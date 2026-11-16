Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla Kahramankazan ve Etimesgut ilçelerinde yaşanan su kesintilerine ilişkin detayları paylaştı. Ana iletim hattındaki deplase bağlantı çalışması ve şebeke arızası nedeniyle bazı mahallelerde kesintinin gece saat 23.00’e kadar süreceği duyuruldu. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi ve suların verileceği tahmini saatler…

Başkent Ankara’da yeni haftanın ilk iş gününde ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son dakika arıza ve kesinti bildirimleri vatandaşların gündemine yerleşti.

Yapılan açıklamaya göre 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Kahramankazan ve Etimesgut ilçelerinin belirli bölgelerinde planlı çalışma ve dağıtım hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Kahramankazan’da 14,5 Saatlik Kesinti: Sular 23.00’te Gelecek

Kahramankazan ilçesinde Dağyaka Mahallesi 614. Cadde üzerinde bulunan 700 milimetrelik içme suyu ana iletim hattında yürütülen deplase bağlantı çalışması nedeniyle geniş kapsamlı kesintiye gidildi.

Kesinti Başlangıç Saati: 16 Kasım 2026 Pazartesi – 08.30

Tahmini Bitiş (Tamir) Saati: 16 Kasım 2026 Pazartesi – 23.00

Etkilenen Mahalle ve Caddeler: Saray, Orhaniye ve Dağyaka mahalleleri başta olmak üzere; Çaniçi Caddesi, Atom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 614. Cadde, 688. Cadde, GİMAT Caddesi, 115. Cadde ile bu caddelere bağlı sokaklar.

Etimesgut Piyade Mahallesi’nde Plansız Şebeke Arızası

Etimesgut ilçesinde ise Piyade Mahallesi 1855. Sokak içerisinde yer alan Ø110’luk dağıtım şebeke hattında sabah saatlerinde meydana gelen ani arıza nedeniyle plansız su kesintisi başlatıldı.

Kesinti Başlangıç Saati: 16 Kasım 2026 Pazartesi – 09.30

Tahmini Bitiş (Tamir) Saati: 16 Kasım 2026 Pazartesi – 16.00

Etkilenen Bölge: Piyade Mahallesi’nin bir kısmı.

Yüksek Kotlara Su Ulaşımı Basınca Bağlı Olarak Gecikebilir

ASKİ yetkilileri, sahadaki teknik ekiplerin arızaları ve bağlantı çalışmalarını öngörülen süreden önce tamamlamak için aralıksız çalıştığını bildirdi. Çalışmaların tamamlanıp şebekeye su verilmesinin ardından depo seviyeleri ve hat basıncına bağlı olarak özellikle yüksek kotlardaki binalara suyun ulaşmasının kısa süreli gecikme gösterebileceği hatırlatıldı. Vatandaşlar güncel kesinti bilgilerini aski.gov.tr üzerinden veya ALO 153 Mavi Masa hattından takip edebiliyor.