alma işlemleri, şantiyede veya proje yönetim ofisinde belirlenen çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için vatandaşların dikkat etmesi gereken temel aşamalar şunlardır:

Tarih Uyumuna Dikkat: Belirtilen takvim dışındaki günlerde yoğunluk oluşmaması adına işlem yapılmamaktadır. Hak sahiplerinin kendi bloklarına ait tarihlerde şantiyede hazır bulunması gerekmektedir.

Konut Kontrolleri: Anahtar teslimi sırasında daire içerisinde inceleme yapılarak varsa eksik veya kusurlu imalatlar tutanak altına alınmaktadır.

Müşavirlik ve Banka İşlemleri: KDV ödemeleri, sigorta işlemleri ve yönetim aidatları gibi resmi yükümlülüklerin ilgili banka şubeleri veya şantiye ofisindeki yetkililer aracılığıyla tamamlanması zorunludur.

Teslim Sırasında İstenen Belgeler Nelerdir?

Anahtar teslimini alacak olan hak sahiplerinin şantiye ofisine giderken yanlarında bulundurması gereken evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. İşlemlerin hızla yürütülmesi için talep edilen belgeler şunlardır:

Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartının aslı ve fotokopisi.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi: TOKİ ile imzalanan konut satış sözleşmesinin aslı.

Vekaletname Durumu: Hak sahibi yerine vekili işlemleri yürütecekse noter onaylı vekaletnamenin aslı.

Banka Dekontları: KDV veya dönemsel masraf ödemelerine ait banka makbuzları.

Yıllardır ev sahibi olma hayali kuran Güdül sakinleri, anahtarlarını teslim alarak yeni yuvalarında yaşamanın mutluluğunu yaşamaya başlarken, bölgedeki sosyal yaşamın da bu projeyle birlikte canlanması bekleniyor.