Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Ankara genelinde yürütülecek planlı bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı kesinti programını duyurdu. Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı başta olmak üzere toplam 20 ilçede sabah 09.00 itibarıyla başlayan kesintilerin bazı bölgelerde 18.30’a kadar süreceği bildirildi. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisi saatleri ve sorgulama ekranı…

Ankara'nın en yoğun nüfusa sahip merkez ilçelerinde gerçekleştirilecek şebeke yenileme çalışmaları, günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyecek. Başkent EDAŞ verilerine göre merkezdeki kesinti programı şu şekilde sıralanıyor:

Çankaya: Şehrin kalbi konumundaki ilçede Yeşilkent Mahallesi 'nde 09.30-17.30, Huzur Mahallesi 'nde 10.30-18.30 ve Kültür Mahallesi 'nde 13.00-15.30 saatleri arasında enerji akışı kesintiye uğrayacak.

Sincan: Sanayi ve konut alanlarının yoğun olduğu Sincan'da Zafer , Hürriyet , Şehit Ali Çalışır ve çevre sokaklarda 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek. Ayrıca ilçede 10.00-11.30 ve 10.00-13.00 saatlerini kapsayan kısa süreli ayrı çalışmalar da bulunuyor.

Etimesgut: Yeşilova Mahallesi 'nin farklı bölümlerinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-10.30, 11.00-12.30, 13.30-15.00 ve 15.30-17.00 saatleri arasında kademeli kesintiler uygulanacak.

Yenimahalle: İlçeye bağlı Yuvaköy Mahallesi 'nde 09.15-17.15 saatleri arasında uzun süreli elektrik kesintisi bekleniyor.

Mamak: Kutludüğün Mahallesi 'ndeki Taş Ocakları ve Tuzla çevresinde 09.15-17.15 saatleri arasında elektrik altyapı çalışmaları yapılacak.

Gölbaşı: Eymir, Hacılar, Koparan ve Ahiboz çevrelerindeki belirli bölgelerde günün farklı saat dilimlerinde planlı kesintiler hayata geçirilecek.

Çevre İlçelerde Elektrik Kesintisi Programı

Merkez ilçelerin yanı sıra Ankara'nın geniş coğrafi alana yayılmış çevre ilçelerinde de bakım ve onarım faaliyetleri kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Çevre ilçelerdeki güncel kesinti saatleri şu başlıklar altında toplanıyor:

Akyurt: Balıkhisar Mahallesi 'nde 09.00-10.30, Büğdüz Mahallesi 'nin çeşitli bölümlerinde ise 11.00-12.30, 13.30-15.00 ve 15.30-17.00 saatlerinde enerji kesintisi yaşanacak.

Ayaş: Çanıllı Uluyol Mahallesi 'nde 09.00-10.30 ile 11.00-12.30 saatleri arasında, İlhanköy Mahallesi 'nde ise 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Bala ve Beypazarı: Bala'nın Üçem Mahallesi 'nde 09.30-17.30 saatleri arasında, Beypazarı'nın Kuyumcutekke Mahallesi 'nde ise 09.30-17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirmesi yapılacak.

Çamlıdere ve Kalecik: Çamlıdere Çukurören Mahallesi 'nde 10.00-17.30, Kalecik Arkbürk Mahallesi 'nde ise 09.00-12.30 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Kızılcahamam ve Pursaklar: Kızılcahamam'ın Doğanözü ve Gebeler mahallelerinde 09.30-17.30 saatleri arasında kesinti öngörülürken, Pursaklar'ın Atatürk çevresindeki adreslerde 10.00-18.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Diğer İlçeler: Polatlı, Nallıhan, Çubuk ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerin belirli noktalarında da teknik zorunluluklar çerçevesinde kesintilerin yaşanabileceği bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan Vatandaşlara Önemli Uyarı

Dağıtım şirketi yetkilileri, planlı kesintilerin başlama ve bitiş saatlerinin sahadaki teknik şartlara bağlı olarak küçük değişiklikler gösterebileceğini hatırlatıyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların elektrikli cihazlarını korumak adına gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Kesintilerle ilgili anlık güncellemeleri öğrenmek isteyen aboneler, Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranını kullanabilir veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi talep edebilir.