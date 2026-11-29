Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere ve kendi hesabına dayanarak 2027 asgari ücreti için brüt 42.939 TL, net yaklaşık 36.498 TL tahminini paylaştı. Bu senaryo gerçekleşirse asgari ücretlinin eline bugüne göre ayda yaklaşık 8.423 TL daha fazla geçecek. Gözler şimdi aralık ayındaki komisyon takviminde.

2027 asgari ücreti henüz belli olmadı. Aralık görüşmeleri öncesinde 36.498 TL rakamını gündeme getiren isim, A Haber’e konuşan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş oldu. Karakaş, mevcut ücret, işverenlere sağlanan destekler ve Ankara’daki temasları üzerinden yaptığı değerlendirmede yüzde 30 civarında bir artışa işaret etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun önünde ise iki ayrı adım var. Önce görüşme takvimi netleşecek, ardından 2027’de geçerli olacak ücret ele alınacak.

36.498 TL hesabı nereden geliyor?

Hesabın başlangıç noktası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı için açıkladığı 28.075,50 TL net asgari ücret. Bu tutarın yüzde 30’u 8.422,65 TL ediyor. Artış mevcut ücrete eklendiğinde net tutar 36.498,15 TL’ye ulaşıyor. Dolayısıyla Karakaş’ın dile getirdiği 36.498 TL, yüzde 30’luk artışın tam liraya yuvarlanmış karşılığı.

Brüt ücret üzerinden bakıldığında da aynı oran çıkıyor. Bu yıl 33.030 TL olan brüt asgari ücrete yüzde 30 eklendiğinde artış 9.909 TL, yeni brüt tutar ise tam olarak 42.939 TL oluyor. Maaşını takip eden çalışan açısından dikkate alınacak rakam net sütunundaki tutar. Brüt ücrette görülen 9.909 TL’lik artışın çalışanın eline geçen aylık karşılığı, bu hesapta 8.422,65 TL.

Aylık ücret 2026’da geçerli tutar %30 artış senaryosu Aylık fark Net 28.075,50 TL 36.498,15 TL 8.422,65 TL Brüt 33.030 TL 42.939 TL 9.909 TL

Karakaş neden işveren desteğine dikkat çekti?

Karakaş’a göre pazarlığın önemli başlıklarından biri, ücret artarken işverenin üstleneceği maliyet. Değerlendirmesinde mevcut asgari ücret desteğinin yanı sıra imalat sektöründeki 5 puanlık, diğer sektörlerdeki 2 puanlık prim indirimine işaret etti. Asgari ücret desteğinin artırılması hâlinde, işverenlerin yüzde 30 civarında bir ücret artışına daha kolay ikna olabileceğini düşünüyor. Buradaki destek işverenin maliyetiyle ilgili. Çalışanın net ücretini hesaplarken 36.498 TL’nin üzerine ayrıca bir prim indirimi tutarı eklenmiyor.

Aralık ayının ilk haftasında ne belli olabilir?

Karakaş’ın ilk haftaya ilişkin beklentisi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin netleşmesi. Bu ayrıntı, yeni maaşın hangi gün öğrenileceğini merak edenler için önemli. Toplantı tarihinin duyurulmasıyla görüşmelerin ne zaman yapılacağı belli olacak. Çalışanın 2027’de eline geçecek kesin tutar ise komisyon sürecinin sonunda ortaya çıkacak.

Bu nedenle 29 Kasım itibarıyla hane bütçesinde kesin olarak esas alınabilecek net asgari ücret hâlâ 28.075,50 TL. Ankara kulislerinde konuşulan rakamın somut karşılığıysa şu: Yüzde 30 artış benimsenirse bugün 28 bin liranın biraz üzerinde maaş alan bir çalışanın aylık net ücreti 36 bin 500 liraya yaklaşacak.