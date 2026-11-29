Ankara Balık Hali’nde 27 Kasım 2026 Cuma günü hamsinin kilosu toptan 141,67 TL ile 208,33 TL arasındaydı. Bu rakamlar, 12 kilogramlık kasanın fiyatından hesaplandı. Aynı gün donuk hamsinin kilosu ise 41,67 TL ile 58,33 TL arasında yer aldı.

Ankara’da bir kilo hamsinin hal fiyatını soranlar için kısa cevap, yaklaşık 142 liradan başlayıp 208 liraya kadar çıktığı. Ankara Büyükşehir Belediyesi verilerini aktaran 29 Kasım listesinde hamsi, 12 kilogramlık kasalar hâlinde fiyatlandırıldı.

En düşük kasa bedeli 1.700 TL, en yüksek kasa bedeli ise 2.500 TL olarak kaydedildi. Bu nedenle o gün için tek bir kilo fiyatı yerine, kasanın bedeline göre değişen bir toptan fiyat aralığı var.

İki kilo hamsinin hal fiyatıyla karşılığı ne kadar?

Hafta sonu sofrası için iki kilo hamsi düşünen bir ailenin alışveriş miktarını esas alalım. 1.700 liralık kasanın fiyatı üzerinden iki kilo hamsinin karşılığı 283,33 TL. Kasa fiyatı 2.500 TL olduğunda aynı miktar 416,67 TL ediyor. Yarım kilo içinse hesap yaklaşık 71 liradan başlayıp 104 liraya kadar çıkıyor. Aşağıdaki tutarlar, cuma günkü kasa fiyatlarının ilgili balık miktarına düşen payını gösteriyor.

Hamsi miktarı En düşük hal fiyatıyla En yüksek hal fiyatıyla Yarım kilo 70,83 TL 104,17 TL 1 kilo 141,67 TL 208,33 TL 2 kilo 283,33 TL 416,67 TL 12 kiloluk kasa 1.700 TL 2.500 TL

Mahalle balıkçısında da kilosu 142 TL mi?

141,67 TL, Ankara Balık Hali’nde o gün listelenen en düşük kasa fiyatının kilo karşılığı. Mahalle balıkçısında ya da semt pazarında bir kilo alırken ödeyeceğiniz tutarı ise tezgâhtaki perakende satış fiyatı belirliyor. Örneğin balıkçıda iki kilo hamsinin hesabını yaparken tablodaki kasa bedeli yerine, o gün tezgahta yazan kilo fiyatını ikiyle çarpmak gerekiyor. 27 Kasım listesi, tüketicinin ödediği ortalama fiyatı veya hafta sonu bütün Ankara’da geçerli tek bir etiketi vermiyor.

Donuk hamsinin kilosu kaç liraydı?

Aynı listede “donuk hamsi” adıyla ayrı bir fiyat kaydı bulunuyor. Kasa ağırlığı yine 12 kilogram, ancak bedeli 500 TL ile 700 TL arasında. Bu da kilogram başına 41,67–58,33 TL anlamına geliyor. Dolayısıyla Ankara için 42 lira civarında bir hamsi fiyatı görenlerin ürün adına bakması önemli. Bu tutar donuk hamsinin alt sınırı. Listede doğrudan “hamsi” adıyla yer alan ürünün kilo hesabı ise 141,67 liradan başlıyor.

Cuma günü sofraya başka bir balık almayı düşünenler için aynı hal listesinden iki örnek de var. Gümüş balığının kilosu 90–110 TL, alabalığın kilosu ise yaklaşık 250–291,67 TL aralığındaydı.

Gümüş balığı 10 kiloluk, alabalık 12 kiloluk kasayla listelendiği için fiyatları kilo üzerinden karşılaştırmak daha anlamlı. Böyle bakıldığında 29 Kasım’da hamsi, Ankara halinde gümüş balığından daha pahalı, alabalıktan daha uygundu.