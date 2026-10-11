Ankara Barosu’nun 69. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçimini, resmî olmayan sonuçlara göre Elçin Özge Şimşek Çağlayan kazandı. Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı 5.848 oy aldı. Dört adayın yarıştığı seçimde açıklanan oy dağılımı ve yönetim kurulu isimleri belli oldu. İşte Ankara Barosu’nda yeni döneme ilişkin bilgiler ve seçim sonuçlarının ayrıntıları.

Ankara Barosu seçim sonuçları açıklandı: Elçin Özge Şimşek Çağlayan başkan seçildi

Ankara Barosu’nun 69. Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde sonuçlar belli oldu. Resmî olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 5 bin 848 oyla başkanlık yarışını kazandı. Dört adayın katıldığı seçim, Ankara’daki avukatların yeni dönem için tercihlerini ortaya koydu. Başkanlık sonucuyla birlikte yönetim kurulunda yer aldığı bildirilen isimler de açıklandı.

Seçimin ardından merak edilen başlıklar arasında adayların aldığı oylar, yeni yönetim kadrosu ve Çağlayan’ın barodaki önceki görevi bulunuyor. Açıklanan ilk sonuçlar başkanlık yarışının tablosunu gösterirken, kesinleşme süreci ve yönetim içindeki görev dağılımı açısından resmî duyurular önem taşıyor.

Ankara Barosu seçimi ne zaman ve nerede yapıldı?

Ankara Barosu’nun 69. Olağan Genel Kurulu, 10–11 Ekim 2026 tarihlerinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Baro tarafından yayımlanan duyuruda, ilk gün genel kurul görüşmelerinin, ikinci gün ise seçimlerin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Oy verme saatleri 11 Ekim Pazar günü için 09.00–17.00 olarak açıklanmıştı.

İki günlük program, genel kurul görüşmeleri ile seçim işlemlerini bir araya getirdi. Cumartesi günü yürütülen görüşmelerin ardından pazar günü üyeler sandık başına gitti. Başkanlık yarışında farklı avukat gruplarının adayları yer aldı.

Bu nedenle seçim sonucunu değerlendirirken genel kurulun bütününü dikkate almak gerekiyor. Başkanlık tercihi, yeni dönemin en görünür sonucu olsa da baronun çalışmalarını sürdürecek kadronun belirlenmesi de sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Yönetim kurulunda yer alan isimler, başkanla birlikte yeni dönemin kurumsal çalışmalarında görev üstlenecek.

Başkan adayları kaç oy aldı?

Seçime Demokratik Sol Avukatlar Grubu adına Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adına Doğukan Kozan, Avukat Hakları Grubu Ankara adına Funda Şahin ve Demokrat Avukatlar Değişim Grubu adına Mehmet Zeki Kaplan katıldı.

Resmî olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar şöyle:

Başkan adayı Grubu Oy Elçin Özge Şimşek Çağlayan Demokratik Sol Avukatlar Grubu 5.848 Doğukan Kozan Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu 2.997 Funda Şahin Avukat Hakları Grubu Ankara 2.816 Mehmet Zeki Kaplan Demokrat Avukatlar Değişim Grubu 427

Açıklanan dağılımda Çağlayan ilk sırada yer alırken Kozan ikinci, Şahin üçüncü, Kaplan dördüncü oldu. Bu rakamlar kesin olmayan seçim sonuçları olarak haberleştirildi.

Başkan adaylarının oyları, yönetim kurulu üyelerinin kişisel oylarıyla karıştırılmamalı. Başkanlık tablosu, adaylar arasındaki yarışın sonucunu gösteriyor. Yönetim kurulunun isim listesi ise yeni kadroya ilişkin ayrı bir bilgi başlığı oluşturuyor.

Ankara Barosu yönetim kurulunda kimler var?

