Kasım ayının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte Başkent Ankara’da sonbahar havası yerini sert kış soğuklarına bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre Başkent genelinde çok bulutlu, puslu ve yer yer yağışlı bir hava sistemi etkili oluyor.
Merkezde 9 Derece Soğuk, Yüksek İlçelerde Karla Karışık Yağmur
Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde soğuk ve puslu bir gökyüzü hâkim olurken, termometreler en yüksek 9 derece civarında seyrediyor. Öğle ve öğleden sonraki saatlerde ise il genelinde mevzi sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerdeki yüksek rakımlı bölgelerde sıfır dereceye yaklaşmasıyla birlikte yağışın türü değişiyor. Özellikle Kızılcahamam, Çamlıdere ve Elmadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur geçişlerinin etkili olacağı bildirildi.
Sürücülere Gizli Buzlanma ve Yoğun Sis Uyarısı
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren yerini yeniden yoğun pus ve sise bırakacağını belirterek trafikteki sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Özellikle Ankara–İstanbul Anadolu Otoyolu’nun Kızılcahamam–Bolu geçişi ile Elmadağ rampasında görüş mesafesindeki düşüşe ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunması isteniyor.
Ankara’da Günlük Hava Durumu Takvimi (16 Kasım Pazartesi)
|Zaman Dilimi
|Beklenen Hava Hadisesi
|Sabah Saatleri
|Puslu ve soğuk (9°C)
|Öğle – İkindi
|Çok bulutlu, yer yer mevzi sağanak yağışlı
|Akşamüstü
|Yüksek kesimlerde (Kızılcahamam, Çamlıdere, Elmadağ) karla karışık yağmur
|Gece Saatleri
|Puslu ve sisli, yüksek kesimlerde yer yer buzlanma riski
Uzmanlar, hafta boyunca gece sıcaklıklarının kent merkezinde 1 ila 3 derece, kırsal ve yüksek ilçelerde ise sıfırın altına ineceğini hatırlatarak vatandaşların kışlık kıyafet ve araçlarında kış lastiği hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
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