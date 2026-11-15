Ankara’da pazar sabahı yola çıkacak sürücüler dikkat! Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu nedeniyle kent merkezindeki birçok ana arter ve bağlantı yolunun saat 07.30’dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. İşte kapalı olacak caddeler listesi ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar…

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.00’da başlayacak OYAK 65. Yıl Ankara Koşusu dolayısıyla Başkent’te uygulanacak trafik tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan resmi duyuruya göre, yarış parkuru üzerinde yer alan ana bulvarlar ve bu yollara açılan bağlantı sokakları etkinlik başlangıcından 1,5 saat önce, saat 07.30 itibarıyla ulaşıma kapatılacak.

15 Kasım Pazar Günü Trafiğe Kapatılacak Yollar

Emniyet birimlerinin trafik planına göre Pazar sabahı saat 07.30’dan itibaren etkinlik sona erene kadar çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak cadde, bulvar ve varyantlar şunlar:

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı: Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapalı olacak.

Celal Bayar Bulvarı: Anadolu Meydanı istikametine iniş sağlayan yan varyantların tamamında araç geçişine izin verilmeyecek.

Kazım Karabekir Caddesi: Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kesim çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Dögol Caddesi: Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm çift yönlü ulaşıma kapalı tutulacak.

Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi: Mevlana Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan kesimi çift yönlü olarak kapatılacak.

Mevlana Bulvarı: Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi istikametine iniş yan varyantlarının tamamı trafiğe kapalı olacak.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasındaki bölüm çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Akdeniz Caddesi: Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan kısmı çift yönlü kapalı olacak.

Gençlik Caddesi: Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümde çift yönlü araç geçişi durdurulacak.

Anıt Caddesi:Caddenin tamamı ile yukarıda belirtilen tüm güzergâhlara bağlanan cadde, sokak ve yan varyantlar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

Sürücüler İçin Alternatif Güzergâhlar ve Toplu Taşıma Uyarısı

Anadolu Meydanı, Tandoğan, Beşevler, Bahçelievler ve Anıttepe çevresinde yoğunlaşan yol kapatmaları nedeniyle şehir merkezini kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu), Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) ana gövdesi, Atatürk Bulvarı ve Necatibey Caddesi üzerinden alternatif rotalar oluşturmaları öneriliyor.

Ayrıca Ankara Spor Salonu’nda devam eden kurultay programı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ve Tren Garı Kavşağı çevresinde de trafik tedbirlerinin sürdüğü hatırlatılarak, vatandaşların Pazar günü sabah saatlerinde Ankaray ve Metro gibi raylı sistemleri tercih etmeleri tavsiye edildi.