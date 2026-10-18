Ankara’da 18 Ekim Pazar günü Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Sincan’daki bazı adresler için elektrik arızaları bildirildi. Yenimahalle ile Etimesgut’ta planlı bakım saatleri de paylaşıldı. Maltepe, Beytepe ve Ahlatlıbel’deki belirli adreslere tahmini enerji verme saati açıklandı. İşte mahalle ve sokak listeleriyle birlikte elektriklerin gelmesini bekleyen vatandaşlar için açıklanan saatler ve kesintilerin ayrıntıları.

Ankara’da 18 Ekim 2026 Pazar sabahı paylaşılan kesinti kayıtlarında Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Sincan’dan çok sayıda adres yer aldı. Bildirimlerde şebeke arızaları nedeniyle çalışmaların sürdüğü belirtildi. Çankaya’daki bir bakım çalışmasının yanı sıra Etimesgut ve Yenimahalle için planlı kesinti saatleri de açıklandı.

Paylaşılan listede Maltepe Mahallesi’ndeki Necatibey adresi için 10.55, Beytepe ve Ahlatlıbel’de sıralanan adresler ile Söğütözü’ndeki 2178 adresine ilişkin bir kayıt için 11.01 tahmini verildi. Diğer arıza bildirimlerinin büyük bölümünde tamamlanma saati bulunmuyor.

Açıklanan saatler tahmini enerji verme zamanlarını ifade ediyor. Arıza kayıtlarında elektriğin yeniden verildiğine ilişkin bir sonuç bildirimi yer almıyor.

Çankaya’da Kızılay, Üniversiteler ve Alacaatlı kesinti listesinde

Çankaya’da merkez mahallelerden batıdaki yerleşimlere kadar farklı adresler için arıza bildirimi paylaşıldı. Kızılay’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Menekşe 2 ve Necatibey adresleri listede yer aldı.

Üniversiteler Mahallesi’nde dört, Alacaatlı’da üç farklı adres sıralandı. Kırkkonaklar’daki 314 adresi ise kaynak metinde tekrarlandı; aşağıdaki tabloda tek kez gösterildi.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Tahmini enerji verme saati Üniversiteler İhsan Doğramacı, Bilkent 2. Cadde, 1071 Malazgirt, Anadolu Belirtilmedi Kızılay 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Menekşe 2, Necatibey Belirtilmedi Kırkkonaklar 314, Cırnazlı Belirtilmedi Alacaatlı 3331, 4870, Şehit Şeref Erçetin Belirtilmedi Maltepe Necatibey Bir kayıtta 10.55, diğerinde saat belirtilmedi Söğütözü 2175, Ali Girdap, Nizami Gencevi, 2185, 2176, 2177 Belirtilmedi Söğütözü 2178 Bir kayıtta 11.01, diğerinde saat belirtilmedi

Necatibey için açıklanan 10.55 saati, Maltepe Mahallesi altındaki kayda ait. Kızılay Mahallesi’nde aynı isimle yer alan adres için ayrıca saat paylaşılmadı.

Beytepe ve Ahlatlıbel için 11.01 hedefi

Çankaya’nın Beytepe ve Ahlatlıbel mahallelerinde sıralanan adreslerin arıza kayıtlarında aynı tahmini saat yer aldı. Bildirimlere göre bu adreslere 18 Ekim saat 11.01’de enerji verilmesi planlandı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Tahmini saat Beytepe 2178, Beytepe Mahallesi, 1740, 1741, 1736, 1742, Yavuz Sultan Selim, 1739, 1743, 1745, 1748, Saltuk Buğra 11.01 Ahlatlıbel Saltuk Buğra, 1887, 1892, 1897, 1896, 1895, 1893, 1894, 1889, 1844, 1859, 1891, Ahlatlıbel Mevki, 1860, 1862 11.01

Ahlatlıbel’de Saltuk Buğra adresi birden fazla kez tekrarlandı. Aynı mahalleye ait tekrarlar tabloda birleştirildi. Beytepe’deki Saltuk Buğra kaydı ise farklı mahalle altında bulunduğu için ayrıca korundu.

Çankaya’daki bakım çalışması 14.00’e kadar planlandı

Çankaya için paylaşılan bakım duyurusunda Mareşal Fevzi Çakmak ve 53 adresleri yer aldı. Şebeke iyileştirme çalışmasının saat 10.00’da başlayıp 14.00’te tamamlanması planlandı.

Bu kayıt, anlık şebeke arızalarından farklı olarak belirli bir çalışma aralığı içeriyor. Ancak duyuruda mahalle adı bulunmadığından, bu iki adres için ayrıca mahalle bilgisi eklenmedi.

