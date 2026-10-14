Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde hizmet veren Kart İşlem Merkezlerinin çalışma gün ve saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Belirlenen yeni tarifeye göre Kızılay ve Akköprü merkezleri akşam saatlerine kadar hizmet verecek. İşte güncel mesai saatleri listesi ve detaylar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir duyuruya imza attı. Kent genelinde yaygın bir şekilde hizmet veren EGO Kart İşlem Merkezlerinin çalışma gün ve saatlerinde güncellemeye gidildiği açıklandı. Alınan yeni kararla birlikte, vatandaşların yoğun taleplerini daha hızlı karşılayabilmek ve işlem kolaylığı sağlamak amacıyla mesai saatleri yeniden yapılandırıldı.

07 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, Kart İşlem Merkezleri standart çalışma gün ve saatlerine geri dönmüş durumda. Ancak vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlemlerini mesai saatleri dışında da rahatça gerçekleştirebilmesi için bazı merkezlerde özel saat uygulamaları hayata geçirildi.

Kızılay ve Akköprü Merkezlerinde Akşam Mesaisi Uygulaması

Yapılan resmi açıklamaya göre, Başkent'in en yoğun iki noktası olan Kızılay ve Akköprü Kart İşlem Merkezleri, diğer şubelerden farklı olarak hafta içi mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürecek. Bu kapsamda söz konusu iki merkez, hafta içi her gün sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Gün içerisinde iş yoğunluğu nedeniyle erken saatlerde işlem yapamayan çalışanlar, öğrenciler ve diğer vatandaşlar için bu uygulamanın büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Diğer yandan, Kızılay ve Akköprü dışındaki diğer Kart İşlem Merkezlerinde ise mesai saatleri standart olarak hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşların bu detaya dikkat ederek merkezlere gitmesi ve işlemlerini bu saat aralığında planlaması önem arz ediyor.

Cumartesi Günleri Hangi Merkezler Açık?

Hafta sonu toplu taşıma kartı işlemleriyle ilgili de netlik kazanan detaylara göre, Cumartesi günü Başkent genelindeki Kart İşlem Merkezlerinin büyük bir bölümü hizmet vermeyi sürdürecek. EGO Ulus Genel Müdürlüğü Kart İşlem Merkezi hariç olmak üzere, diğer tüm Kart İşlem Merkezleri Cumartesi günleri saat 11.00 ile 16.00 arasında açık bulundurulacak. EGO Ulus şubesi ise hafta sonu tatili nedeniyle Cumartesi günleri kapalı tutulacak.

Pazar Günleri Hizmet Verilmeyecek

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, hafta sonu tatili uygulaması dolayısıyla Pazar günleri hiçbir Kart İşlem Merkezi hizmet vermeyecek. Vatandaşların yeni kart çıkarma, bakiye yükleme, vize yenileme veya kart arıza gibi tüm işlemlerini hafta içine veya Cumartesi günü belirlenen mesai saatlerine göre organize etmeleri gerekecek.

Ankara Genelindeki Tüm Kart İşlem Merkezleri Listesi

Başkentlilere kolaylık sağlamak amacıyla hizmet vermeyi sürdüren Kart İşlem Merkezlerinin tam listesi şu şekilde sıralanıyor:

Kızılay

Dikimevi

Beşevler

Akköprü

EGO Ulus Genel Müdürlüğü

Milli Kütüphane

Beytepe

Koru

OSB Törekent

Keçiören-Şehitler

Keçiören-Belediye

AŞTİ

Vatandaşlar kendilerine en yakın lokasyonda bulunan bu merkezleri, belirtilen gün ve saat aralıkları içerisinde ziyaret ederek işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecekler. Toplu taşıma kartlarıyla ilgili her türlü başvuru, güncelleme ve sorun giderme işlemlerinin aksamaması adına EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruların yakından takip edilmesi öneriliyor.