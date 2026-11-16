Ara tatil döneminde çocuklarıyla birlikte Başkent’te ücretsiz ve farklı bir etkinlik arayan ailelerin ilk adresi Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi oldu. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yerleşkesinde hizmet veren tesisin ziyaret koşulları, çalışma günleri ve saatlik kontenjan kuralları merak ediliyor. Peki, Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi’ne randevusuz giriş yapılıyor mu, hangi günler açık ve nasıl gidilir? İşte adım adım randevu alma rehberi ve ziyaret kuralları…

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanında hizmete sunulan Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi, ara tatil günlerinde öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı noktaların başında geliyor.

Kafessiz ve dijital teknoloji temelli doğa deneyimi sunan merkeze girişler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Randevusuz Giriş Var mı? Saatlik Kontenjan Sınırı Kaç Kişi?

Tesise gitmeyi planlayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kapıdan giriş imkânı geliyor. Resmi ziyaretçi kurallarına göre Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi’ne randevusuz ziyaretçi kabul edilmiyor.

Yoğunluğu önlemek ve ziyaretçilerin deneyim alanlarından verimli şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla her saat başı 60 dakikalık seanslar uygulanıyor ve her seans 100 kişi kontenjan ile sınırlandırılıyor.

Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Randevusu Nasıl Alınır?

Çevrim içi randevu işlemleri, tesisin resmî internet adresi olan dhb.ankara.bel.tr/randevu ekranı üzerinden birkaç adımda ücretsiz olarak tamamlanabiliyor:

Tarih ve Seans Seçimi: Takvim üzerinden uygun gün ve saat belirleniyor. (Bugün dâhil önümüzdeki 365 gün için randevu oluşturulabilirken, boş kontenjan bulunması hâlinde seans başlangıcına 1 dakika kalana kadar aynı gün için de kayıt açılıyor.) Ziyaretçi Bilgileri: Bireysel ve aile başvurularında tüm aile bireylerinin tek tek kimlik bilgisi girilmiyor; yalnızca randevuyu oluşturan 1 yetişkinin kimlik doğrulaması (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi ve telefon) ile toplam kişi sayısının belirtilmesi yeterli oluyor. Tek QR Kod ile Giriş: İşlem onaylandığında tüm aile veya grup için tek bir rezervasyon numarası ve QR giriş kartı oluşturuluyor. Ziyaretçilerin seans başlangıcından en az 10 dakika önce giriş alanında hazır bulunmaları gerekiyor.

(Not: Tesis içerisindeki Sanal Gerçeklik Odası için ise 30 dakikalık ve 15 kişiyle sınırlı ayrı kimlik doğrulamalı seans sistemi uygulanıyor.)

Hangi Günler Açık, Çalışma Saatleri Ne?

Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi, haftalık bakım ve teknik kontroller nedeniyle Pazartesi günleri kapalı tutuluyor. Merkez, Salı’dan Pazar’a haftanın 6 günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında tanımlanan başlangıç seanslarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı No:3/28 (Atatürk Orman Çiftliği / AOÇ) adresinde yer alan tesise hem özel araçla hem de toplu taşımayla ulaşım sağlanabiliyor.