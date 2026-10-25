Ankara’da ArtNouva Sanat Fuarı’nı ziyaret etmek isteyenler için bugün son gün. ATO Congresium’daki fuar, 25 Ekim Pazar günü saat 19.00’da kapanacak. Günlük giriş öğrencilere 250, tam bilette 500 TL. İşte pazar planını sanatla değerlendirmek isteyenlerin merak ettiği ziyaret saatleri, adres bilgisi ve yola çıkmadan önce kontrol etmesi gereken önemli ayrıntılar burada.

Pazar gününü sergi gezerek geçirmek isteyen Ankaralılar için ArtNouva’da ziyaret süresi bugün tamamlanıyor. 21–25 Ekim 2026 tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenen ArtNouva 3. Sanat Fuarı, bugün saat 19.00’da kapanacak. Organizatörün yayımladığı programa göre son gün ziyaretleri 11.00–19.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Fuara henüz gitmeyenlerin plan yaparken özellikle pazar gününe ait saatleri esas alması gerekiyor. Cumartesi akşamı daha geç saate kadar açık olan organizasyonda, son günün kapanışı daha erken. Bu nedenle önceki günlere ait bir duyuruyla yola çıkmak, ziyaret için ayrılan süreyi daraltabilir.

ArtNouva bugün saat kaçta kapanıyor?

Organizatörün tarih ve saat sayfasında 25 Ekim Pazar için kapanış 19.00 olarak belirtiliyor. Cumartesi günü ise ziyaret saatleri 11.00–21.00 olarak duyurulmuştu. Bugünkü program, önceki güne göre iki saat erken sona erecek.

Son saate yakın gelmek yerine, görmek istenen stantlar için yeterli zaman bırakmak yararlı olacaktır. Örneğin saat 17.00’de alana ulaşan bir ziyaretçinin kapanışa kadar iki saati bulunuyor. Bu süreye giriş işlemleri ve fuar içindeki yürüyüş de dahil olacağından, öncelikli bölümleri önceden belirlemek gezintiyi kolaylaştırabilir.

Günlük öğrenci ve tam bilet ne kadar?

ArtNouva bilet ücretleri organizatörün sayfasında öğrenci günlük giriş için 250 TL, tam günlük giriş için 500 TL olarak yayımlanıyor. Buna göre iki tam biletin toplamı 1.000 TL, bir tam ve bir öğrenci biletinin toplamı ise 750 TL oluyor. Bu hesaplara ulaşım, yiyecek veya kişisel alışveriş giderleri dahil değil.

Öğrenci bileti alacak ziyaretçilerin indirim koşullarını ve girişte istenebilecek belgeyi önceden kontrol etmesi önemli. Yalnızca bilet üzerindeki fiyatı görmek, kişinin indirimden yararlanma koşullarını taşıdığını tek başına göstermiyor.

Congresium’da fuar alanı nerede?

Organizatörün yayımladığı adres ATO Congresium, Söğütözü Caddesi No:1, Söğütözü–Ankara. İlk kez gideceklerin ulaşım aramasında mekânın tam adını kullanması ve yolculuk süresini kapanış saatine göre planlaması gerekiyor.

Arkadaşlarıyla buluşacak ziyaretçiler için fuarın dışında belirli bir buluşma noktası kararlaştırmak da pratik olabilir. Özellikle farklı saatlerde gelecek grupların giriş ve gezi planını önceden konuşması, içeride birbirini aramakla zaman kaybedilmesini önleyebilir.

ArtNouva’da ziyaretçileri neler bekliyor?

Fuara katılan Galeri Soyut’un etkinlik sayfası, organizasyonun galerileri, sanatçıları ve koleksiyonerleri Ankara’da buluşturduğunu belirtiyor. Galeri de ArtNouva kapsamında farklı sanatçıların eserleriyle yer alıyor. Böylece ziyaretçiler, tek bir sergi yerine farklı sunumları aynı fuar ortamında inceleyebiliyor.

Kısa süreli ziyaret planlayanlar, ilgilendikleri galerileri veya sanatçıları belirleyerek geziye başlayabilir. Eserleri daha ayrıntılı incelemek isteyenlerin ise bütün alanı hızla dolaşmak yerine seçtikleri bölümlere zaman ayırması daha verimli olacaktır.

Program ve bilet bilgileri nereden takip edilir?

Güncel ziyaret bilgilerine ArtNouva’nın resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sitede fuar planı, katılımcı listesi ve program başlıkları da bulunuyor. Belirli bir söyleşi veya etkinliğe katılmak isteyenlerin, genel açılış saatinden ayrı olarak ilgili programın saatini kontrol etmesi gerekiyor.

Bugünkü ziyaretin temel bilgileri: 11.00–19.00 saatleri, 250 TL öğrenci ve 500 TL tam günlük giriş. Son gün planında bilet koşullarını kontrol etmek ve kapanıştan önce gezmeye yeterli süre bırakmak önem taşıyor.