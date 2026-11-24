Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren BelPA Buz Pateni Tesisi, yılın ilk dokuz aylık döneminde 160 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bahçelievler'de yer alan tesis, haftanın yedi günü 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BelPA Buz Pateni Tesisi, başkentlilerin yoğun ilgisiyle kış sporlarının merkezi olmaya devam ediyor. Bahçelievler semtinde hizmet veren tesis, özellikle hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası haline geldi. Yılın ilk dokuz aylık sürecinde yalnızca halk seanslarından yararlanan vatandaş sayısı 160 bini geride bıraktı.

Dokuz Aylık Ziyaretçi Sayısı 160 Bini Aştı

BelPA Buz Pateni Tesisi, yılın ilk dokuz ayında halk seanslarına katılan 160 binden fazla kişiyi ağırlayarak önemli bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Merkez, hafta sonları ve akşam saatlerinde aileler ile gençlerin en çok tercih ettiği sosyal ve sportif alanlar arasında yer alıyor.

Halk seanslarının yanı sıra profesyonel spor faaliyetlerine de zemin hazırlayan merkezde, günün farklı zaman dilimlerinde farklı kitlelere yönelik planlamalar uygulanıyor. Sporcular ve vatandaşlar pisti dönüşümlü olarak kullanıyor.

Haftanın Yedi Günü Kesintisiz Hizmet Modeli

Tesisin çalışma düzeni, haftanın her günü 24 saat boyunca kesintisiz şekilde yürütülüyor. BelPA Buz Pateni Tesisi Şube Müdürü Sevilay Kaplan, sabahın ilk saatlerinde lisanslı sporcuların antrenmanlarıyla başlayan hareketliliğin gün boyu halk seanslarıyla devam ettiğini belirtti. Akşam saatlerinde halk seanslarının sona ermesiyle birlikte pist, sabaha kadar yeniden antrenman yapan sporcuların kullanımına tahsis ediliyor.

Hizmet Süresi: Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz kullanım

Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz kullanım Gündüz Programı: Vatandaşlara açık halk seansları

Vatandaşlara açık halk seansları Gece Programı: Lisanslı sporcuların resmi antrenmanları

Tesis İletişim ve Ulaşım Bilgileri

Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde yer alan merkeze başkentliler kolaylıkla ulaşabiliyor. Tesis programı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 0312 985 00 65 numaralı telefon hattını arayabiliyor. Seans saatleri ve güncel duyurular ise tesisin resmi internet adresi olan belpabuzpisti.com.tr üzerinden paylaşılıyor.