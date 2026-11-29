Artvin’in Ardanuç ilçesinde arıcıların bir zamanlar rengini ve kokusunu yadırgayıp tatmaktan çekindiği yeşil bal için bugün aylar öncesinden sıra tutuluyor. Üreticilerin aktardığına göre yüksek yaylalardan bir yılda 5 ila 10 kilogram çıkıyor. Kilosuna 60 bin TL ödemeyi göze alan bazı müşteriler bile bir sonraki sağımı bekliyor.

Ardanuç’un Zekeriya köyünde 25 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan, yeşil balın para etmediği günleri de hatırlıyor. Arıcılar petekte alıştıkları sarı ya da kahverengi tonlardan farklı bir renk gördüklerinde balı kendileri bile tüketmek istemiyormuş. Pehlivan o yılları “Biz bunu tüketmezdik bile” sözleriyle anlatıyor. Bugün aynı köyde alıcının karşısına çıkan ilk soru fiyatı kabul edip etmediği kadar basit: O yılın sağımından kendisine ayıracak bal kalmış mı?

Bir yıllık hasat kaç kavanoz ediyor?

29 Kasım tarihli üretici haberinde, Zekeriya köyü ve 2.800 metre rakımlı Aksu Yaylası çevresinde yılda 5 ila 10 kilogram yeşil bal elde edildiği aktarılıyor. Bu miktarın ne kadar az olduğunu mutfaktaki bir ölçüyle anlatmak mümkün. Yılın bütün ürünü yarım kiloluk kavanozlara ayrılsa yalnızca 10 ila 20 kavanoz dolardı. Birer kilo isteyen beş müşteri, hasadın alt sınırda kaldığı bir yılda ürünün tamamını alabiliyor.

Küçük miktarların parasal karşılığı da dikkat çekici. Üreticinin aktardığı kilogram fiyatı üzerinden hesaplandığında 100 gram 6 bin TL, 250 gram 15 bin TL, yarım kilo ise 30 bin TL ediyor. Bunlar kilogram fiyatından yapılan hesaplar. Haberde bu gramajlarda satışa sunulmuş kavanozlar için ayrı bir tarife verilmiyor. Aylar öncesinden oluşan sıranın ardında ise Türkiye’den gelen taleplere yurt dışından ulaşan müşterilerin de eklenmesi var.

Eylülde petekler tek tek kontrol ediliyor

Pehlivan’ın anlattığına göre yeşil bal arayışı eylül sağımında başlıyor. Yöredeki diğer arıcılardan yaklaşık 10–15 gün sonra sağım yapan üretici, kovandan aldığı petek çerçevelerini tek tek inceliyor. Aradığı balın rengi açık yeşilden koyu yeşile kadar değişebiliyor. Bir sezonun sonunda müşterilere ne kadar bal ayrılabileceği de o çerçevelerden çıkan miktara bağlı. Önceden adını yazdırmak mümkün olsa da talebin artması, o sonbaharda elde edilecek ürünü artırmıyor.

Arıcıların yeşil bala bakışı ne zaman değişti?

Pehlivan’ın hikâyesinde dönüm noktası 2017’de yapılan analizler. Onun anlatımına göre yeşil bal o tarihten önce de bölgede görülüyordu. Değişen, arıcıların petekteki ürüne bakışıydı. Bir dönem tüketmekten çekindikleri bal zamanla köyün dışından da sorulmaya başladı. Bugün açıklanan 60 bin TL, Ardanuç’taki bu sınırlı üretim için aktarılan kilogram satış fiyatı.

Peki, bir yıllık hasadın parasal karşılığı ne? Bildirilen miktarın tamamı aynı fiyattan satılırsa 5 kilogram için 300 bin TL, 10 kilogram için 600 bin TL brüt satış tutarı ortaya çıkıyor. Bu hesapta üretim giderleri veya ürünün kaç arıcı arasında paylaşıldığı yer almıyor. Dolayısıyla tek bir arıcının yıllık kazancını bu rakamlardan çıkarmak mümkün değil. Müşteri açısından tablo daha yalın: Eylülde ayrılan bal tükendiğinde, bir kavanoz daha alabilmek için yeni sağım sezonunu beklemek gerekiyor.