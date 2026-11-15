Gelenekselleşen Ankara Caz Festivali, 30. yıl dönümünde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Kasım'da Ankara HiltonSA'da gerçekleşecek açılış töreni ve Richard Baratta Quartet konseriyle başlayacak festivalin ilk haftasında, dünyaca ünlü isimler başkentin farklı sahnelerinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin en köklü tematik müzik organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 30. yılını kutlayan Ankara Caz Festivali, başkentte unutulmaz bir kültür-sanat maratonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak olan festival, caz müziğinin evrensel ritmini Ankara'nın dört bir yanına taşıyacak.

Müzik tutkunlarının uzun süredir büyük bir merakla beklediği dev organizasyonun açılış programı, hem ödül töreni hem de basın toplantısıyla start alacak. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ve açılış detayları şu şekildedir:

Söyleşi, Ödül Töreni ve Basın Toplantısı: Festivalin resmi açılışı, 16 Kasım 2026 tarihinde saat 19:30 'da Ankara HiltonSA 'da davetiyeli olarak gerçekleştirilecek. 30 yıllık geçmişin kutlanacağı törende sektöre katkı sağlayan isimlere ödülleri takdim edilecek.

Açılış Konseri (Richard Baratta Quartet): Açılış töreninin hemen ardından, saat 20:30'da dünyaca ünlü Richard Baratta Quartet, Ankara HiltonSA sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Açılış konserinin biletleri Bubilet ve Biletix üzerinden temin edilebiliyor.

Festivalin İlk Haftasında Sahne Alacak Sanatçılar ve Gün Gün Program

Ankara Caz Festivali'nin ilk haftası, yerli ve yabancı pek çok usta ismi başkentin seçkin mekanlarında ağırlayacak. Cazın farklı renklerini ve doğaçlama ruhunu yansıtacak ilk hafta etkinlik takvimi şu başlıklar altında toplandı:

17 Kasım 2026 (Jean-Baptiste Hardy Quartet): Saat 20:00'de Samm's Bistro sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan ekip, enfes caz melodileri sunacak. Biletler Bubilet ve Biletix'te.

18 Kasım 2026 (Hissikablelvuku): Saat 20:00'de Last Penny Büklüm 'de sahne alacak grup, alternatif caz tınılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

19 Kasım 2026 (İlhan Erşahin's İstanbul Sessions): Türkiye'nin caz ve füzyon müzikteki global markası İlhan Erşahin, saat 21:00'de IF Performance Hall 'de unutulmaz bir konsere imza atacak.

20 Kasım 2026 (Calico Plus): Saat 20:00'de Samm's Bistro 'da caz severlere samimi ve dinamik bir akşam yaşatacak.

21 Kasım 2026 (Berk Kurdoğlu - Atölye ve Neşet Ruacan Konseri): Gündüz saat 16:00'de Ballad 'da "Dört Dörtlük Dinleyici: Dinleyiciler İçin Caz Rehberi" atölyesi düzenlenecek. Aynı gün saat 20:00'de ise Neşet Ruacan - Uyanış projesiyle Samm's Bistro'da sahne alacak.

22 Kasım 2026 (Festival Genç Sahne ve Ferit Odman Quintet): Saat 17:00'de Hall EV.ankara'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek genç sahne buluşmasının ardından, saat 22:00'de Ferit Odman Quintet Holly Stone Performance Hall Ankara'da caz rüzgarı estirecek.

Ankara'nın Farklı Noktalarında Caz Coşkusu Sürüyor

yılını kutlayan festival, yalnızca konser salonlarıyla sınırlı kalmayarak atölye çalışmaları ve özel projelerle de başkent halkını cazla buluşturmaya devam edecek. Ankara HiltonSA, Samm's Bistro, Türk Amerikan Derneği ve ODTÜ KKM gibi kentin ikonik mekanlarında gerçekleşecek etkinlikler sayesinde, Kasım ayı boyunca Ankara'da adeta bir caz karnavalı yaşanacak.

Müzikseverler biletlerini Bubilet ve Biletix platformları üzerinden temin edebilirken, atölye ve özel oturumlar için kontenjanların sınırlı olduğu hatırlatılıyor. Başkentin kültürel hayatına yön veren bu büyük festival, cazın birleştirici gücünü tüm sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.