Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımlandı. CCN Özel Güvenlik tarafından yürütülen alım süreci için son başvuru tarihi 4 Kasım olarak duyurulurken, adayların aranan eğitim ve kimlik şartlarını karşılaması gerekiyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sağlık kompleksleri arasında yer alan, her gün binlerce hastaya ve ziyaretçiye kapılarını açan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, istihdam olanaklarıyla iş arayan vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor.

Sağlık sektöründe kariyer yapmak, kurumsal bir yapıda ve güvenli bir çalışma ortamında görev almak isteyenler için yeni bir iş fırsatı duyuruldu. Hastanenin güvenlik operasyonlarını yürüten CCN Özel Güvenlik firması tarafından açılan yeni kadrolar için başvuru süreçleri hız kazandı.

Kamu Memur Alımı Değil: Özel Sektör Statüsü

Adayların en çok merak ettiği konuların başında bu alımın statüsü geliyor. Söz konusu ilan, doğrudan kamusal bir memur alımı veya KPSS puanıyla yapılan bir kadrolu atama değildir.

CCN Özel Güvenlik şirketi bünyesinde, taşeron veya hizmet alımı sözleşmesi kapsamında hastanenin güvenlik biriminde istihdam edilecek 10 güvenlik görevlisi pozisyonu için özel sektör çalışma koşulları geçerlidir. Bu nedenle başvuru yapacak adayların ilan detaylarını bu doğrultuda değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.

İŞKUR İlan Numarası ve Son Başvuru Tarihi

Adayların işlemlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için resmi referans numaraları paylaşılmıştır. İlgili pozisyon için belirlenen İŞKUR ilan numarası 00009845829 olarak sisteme kaydedilmiştir.

Zamanla yarışan adaylar için en kritik detay ise başvuru süresidir. Yoğun ilgi görmesi beklenen ilan için aktarılan son başvuru tarihi 4 Kasım olarak belirlenmiştir. Sürenin daralması nedeniyle adayların İŞKUR e-şube veya ilgili kanallar üzerinden vakit kaybetmeden başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin Aranan Eğitim ve Güvenlik Kimliği Şartları

Bilkent Şehir Hastanesi gibi devasa ve kritik öneme sahip bir sağlık kompleksinde görev yapacak güvenlik personellerinde belirli nitelikler aranmaktadır. Adayların müracaat edebilmesi için sağlaması gereken temel şartlar şunlardır:

Özel Güvenlik Kimlik Kartı: 5188 sayılı Kanun gereğince geçerli, silahlı veya silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (Kimlik süresi dolmamış veya yenileme eğitimi alınmış olmalıdır).

Eğitim Durumu: Kurumun ve pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Fiziki ve Sağlık Koşulları: Hastane ortamının getirdiği yoğun tempoya, ayakta durmaya ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

Adli Sicil Durumu: Güvenlik görevlisi unvanı taşıyacak adayların yasal mevzuata uygun temiz bir adli sicil kaydına sahip olması.

İletişim ve Koordinasyon: Hasta, hasta yakını ve hastane personeli ile etkili iletişim kurabilme becerisine, kriz yönetimi yetkinliğine sahip olmak.

Başvuru Süreci Nasıl İlerliyor?

Ankara’da özel güvenlik sektöründe iş arayan ve Bilkent Şehir Hastanesi'nin dinamik çalışma ortamında yer almak isteyen adaylar, 00009845829 numaralı İŞKUR ilanı üzerinden başvurularını iletebilirler.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, firma yetkilileri tarafından yapılacak değerlendirme ve mülakat süreçlerine tabi tutulacaktır. 4 Kasım tarihine kadar devam edecek olan başvurular, başkentteki güvenlik görevlileri için kaçırılmayacak bir istihdam kapısı aralıyor.