Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te metro kullanan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren kritik bir ulaşım duyurusu yayımladı. Metro istasyonlarında başlatılan kanopi (üst örtü) yapım çalışmaları kapsamında Kızılay Metro İstasyonu’nun Ziya Gökalp girişi ile M4 Keçiören Metro Hattı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) İstasyonu’nun B girişi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.İşte 30 Kasım 2026 tarihine kadar sürecek düzenlemenin tüm detayları…

Başkent’te toplu taşıma ağının en yoğun aktarma noktaları olan Kızılay ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonlarında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle giriş-çıkış düzenlemesine gidildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmî bilgilendirmeye göre, yolcuları yağış ve olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla inşa edilecek kanopi (üst örtü) çalışmaları süresince iki kritik istasyon girişi kullanıma kapatıldı.

Hangi Metro Girişleri Ne Zamana Kadar Kapalı Kalacak?

EGO’nun açıkladığı çalışma takvimine göre yaya giriş ve çıkışlarına kapatılan noktalar ile tarih aralıkları şöyle belirlendi:

Kızılay Metro İstasyonu – Ziya Gökalp Girişi: 13 Kasım 2026 tarihinde başlayan çalışmalar nedeniyle 30 Kasım 2026 tarihine kadar kapalı kalacak.

M4 Metro Hattı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) İstasyonu – B Girişi: 13 Kasım – 30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçici olarak giriş ve çıkışlara kapalı tutulacak.

Kızılay Metro İstasyonu – Emek Girişi (Devam Eden Çalışma): Öte yandan Kızılay İstasyonu’nun Emek girişinde de 9 Kasım’da başlatılan kanopi yapım çalışmaları sürüyor. Bu girişin ise 26 Kasım 2026 tarihine kadar kapalı olacağı hatırlatıldı.

Yolcular Alternatif Girişleri Kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen montaj ve inşaat işlemleri boyunca istasyonların ana hat seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacak. Ancak özellikle sabah ve akşam iş çıkış saatlerinde Kızılay ve AKM aktarmasını kullanacak yolcuların, kapalı olan Ziya Gökalp, Emek ve AKM B kapıları yerine istasyonların açık olan diğer giriş-çıkış noktalarına yönelmeleri gerekiyor.

EGO Genel Müdürlüğü, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının ardından yenilenen üst örtüleriyle birlikte söz konusu girişlerin yeniden Başkentlilerin hizmetine açılacağını duyurdu.