Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi 31. Dönem üyelik seçimleri için 305 çocuk sandık başına giderek yeni dönemde görev yapacak 150 üyeyi belirledi. Kentin geleceğine yön verecek projelerini anlatan minik adayların başkanlık seçimi ise 8 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi, başkentte yaşayan çocukların düşüncelerini, isteklerini ve hayallerini özgürce ifade edebilmeleri, çocukları ilgilendiren konularda çözüm önerileri geliştirmeleri amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde çocukların yerel yönetim süreçlerine katılımını sağlayan bu önemli platformda, 31. Dönem üyelik seçimleri büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu. Online başvurularını tamamlayan 9-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencisi 305 çocuk, yeni dönemde mecliste görev alacak 150 asıl üyeyi belirlemek için sandık başına gitti.

Başkanlık Seçimi 8 Kasım'da Gerçekleştirilecek

Çocuk Meclisi’nin 31. Dönem asıl üyelerinin demokratik bir oylamayla netleşmesinin ardından tüm gözler başkanlık yarışına çevrildi. Meclisin yeni dönem başkanını seçeceği kritik oylama 8 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Gerçekleştirilecek bu seçimle birlikte minik üyeler kendi aralarından başkanlarını seçecek ve yeni dönemin çalışma ajandasını belirleyecek.

Minik Adaylardan Kent İçin Çarpıcı Projeler ve Beklentiler

Mecliste görev almak ve çocukların sesini duyurmak için aday olan minik öğrenciler, seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri ve şehirden beklentilerini paylaştı. Adayların dile getirdiği vizyoner fikirler ve vaatler dikkat çekti:

Eymen Yekta Coşkun , mecliste iki dönem görev aldığını belirterek, bu yılki hedefinin başkanlığı üstlenmek olduğunu ve üç önemli vaadini hayata geçirmek için sabırsızlandığını ifade etti.

İlk defa meclis heyecanı yaşayan Alya Yardımcı , Çocuk Meclisi'nin varlığından duyduğu mutluluğu ve ilk kez aday olmanın heyecanını paylaştı.

Başkanlığa aday olan Zeynep Sena Ergin , seçilmesi durumunda ilk işinin meclisteki çocukların isteklerini tek tek dinlemek ve makul talepleri hemen gerçekleştirmek olacağını belirtti.

Haklarını savunmak amacıyla aday olan Bertuğ Gözen , eğitim hakkı, oyun hakkı, dinlenme ve uyuma hakkı gibi temel çocuk haklarını etkin bir şekilde savunmak için bu yola çıktığını vurguladı.

Teknoloji alanındaki eksikliklere dikkat çeken Eyüp Ensar Tekin , çocukların teknoloji konusunda bilinçlenmesini sağlayacak eğitimler vermeyi ve onlara yeni yetkinlikler kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Yenilikçi projesiyle öne çıkan Simay Birce Kaya , tüm çocukların bedava tiyatroya, oyun alanlarına ve sosyal mekânlara erişebilmesi için “çocuk pasaportu” sistemini kurmak istediğini belirtti. Kaya, bu pasaport sayesinde çocukların hem eğleneceğini hem de daha sosyalleşmiş bir toplum oluşacağını kaydetti.

Eymen Aras Görgülü ise doğrudan çocukların haklarını korumak ve savunmak için aday olduğunu dile getirdi.

Ankara’nın minik sakinleri, projeleri ve kentin geleceğine dair beklentileriyle örnek bir demokratik duruş sergiliyor. 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte çalışmalarına hız verecek olan 31. Dönem Çocuk Meclisi, başkent çocuklarının haklarının ve sesinin en güçlü savunucusu olmaya devam edecek.