Seçim sonrasında yayımlanan haberlerde, Elçin Özge Şimşek Çağlayan’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu avukatların yer aldığı bildirildi:

Yönetim Kurulu

Av. Zafer Doğan Bilgin Av. Kemal Cihat Binici Av. Birgül Tavşan Kayıran Av. Aytaç Akansoy Av. Elif Canatan Köse Av. Mehmet Çağrı Songüç Av. Semra Aşık Av. Buket Yelek Bozkurt Av. Osman Onursal Av. Enver Başar Akdoğan

Denetleme Kurulu

Av. Nesij Akkaya Av. Bengi Aygün Av. Arif Selim Özdaş

Türkiye Barolar Birliği delege

Av. Meliha Sarıgül Av. Prof. Dr. Metin Günday Av. Nafi Çınar İnal Av. Aslı Koçak Arıhan Av. Mehmet Serhan Özdemir Av. Ahmet Erdem Ekmekçi Av. Burcu Otman Taşdan Av. Dr. Mustafa Güler

Başkanla birlikte yeni yönetim kadrosunu oluşturan isimler, seçim sonucuna ilişkin haberlerde bu şekilde aktarıldı.

Yönetim kurulu listesinin açıklanması, üyelerin hangi görevleri üstleneceğinin de belli olduğu anlamına gelmiyor. Başkan yardımcılığı, genel sekreterlik ve saymanlık gibi görevler için yeni döneme ilişkin görev dağılımının ayrıca takip edilmesi gerekiyor. Önceki dönemde görev yapan bir üyenin unvanını, yeni dönem için otomatik olarak kullanmak doğru olmayacaktır.

Elçin Özge Şimşek Çağlayan daha önce hangi görevdeydi?

Elçin Özge Şimşek Çağlayan, başkanlık seçimi öncesinde Ankara Barosu Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu. Barosunun 16 Ekim 2024 tarihli resmî duyurusunda, Mustafa Köroğlu başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Çağlayan’ın genel sekreterliğe seçildiği belirtiliyor.

Bu görev bilgisi, yeni başkanın barodaki önceki sorumluluğunu ortaya koyuyor. Ancak buradan hareketle yaşı, eğitim geçmişi veya diğer mesleki çalışmaları hakkında doğrulanmamış bilgiler eklemek mümkün değil. Seçim haberinin odağında, başkanlık sonucu ve açıklanan yönetim kadrosu bulunuyor.

Yeni dönemi değerlendirirken Çağlayan’ın önceki görevi ile başkanlık seçimini ayrı tarihlerle ele almak da önemli. Genel sekreterlik bilgisi 2024’te başlayan yönetim dönemine, başkanlık sonucu ise 11 Ekim 2026’da yapılan seçime ilişkin.

Seçim sonrası hangi gelişmeler takip edilecek?

Başkanlık yarışının ardından dikkatler sonuçların kesinleşmesine ve yeni yönetimin görev dağılımına çevrilecek. Bu aşamada baronun yayımlayacağı duyurular, hem avukatlar hem de seçim sürecini takip eden okuyucular için temel başvuru kaynağı olacak.

Ankara Barosu’nun resmî internet sitesindeki organlar sayfası, haberin hazırlandığı sırada önceki yönetimi gösteriyordu. Bu nedenle eski döneme ait başkan ve görev unvanları, yeni seçilen kadronun bilgileriyle birlikte kullanılmamalı. Güncellenen kurumsal kayıtlar, seçim sonrasındaki görev dağılımını takip etmek açısından önem taşıyacak.

11 Ekim 2026 akşamı açıklanan resmî olmayan sonuçların ortaya koyduğu temel gelişme, Elçin Özge Şimşek Çağlayan’ın başkanlık yarışını kazanmasıdır. Yeni yönetimde yer aldığı bildirilen on isim de belli oldu. Kesin sonuçlar ve görev dağılımı açıklandığında, yeni dönemin kurumsal tablosu tamamlanacak.

Resmî duyurular: Ankara Barosu