Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 16 Kasım 2026 Pazartesi günü için yayımladığı son hava tahmin raporuyla birlikte Ankara’da kış şartları etkisini göstermeye başladı. Başkent merkezinde hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 9 dereceye kadar gerilerken, yüksek rakımlı ilçeler olan Kızılcahamam, Çamlıdere ve Elmadağ hattı için karla karışık yağmur, yoğun sis ve gece saatlerinde buzlanma uyarısı yapıldı. İşte ilçe ilçe Ankara’nın güncel hava durumu ve sürücüleri bekleyen kritik saatler…

Kasım ayının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte Başkent Ankara’da sonbahar havası yerini sert kış soğuklarına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre Başkent genelinde çok bulutlu, puslu ve yer yer yağışlı bir hava sistemi etkili oluyor.

Merkezde 9 Derece Soğuk, Yüksek İlçelerde Karla Karışık Yağmur

Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde soğuk ve puslu bir gökyüzü hâkim olurken, termometreler en yüksek 9 derece civarında seyrediyor. Öğle ve öğleden sonraki saatlerde ise il genelinde mevzi sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerdeki yüksek rakımlı bölgelerde sıfır dereceye yaklaşmasıyla birlikte yağışın türü değişiyor. Özellikle Kızılcahamam, Çamlıdere ve Elmadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur geçişlerinin etkili olacağı bildirildi.

Sürücülere Gizli Buzlanma ve Yoğun Sis Uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren yerini yeniden yoğun pus ve sise bırakacağını belirterek trafikteki sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle Ankara–İstanbul Anadolu Otoyolu’nun Kızılcahamam–Bolu geçişi ile Elmadağ rampasında görüş mesafesindeki düşüşe ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması isteniyor.

Ankara’da Günlük Hava Durumu Takvimi (16 Kasım Pazartesi)

Zaman Dilimi Beklenen Hava Hadisesi Sabah Saatleri Puslu ve soğuk (9°C) Öğle – İkindi Çok bulutlu, yer yer mevzi sağanak yağışlı Akşamüstü Yüksek kesimlerde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Elmadağ) karla karışık yağmur Gece Saatleri Puslu ve sisli, yüksek kesimlerde yer yer buzlanma riski

Uzmanlar, hafta boyunca gece sıcaklıklarının kent merkezinde 1 ila 3 derece, kırsal ve yüksek ilçelerde ise sıfırın altına ineceğini hatırlatarak vatandaşların kışlık kıyafet ve araçlarında kış lastiği hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.