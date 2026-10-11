Ankara barajlarında toplam doluluk ile aktif kullanılabilir su oranı farklı seviyelerde bulunuyor. ASKİ’nin 9 Ekim 2026 tarihli tablosunda toplam doluluk yüzde 37,50, aktif doluluk yüzde 30,22 olarak gösteriliyor. Peki, iki rakam neden aynı değil? İşte tarihli su miktarları, hesaplama farkı ve baraj verilerini doğru yorumlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar.

Ankara barajlarında ne kadar su var?

Ankara’nın su durumunu takip eden vatandaşlar, baraj doluluk tablolarında iki farklı oranla karşılaşıyor. Bir bölümde toplam doluluk, diğerinde ise aktif kullanılabilir su yüzdesi yer alıyor. Bu rakamlar aynı durumu farklı kelimelerle anlatmıyor; hesaplamada dikkate alınan su hacimleri değişiyor.

11 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilen ASKİ sayfasındaki tarihli karşılaştırma tablosu, 9 Ekim 2026 verilerini gösteriyor. Bu tabloda toplam doluluk yüzde 37,50, aktif kullanılabilir su oranı yüzde 30,22. Dolayısıyla rakamları “11 Ekim ölçümü” olarak sunmak yerine veri tarihini açıkça belirtmek gerekiyor.

Barajlara ilişkin bir haberi değerlendirirken ilk bakılması gereken ayrıntı da bu tarih. Haberin yayımlandığı gün ile ölçüm tablosunda yazan gün aynı olmayabilir. Farklı günlere ait rakamlar karşılaştırıldığında, değişimin hangi zaman aralığında gerçekleştiği ayrıca belirtilmeli.

ASKİ’nin tarihli tablosunda hangi rakamlar var?

9 Ekim 2026 tarihli kayıtta barajlardaki toplam su miktarı 545 milyon 447 bin metreküp, aktif kullanılabilir su miktarı ise 393 milyon 740 bin metreküp olarak gösteriliyor.

Gösterge 9 Ekim 2026 verisi Hesaplamada belirtilen toplam baraj hacmi 1.454.666.000 m³ Barajlardaki toplam su miktarı 545.447.000 m³ Toplam doluluk oranı %37,50 Aktif kullanılabilir su miktarı 393.740.000 m³ Aktif kullanılabilir su oranı %30,22

ASKİ, sayfada hacim bilgilerinin son batımetrik verilere göre 1 Şubat 2026 tarihinde güncellendiğini de belirtiyor.

Bu tabloyu okurken metreküp ile yüzde birbirinden ayrılmalı. Metreküp, suyun miktarını; yüzde ise belirli bir kapasiteye göre doluluk seviyesini ifade ediyor. Yalnızca yüzdelere bakmak, hesaplamanın hangi hacim üzerinden yapıldığını gözden kaçırmaya neden olabilir.

Toplam doluluk oranı ne anlama geliyor?

Toplam doluluk, barajlarda bulunan suyun toplam kapasiteye oranını gösteriyor. Mevcut tablodaki rakamlarla 545 milyon 447 bin metreküp su, 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküplük hacme bölündüğünde yaklaşık yüzde 37,50 sonucu elde ediliyor.

Basit bir örnekle, toplam kapasitesi 100 birim olan bir depoda 37,5 birim su bulunması düşünülebilir. Ancak depodaki suyun tamamının mevcut su alma düzeniyle kullanılabilir olması ayrı bir konu.

Bu nedenle toplam doluluk, rezervin genel büyüklüğünü anlamaya yardımcı olsa da tek başına kullanılabilir su miktarını göstermiyor. İkinci göstergeye ihtiyaç duyulmasının nedeni de bu.

Aktif kullanılabilir su nedir?

ASKİ’nin teknik açıklamasına göre barajlarda su alma yapısının seviyesinin altında kalan bölüm “ölü hacim” olarak adlandırılıyor. Bu alan, barajın işletme ömrü boyunca havzadan gelen sürüntü malzeme için ayrılan hacimle ilişkili.

