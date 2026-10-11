Ankara’da toplu taşıma kullananlar için güncel ücretler belli. EGO’nun yürürlükteki tarifesinde tam biniş 40, öğrenci binişi 20 lira. Aktarma ücretleri ve ödeme yöntemleri ise yolculuk maliyetini değiştiriyor. Öğrenci abonmanı 650 liradan sunulurken, bazı hatlarda farklı tarifeler uygulanıyor. İşte otobüs, metro ve Ankaray yolcuları için karşılaştırmalı ücret tablosu ve örnek ulaşım maliyeti hesapları.

Ankara’da işe, okula veya günlük işlerine toplu taşımayla giden vatandaşlar, ulaşım bütçesini hesaplarken güncel biniş ücretlerini araştırıyor. Otobüsle başlayıp metroyla devam eden bir yolculukta aktarma bedeli önem kazanırken, öğrenciler için abonman seçeneği ayrı bir hesap gerektiriyor. Kullanılan ödeme yöntemi de toplam tutarı etkiliyor.

11 Ekim 2026 itibarıyla EGO’nun yayımladığı güncel şehir içi tarifede tam biniş 40 TL, öğrenci binişi 20 TL, öğretmen binişi ise 30 TL. Bu ücretler, 23 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye dayanıyor. EGO’nun açıklamasında önceki tam biletin 35 TL, öğrenci biletinin 17,50 TL ve öğretmen biletinin 26 TL olduğu belirtiliyor.

Tam, öğrenci ve aktarma ücretleri karşılaştırması

EGO otobüsü, metro ve Ankaray için standart şehir içi kart tarifesi şöyle:

Yolcu veya ödeme türü İlk biniş Aktarma Tam ulaşım kartı 40 TL 20 TL Öğrenci indirimli kartı 20 TL 12 TL Öğretmen kartı 30 TL 15 TL Kredi kartıyla ödeme 46 TL Aktarma indirimi yok NFC ile cep telefonundan ödeme 45 TL Aktarma indirimi yok

Tablo, EGO’nun standart şehir içi ücretlerini gösteriyor. Farklı tarifeli ilçe hatları ayrıca değerlendirilmeli.

Otobüsten metroya aktarma kaç lira tutuyor?

Kart kullanıcılarına, istisnai hatlar dışında 75 dakika içerisinde en fazla iki aktarma imkânı tanınıyor. EGO’nun belirlediği merkez ring hatlarıyla metro veya Ankaray arasındaki ilk aktarma ise belirtilen koşullarda ücretsiz uygulanıyor.

Standart ücretli aktarma üzerinden hesaplandığında, tam kartla bir otobüs ve ardından bir metro yolculuğu 40 + 20 = 60 TL tutuyor. Öğrenci kartında aynı örneğin maliyeti 20 + 12 = 32 TL, öğretmen kartında ise 30 + 15 = 45 TL oluyor.

Bu hesaplar, ikinci binişin aktarma koşullarını karşıladığı varsayımıyla hazırlanmıştır. Ücretsiz ring bağlantısı kullanılan bir güzergâhta veya farklı tarifeli bir hatta sonuç değişebilir. Bu yüzden ulaşım bütçesi oluştururken yalnızca araç sayısını saymak yeterli olmayabilir; kullanılan bağlantının ücretlendirmesi de kontrol edilmeli.

Günlük gidiş dönüş ulaşım maliyeti nasıl hesaplanır?

Aktarma yapmadan, standart şehir içi tarifeyle sabah bir kez ve akşam bir kez araca binen tam kart kullanıcısının günlük maliyeti 80 TL oluyor. Öğrenci için aynı kullanım 40 TL, öğretmen için 60 TL olarak hesaplanıyor.

Ayda 22 gün bu şekilde yolculuk yapıldığı varsayılırsa tam kart kullanıcısının toplamı 1.760 TL’ye ulaşıyor. Öğrencinin harcaması 880 TL, öğretmenin harcaması ise 1.320 TL oluyor. Bunlar resmî bir aylık paket fiyatı değil; güncel biniş tutarlarından yapılan örnek hesaplamalar.

Her yönde bir ücretli aktarma yapılan yolculukta maliyet yükseliyor. Tam kartla günlük gidiş dönüş 120 TL, öğrenci kartıyla 64 TL tutuyor. Aynı düzenin 22 gün devam ettiği örnekte toplamlar sırasıyla 2.640 TL ve 1.408 TL oluyor.

Yolcular kendi bütçelerini hesaplarken ay içinde kaç gün dışarı çıktıklarını, hafta sonu yolculuklarını ve aktarma sayılarını ayrı ayrı değerlendirebilir. Böylece yalnızca tek biniş ücretine bakılarak yapılan hesabın ötesinde, gerçek kullanıma daha yakın bir sonuç elde edilebilir.

Öğrenci abonmanı 2026’da kaç TL?

EGO’nun açıkladığı sınırsız öğrenci abonmanının bedeli 650 TL. Abonman, yükleme tarihinden itibaren 30 gün geçerli ve EGO’nun şehir içi otobüsleri ile raylı sistemlerinde kullanılabiliyor. Kullanılacak hattın abonman kapsamı ayrıca kontrol edilmeli.

Standart öğrenci binişi üzerinden yapılan basit karşılaştırmada, 32 biniş 640 TL, 33 biniş ise 660 TL tutuyor. Dolayısıyla yalnızca 20 TL’lik ilk binişlerin kullanıldığı ve bütün yolculukların abonman kapsamına girdiği örnekte, 33 binişten itibaren abonman daha düşük maliyetli hale geliyor.

Ancak bu karşılaştırma herkes için aynı sonucu vermeyebilir. Ücretli aktarmalar, ücretsiz bağlantılar ve kullanılan hatlar toplam harcamayı değiştirir. Öğrencinin abonman kararını kendi yolculuk düzenine göre vermesi, daha doğru bir karşılaştırma sağlar.

Kredi kartıyla ödeme ulaşım bütçesini nasıl etkiliyor?

Ödeme yöntemlerinin farkı, düzenli kullanımda daha belirgin hale geliyor. Standart ilk binişlerde kredi kartıyla ödeme, tam ulaşım kartına göre 6 TL; NFC ile ödeme ise 5 TL daha yüksek tutuyor.

Aktarmasız 44 binişlik örnek bir ayda, kredi kartıyla ödeme ile tam ulaşım kartı arasındaki fark 264 TL oluyor. NFC seçeneğinde fark 220 TL olarak hesaplanıyor. Aktarma kullanılan yolculuklarda karşılaştırma ayrıca yapılmalı; çünkü bu ödeme seçeneklerinde aktarma indirimi bulunmuyor.

Güncel EGO tarifesi nereden kontrol edilir?

Ücret sorgularken haberin yayımlandığı tarihle tarifenin yürürlük tarihini birlikte incelemek gerekiyor. Yılın başındaki bir ücret bilgisi, daha sonraki düzenlemeyi yansıtmayabilir. Nitekim EGO, ağustos ayındaki değişiklikle biletlerde yüzde 14,30 artış yapıldığını duyurmuştu.

Yolcular, EGO’nun resmî taşıma ücretleri sayfasından güncel tabloyu ve hatlara ilişkin ayrıntıları kontrol edebilir. Özellikle ilçe yolculuklarında, standart şehir içi ücretin bütün güzergâhlarda geçerli olduğu varsayılmamalı. Bütçe hesabı, kullanılan hat ve kart türüne göre yapılmalı.