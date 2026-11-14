İlk kez otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik ÖTV indirimi ve muafiyeti talebi, 2027 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis gündemine taşındı. MHP tarafından sunulan önerinin ardından gençler yaş sınırı ve başvuru şartlarını merak ederken, henüz yasalaşmış resmi bir düzenleme bulunmuyor.

Türkiye'de artan sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları, ilk kez araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ederken, vergi indirimine yönelik yeni bir talep doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geldi.

İlk Arabasını Alacak Gençlere ve Ailelere ÖTV Müjdesi mi Geliyor? Meclis'teki O Teklifin Detayları Ortaya Çıktı!

Otomobil piyasasını yakından takip eden ve ilk kez direksiyon başına geçmek hayali kuran milyonlarca genç, bütçe görüşmelerinden çıkacak kararları adeta nefesini tutarak izliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinde dile getirilen öneri, toplumun geniş bir kesiminde karşılık buldu.

Yapılan teklifte, ilk kez otomobil alacak vatandaşların düşük ÖTV oranıyla ya da belirli şartlar altında ÖTV ödemeden araç sahibi olabilmesini sağlayacak yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi istendi.

İlk Arabasını Alacaklara ÖTV İndirimi Çıkacak mı?

Komisyonda dile getirilen bu talep büyük bir yankı uyandırsa da, 14 Kasım 2026 itibarıyla ilk kez otomobil alacak herkesi kapsayan kesinleşmiş bir ÖTV indirimi veya muafiyeti kararı henüz bulunmuyor. mhp'Lİ milletvekili tarafından Meclis komisyonuna sunulan öneriler, doğrudan kanunlaşmış bir karar anlamına gelmemektedir.

Olası bir ÖTV indirimi düzenlemesinin yürürlüğe girebilmesi için ilgili bakanlıklar tarafından taslak çalışması yapılması, kabinede değerlendirilmesi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Şu aşamada ilk arabasını alacaklar için resmi bir başvuru takvimi veya yürürlüğe giren vergi muafiyeti süreci bulunmamaktadır.

Yaş Sınırı ve Yararlanma Şartları Neler Olacak?

MHP tarafından gündeme getirilen son teklifte, vergi indiriminden yararlanacak kişilerin yaş aralığına veya kesin başvuru kriterlerine ilişkin net bir çerçeve çizilmedi. Konuyla ilgili merak edilen detaylar ve belirsizliğini koruyan başlıklar şunlardır:

Yaş Sınırı Kriteri: Komisyonda sunulan son öneride resmi bir yaş sınırı yer almazken, daha önce Meclis'e sunulan farklı kanun tekliflerinde 30 yaşını doldurmamış gençlerin ilk araç alımlarında yüzde 50 indirimli ÖTV uygulanması öngörülmüştü. Ancak bu iki farklı teklif birbirinden ayrı nitelik taşımaktadır.

İlk Kez Araç Sahibi Olma: Düzenlemenin temel mantığı, daha önce hiç tescilli aracı bulunmayan vatandaşları kapsaması üzerine kuruludur.

Gelir ve Hanehalkı Durumu: Yararlanacak kişilerin gelir düzeyine veya sosyal güvenlik statüsüne göre bir sınırlandırma getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmiş değildir.

Araç Fiyatı ve Motor Hacmi: ÖTV indiriminin sıfır kilometre tüm araçları mı yoksa belirli bir matrah ve motor silindir hacminin altındaki yerli/ekonomik modelleri mi kapsayacağı bilinmemektedir.

Satış Sokağı Kısıtlaması: Vergi avantajıyla alınan araçların belirli bir süre (örneğin 3 ila 5 yıl) satılamaması yönünde bir taahhüt şartının getirilmesi muhtemel başlıklar arasında yer almaktadır.

Çok Çocuklu Aileler İçin Vergi Muafiyeti Önerisi Var!

Mustafa Kalaycı'nın bütçe görüşmelerinde dile getirdiği tek başlık ilk araba indirimi olmadı. Türkiye'deki doğum oranlarının artırılması ve aile yapısının desteklenmesi amacıyla üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik özel bir vergi kolaylığı sağlanması da talep edildi.

Bu kapsamda çok çocuklu ailelerin ilk araç alımlarında vergi muafiyetinden yararlanması önerilirken, bu başlık da tıpkı gençlere yönelik ÖTV indirimi gibi komisyonda tartışılan ve henüz yasal statü kazanmamış öneriler arasında bulunmaktadır.

Meclis Gündemindeki Diğer Sosyal Destek Başlıkları Nelerdir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın bütçe görüşmelerinde sunduğu raporda, otomobil ve vergi indirimlerinin yanı sıra toplumun farklı kesimlerini rahatlatacak pek çok önemli talep de yer aldı. Meclis gündemine taşınan diğer başlıca teklifler şunlardır:

Yeni Evlilere Kira Desteği: Evlilik kurumunu teşvik etmek amacıyla yeni evlenen genç çiftlere üç yıl boyunca düzenli kira yardımı yapılması.

Engelli Aylıkları ve Hakları: Engelli bireyler ile engelli yakınlarına ödenen aylıkların artırılması ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi.

Şehit ve Gazi Hakları: Şehit çocuklarının tamamının kamu kurumlarında istihdam edilmesinin sağlanması ve gazilere ÖTV'siz araç alım haklarında genişletmeye gidilmesi.

Çalışan ve Memur Hakları: Vazife malullerinin aylıklarının artırılması, çalışan malullerin aylıklarının kesilmemesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri kadrolarına atanması.

Doğum İzni Düzenlemesi: Çalışan annelerin doğum izin sürelerinin sekiz aya çıkarılması suretiyle aile dostu çalışma modellerinin artırılması.

Otomobil piyasasını yakından takip eden gençler ve vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hükümet kanadından veya Meclis'ten gelebilecek resmi açıklamalara ve yasal taslak çalışmalarına odaklanmış durumdadır.