Etimesgut’ta arıza bildirimi ve gece bakımı

Etimesgut bölümündeki Adnan Menderes Mahallesi’nde Anavatan, 1041 ve 1071 adresleri için şebeke arızası bildirildi. Bu adreslerde elektriğin yeniden verilmesi için saat açıklanmadı.

Aynı bölümde mahalle ve sokak bilgisi boş bırakılmış iki arıza kaydı da bulunuyor. Adres içermeyen bu bildirimler belirli bir bölgeyle eşleştirilemedi.

İlçenin planlı bakım duyurusunda ise gece saatleri dikkat çekti:

Çalışma Tarih ve saat Etkilenen cadde / sokak Şebeke iyileştirme 18 Ekim 23.00–19 Ekim 01.00 303, Dil Devrimi, 304, 310, 305, 2, 311, 301

23.00–01.00 aralığı gece yarısını aştığı için çalışma 19 Ekim Pazartesi gününe uzanıyor. Paylaşılan duyuruda bu adreslerin mahalle bilgisi yer almıyor.

Mamak’ta Şahintepe ve Araplar’daki adresler etkilendi

Mamak’taki arıza kayıtlarında Şahintepe ve Araplar mahalleleri öne çıktı. Şahintepe’de beş, Araplar’da iki farklı adres paylaşıldı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Tahmini bitiş saati Şahintepe 661/2, 651, Gamze Özdemir, 683, 339 Belirtilmedi Araplar 1341/1, 1339/6 Belirtilmedi

Kayıtlarda kesinti nedeni şebeke arızası olarak açıklandı. Çalışmaların ardından enerjinin en kısa sürede verilmesinin hedeflendiği belirtildi; kesin bir saat paylaşılmadı.

Sincan’da Girmeç ve Fevzi Çakmak için arıza kayıtları

Sincan’da Girmeç, Fevzi Çakmak, Akçaören ve Yenikayı mahallelerindeki belirli adresler listede yer aldı. Özellikle Fevzi Çakmak bölümünde çok sayıda sokak adı sıralandı.

Mahalle Etkilenen cadde / sokak Girmeç Mustafa Güceri, Girmeç, Beyler, Rüya Fevzi Çakmak Rüya, 70, 72, 3, Melih Gökçek, Ramis Tuncel, Turgut Özal, 4, 71, 1, 80, 79, 84, 83, 39, 37, 43, 58, 40, 771, 929, 934 Akçaören 934, Ayaş Ankara Yenikayı Ayaş Ankara

Girmeç Mahallesi’ndeki Rüya adresi kaynak metinde birkaç kez tekrarlandı. Ayrıca mahalle bilgisi bulunmayan ayrı bir Mustafa Güceri kaydı da yer aldı. Sincan’daki bu arızalar için tahmini tamamlanma saati açıklanmadı.

Yenimahalle’de iki ayrı bakım aralığı

Yenimahalle için paylaşılan programda şebeke iyileştirme nedeniyle iki ayrı kesinti aralığı bulunuyor. İlk çalışma 11.00–12.30, ikinci çalışma ise 13.30–15.00 saatleri arasında planlandı.

Saat Etkilenen cadde / sokak 11.00–12.30 2086, 2028, Şehit Burak Abikebahşi, 2091, 2091 Aşağı Emek Konut Sitesi, 2030 13.30–15.00 2095, 2097

Bu iki duyuruda mahalle adı paylaşılmadı. Dolayısıyla program, belirtilen cadde ve sokak adları üzerinden aktarılıyor.

Elektrikler ne zaman gelecek?

Paylaşılan kayıtların saat içeren bölümlerinde Maltepe için 10.55, Beytepe ve Ahlatlıbel’deki ilgili adresler için 11.01 hedefi bulunuyor. Söğütözü 2178 adresine ilişkin kayıtlardan biri de 11.01 saatini içeriyor.

Diğer arızalar için aynı saatler geçerli değil. Bakım duyurularında ise Çankaya’da 14.00, Yenimahalle’de ilgili çalışma grubuna göre 12.30 ve 15.00 bitişleri planlandı. Etimesgut’taki gece çalışmasının bitişi 19 Ekim 01.00 olarak okunuyor.

Listede yer alan adresler, mahallelerin tamamının kesintiden etkilendiğini göstermiyor. Ayrıca ilçe başlıklarındaki kesinti sayıları ile sokak satırları aynı şeyi ifade etmediğinden, adresler toplanarak toplam arıza sayısı çıkarılmadı.