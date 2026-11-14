Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan 32 bin metrekare büyüklüğündeki arsa 1 milyar 210 milyon lira bedelle Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'ye satıldı. Satış süreci ve ihale detayları gayrimenkul sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Türkiye genelinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hamleler aralıksız sürerken, başkent Ankara'dan dikkat çeken bir gayrimenkul satışı haberi geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları arasında, başkentin en değerli bölgelerinden biri olan Çankaya'daki dev bir arsanın ihale sonucu onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve uzun süredir kamuoyunun ve yatırımcıların radarında yer alan taşınmazın satışı, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yetkili komisyon kararı Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş ve Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

İhale Detayları ve Taşınmazın Konumu

Satışa konu olan arsanın nitelikleri, konumu ve ihaleyi kazanan şirketle ilgili öne çıkan temel teknik detaylar şunlardır:

Lokasyon ve Ada Parsel Bilgileri: Taşınmaz, Ankara ili Çankaya ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alacaatlı Mahallesi , 408 ada 10 parsel adresinde bulunmaktadır.

Yüzölçümü Büyüklüğü: Özelleştirilen arazinin toplam yüzölçümü 32.088,30 metrekare gibi devasa bir büyüklüğe sahiptir.

İhaleyi Kazanan Şirket: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu'nun kararı doğrultusunda en yüksek teklifi veren Doğusan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi ihale sürecinin galibi olmuştur.

Satış Bedeli: Arsanın toplam satış bedeli 1 milyar 210 milyon lira olarak kesinleşmiştir.

Sözleşme Süreci ve Diğer Özelleştirme Kararları

İlgili kararnamede, ihaleyi kazanan şirketin yükümlülüklerine dair sıkı kurallara da yer verildi. Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya idari şartnamede yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda geçici teminatının idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği açıkça belirtildi.

Taşınmaz satış sözleşmesinin imzalanması ve devir işlemlerinin tamamlanması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Öte yandan, 14 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar yalnızca Ankara'daki bu satışla sınırlı kalmadı. Çankaya'daki arsa satışının yanı sıra altı farklı ilde toplam yedi imar planı değişikliği de kararlar arasında yer alarak Türkiye genelindeki özelleştirme ve imar düzenlemelerinin kapsamını genişletti.

Doğusan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi kimindir, faaliyet alanları ve gayrimenkul projeleri nelerdir?

Doğusan Yatırım İnşaat Anonim Şirketi, gayrimenkul, inşaat, yatırım ve holding iştirakleri alanlarında faaliyet gösteren kurumsal bir anonim şirkettir.Şirket, borsada işlem gören Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) şirketinin %56,09 oranında çoğunluk hissesine sahip ana hissedarı konumundadır.

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