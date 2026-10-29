Fırsat Uçuş’un 19–25 Ekim 2026 haftalık verilerine göre, Ankara çıkışlı yurt dışı uçuşlarda 6 rotanın 5 tanesinde bilet fiyatları yükseldi. En büyük artış yüzde 15,2 ile Ankara – Tiflis hattında yaşanırken, fiyatı düşen tek rota yüzde 4,4 azalışla Ankara – Belgrad oldu.

Yurt dışı seyahat planı yapan başkentli yolcuları yakından ilgilendiren güncel bilet fiyatı verileri açıklandı. Seyahat severlerin bütçe planlamasında kritik bir rehber niteliği taşıyan Fırsat Uçuş Uçak Bileti Fiyat Endeksi, Ankara çıkışlı yurt dışı uçuşlardaki maliyet değişimlerini gözler önüne serdi. Paylaşılan son haftalık verilere göre, 19–25 Ekim 2026 haftasında başkentten yurt dışına açılan hatlarda ibre genel olarak yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

Ankara Çıkışlı Rotalarda Fiyatlar Yükselişte

Fırsat Uçuş’un yayımladığı haftalık verilere göre, Ankara çıkışlı yurt dışı uçuşlarda karşılaştırılabilen 6 rotanın 5 tanesinde bilet fiyatları bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Sadece 1 rotada fiyat düşüşü yaşanırken, bu tablo başkentten uçmak isteyen yolcuların maliyetlerinin arttığını doğruladı. Veriler, bilet sağlayıcılarının önbellek verisinden yapılan taramalarda bulunan en düşük gidiş-dönüş fiyatların haftalık medyanına dayanıyor.

Haftanın en dikkat çekici değişimi ise artış ve düşüş rekorlarıyla kayıtlara geçti. Ankara çıkışlı uçuşlarda en büyük artış Ankara – Tiflis hattında yaşandı. Bir önceki hafta 5.718 TL olan bilet fiyatı, ilgili haftada 6.587 TL’ye yükselerek yüzde 15,2 oranında zamlandı. Aynı zamanda bu hat, 6.587 TL ile haftanın en uygun fiyatlı rotası olma unvanını da korudu.

Buna karşın, düşüş gösteren tek rota olan Ankara – Belgrad hattında ise rahatlatıcı bir tablo görüldü. Haftalık medyan fiyatı 10.047 TL’den 9.600 TL’ye gerileyen Belgrad uçuşları, yüzde 4,4 oranında düşüş kaydetti.

Diğer Hatlardaki Fiyat Değişimleri Ne Durumda?

Ankara çıkışlı diğer popüler yurt dışı hatlarda da fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürdü. 12–18 Ekim ile 19–25 Ekim haftaları arasındaki rota bazlı değişimler şu şekilde sıralandı:

Ankara – Bakü: 7.982 TL’den 8.034 TL’ye yükseldi (Yüzde +0,7 artış).

Ankara – Tirana: 8.002 TL’den 8.064 TL’ye çıktı (Yüzde +0,8 artış).

Ankara – Üsküp: 15.101 TL’lerden 15.307 TL seviyesine ulaştı (Yüzde +1,4 artış).

Ankara – Saraybosna: 7.527 TL’den 7.895 TL’ye tırmandı (Yüzde +4,9 artış).

Bu veriler, başkentten Balkanlar ve Kafkasya yönüne seyahat etmek isteyen yolcuların bilet bütçelerini gözden geçirmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İstanbul Çıkışlı Rotalar ve Yöntem Detayları

Ankara’daki bu hareketlilik sürerken, İstanbul çıkışlı fiyat endeksi de benzer bir trend izledi. 19–25 Ekim 2026 haftasında İstanbul çıkışlı fiyat endeksi 105,8 olarak gerçekleşti (7–13 Eylül 2026 = 100); bir önceki hafta bu oran 104,1 idi. İstanbul çıkışlı karşılaştırılabilen 20 yurt dışı rotadan 5 tanesinde fiyatlar düşerken, 15 tanesinde artış kaydedildi.

Uzmanlar ve veri sağlayıcılar, sunulan bu rakamların canlı rezervasyon sorgusu olmadığını, bilet sağlayıcılarının önbellek taramalarındaki en düşük gidiş-dönüş medyan fiyatlarını yansıttığını hatırlatıyor. Fiyatların hangi tarihlere ait olduğu taramadan taramaya değişiklik gösterebiliyor ve mevsimsellik faktörünü doğrudan içermiyor. Seyahat planı yapacak olan vatandaşların güncel bilet kampanyalarını ve fiyat endekslerini yakından takip etmesi öneriliyor.