Aktif hacim ise minimum su seviyesi ile normal su seviyesi arasında kalan bölümü ifade ediyor. ASKİ, alt seviyeden su alınması için ayrı bir pompa sistemi gerekebildiğini ve işletme faaliyetlerinin aktif hacme göre planlandığını açıklıyor.

Buradaki “ölü hacim” ifadesi, suyun kirli olduğu veya hiçbir koşulda kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Terim, barajın işletme ve su alma seviyeleriyle ilgili teknik bir ayrımı anlatıyor. Suyun kalitesi ise başka ölçümlerle değerlendirilen ayrı bir konu.

İki doluluk yüzdesi neden farklı çıkıyor?

Toplam ve aktif doluluk hesaplarında hem dikkate alınan su miktarı hem de karşılaştırma yapılan kapasite farklı. Aktif oran, mevcut aktif kullanılabilir suyun toplam aktif kapasiteye bölünmesiyle hesaplanıyor.

Bu yüzden yüzde 30,22’yi, toplam kapasitenin doğrudan yüzde 30,22’si olarak yorumlamak doğru olmaz. Aynı şekilde yüzde 37,50 ile yüzde 30,22 arasındaki fark, toplam suyun yüzde 7,28’inin kullanılamadığı anlamına gelmez. Buradaki 7,28 puanlık fark, farklı temeller üzerinden hesaplanan iki yüzde arasındaki sayısal farktır.

Metreküp değerleri üzerinden yapılan çıkarma ise başka bir sonuç verir: Toplam su miktarı ile aktif kullanılabilir su miktarı arasındaki fark 151 milyon 707 bin metreküp. Bu işlem hacim farkını gösterir; yüzde farkıyla aynı şey değildir.

Kullanılabilir su, toplam suyun ne kadarına karşılık geliyor?

Tablodaki iki miktar kendi arasında karşılaştırıldığında, 393 milyon 740 bin metreküplük aktif su, toplam 545 milyon 447 bin metreküp suyun yaklaşık yüzde 72,19’una karşılık geliyor.

Bu, haber için yapılan ayrı bir matematiksel hesap. ASKİ’nin açıkladığı yüzde 30,22’lik aktif doluluk oranının yerine geçmiyor. İlk hesap mevcut iki su miktarını birbirine oranlarken, resmî aktif doluluk mevcut aktif suyu aktif kapasiteyle karşılaştırıyor.

Dolayısıyla aynı verilerden farklı yüzdeler üretilebilmesi bir çelişki oluşturmuyor. Önemli olan her yüzdede payın ve paydanın ne olduğunu açıklamak. Okuyucu, hangi miktarın hangi kapasiteye göre değerlendirildiğini bildiğinde tablo daha anlaşılır hale geliyor.

Bu rakamlarla “Ankara’ya kaç günlük su kaldı?” denebilir mi?

Aktif su miktarını tek bir günün tüketimine bölerek kesin bir su bitiş tarihi vermek yeterli bir yöntem değil. Böyle bir işlem, tüketimin değişmediğini ve barajlara yeni su gelmediğini varsayan basitleştirilmiş bir senaryo oluşturur.

Gerçek bir değerlendirmede ilerleyen dönemin su girişleri, tüketim değişimleri ve işletme koşulları da dikkate alınmalı. Bu nedenle doluluk oranından doğrudan bir kesinti takvimi çıkarılamaz.

Benzer şekilde toplam doluluğun belirli bir seviyede olması, tek başına geleceğe yönelik kesin bir güvence olarak da sunulmamalı. Tablo, belirtilen tarihteki durumu anlatıyor; gelecekteki yağış ve kullanım koşullarını kesinleştirmiyor.

Ankara baraj doluluk verileri nereden takip edilir?

Tarihli su miktarları ve doluluk oranları, ASKİ’nin resmî baraj doluluk sayfasından kontrol edilebilir. Oranların teknik açıklaması için kurumun barajlara ilişkin sıkça sorulan sorular belgesi incelenebilir.

Verileri karşılaştırırken aynı gösterge ve aynı tarih esas alınmalı. Toplam doluluk, aktif doluluk ve metreküp miktarlarını birlikte okumak; Ankara’nın su durumunu tek bir rakama indirgemeden değerlendirmeyi sağlar.