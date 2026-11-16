Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa’daki konsolosluk birimlerinde toplam 8 yeni konsolos görevlendirileceğini ve tek merkezli elektronik randevu sistemine geçileceğini açıkladı. 2026 yılı sona ermeden başlayacak personel takviyesinin ardından gözler 2027 ortasında devreye alınacak yeni dijital altyapıya çevrildi. İşte Ankara’dan başvuru yapacak vatandaşları bekleyen yeni dönemin ayrıntıları…

Yurt dışına turistik, ticari veya aile ziyareti amacıyla çıkmak isteyen vatandaşların son dönemde en çok zorlandığı Schengen vizesi randevusu sorununa yönelik Sofya yönetiminden somut bir çözüm paketi açıklandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerin işlem kapasitesini artırmak ve randevu dağıtımındaki tıkanıklığı gidermek amacıyla hem insan kaynağında hem de teknolojik altyapıda köklü değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Ankara Dahil 4 İle 8 Yeni Konsolos Görevlendiriliyor

Bakanlık verilerine göre yalnızca İstanbul Başkonsolosluğu’nun geçen yıl yaklaşık 40 bin vize başvurusu alması ve Ankara başta olmak üzere diğer merkezlerde de yoğunluğun artması üzerine kadro takviyesi kararı alındı. Yapılan planlamaya göre Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa’daki konsolosluk birimlerinde görev yapmak üzere toplam 8 ilave konsolos atanacak.

Yeni görevlendirilecek konsolosluk personelinin 2026 yılı sona ermeden işbaşı yapması öngörülüyor. Bu adımla birlikte özellikle Başkent Ankara üzerinden yapılan başvurularda dosya inceleme ve randevu işlem sürelerinin belirgin şekilde hızlanması hedefleniyor.

Merkezi Elektronik Randevu Sistemi Geliyor

Bulgaristan’ın hayata geçireceği ikinci büyük düzenleme ise mevcut randevu dağıtım mekanizmasının yenilenmesi olacak. Hazırlanan yeni modelle birlikte:

Konsolosluk randevuları tek bir merkezi elektronik sistem üzerinden şeffaf biçimde dağıtılacak.

Vize türünden bağımsız olarak tüm başvuru sahiplerine eşit erişim imkânı tanınacak.

Aracı kaynaklı erişim sorunlarının önüne geçilerek bekleme süreleri en aza indirilecek.

Merkezi dijital randevu altyapısının 2027 yılının ortasına kadar tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

Türk TIR Şoförleri İçin İstisna Uzlaşısı Sağlandı

İki ülke arasındaki diplomatik temaslarda, sınır kapılarında uzun kuyruklara yol açan Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesindeki "180 günde 90 gün kalış" sınırı da çözüme kavuşturuldu.

Görüşmeler sonucunda, 90 günlük kalış süresini dolduran sürücülerin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesini sağlayacak kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Vize Muafiyeti Getirmiyor, Mevcut Şartlar Geçerli

Yetkililer, açıklanan yeni konsolos atamaları ve dijital randevu sisteminin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı ya da başvurulara otomatik onay sağlamadığını özellikle vurguladı.

Düzenlemeler yalnızca randevuya erişim ve başvuru süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlarken, umuma mahsus pasaport sahipleri mevcut Schengen vize kurallarına tabi olmaya devam edecek.