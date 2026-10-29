Gelir İdaresi Başkanlığının takviminde 2 Kasım, bazı işletmeler için beyan, bildirim ve ödeme günü olarak yer alıyor. GEKAP yükümlüleri, belirli platform işletmecileri ve 7440 sayılı Kanun kapsamında ilgili taksiti bulunanların işlemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Ankara esnafı açısından önemli ayrıntı, her yükümlülüğün bütün işletmeleri kapsamaması. İşte dönemlere göre hazırlanan kısa kontrol rehberi.

Ankara’da işletmesini yöneten, muhasebe kayıtlarını hazırlayan veya yapılandırılmış borcunu ödeyen mükellefler için 2 Kasım 2026 Pazartesi önemli bir tarih. Gelir İdaresi Başkanlığının takviminde, farklı faaliyetlere ilişkin bazı beyan, bildirim ve ödeme süreleri aynı gün sona eriyor.

Öne çıkan başlıklar arasında Temmuz–Ağustos–Eylül dönemi GEKAP beyanı ve ödemesi, eylül ayına ilişkin belirli platform bildirimleri ve 7440 sayılı Kanun kapsamındaki 41. taksit bulunuyor. Ancak bunlar, Ankara’daki bütün esnaf ve şirketler için ortak bir yükümlülük listesi değil. İşletmenin faaliyet alanı, mükellefiyeti ve mevcut ödeme planı belirleyici oluyor.

GEKAP’ta hangi dönemin süresi doluyor?

GİB takvimine göre Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verilmesi ve ödemesi için son gün 2 Kasım.

GEKAP yönünden yükümlülüğü bulunan işletmelerin, yalnızca beyannamenin hazırlanıp hazırlanmadığını değil, gönderim ve ödeme durumunu da kontrol etmesi gerekiyor. Beyan ile ödeme ayrı işlemler olduğundan, birinin tamamlanması diğerinin de yapıldığı anlamına gelmiyor.

Ankara’daki işletme sahipleri, muhasebe birimleriyle görüşürken hangi üç aylık dönem için işlem yapıldığını açıkça belirtmeli. Önceki döneme ait bir tahakkuk veya ödeme belgesinin, bu dönemin işlemiyle karıştırılmaması önem taşıyor.

Platform bildirimleri kimleri ilgilendiriyor?

Takvimde 538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamındaki eylül bildirimleri için de 2 Kasım son gün olarak gösteriliyor.

Bu başlık; taşınmaz satış ve kiralama ilanlarıyla motorlu taşıt satış ilanlarını platformları üzerinden yayımlayanları ve günübirlik konut kiralama işini platformları üzerinden sağlayanları kapsıyor.

Ayrıca 464 sıra numaralı Tebliğ kapsamında bildirim yükümlülüğü bulunan aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kargo ve lojistik işletmelerinin eylül dönemi bildirimleri de aynı tarihte sona eriyor.

Buradaki önemli ayrım, platformu kullanan kişiyle platform üzerinden hizmet sunan işletmenin aynı konumda olmaması. İnternette ilan vermiş olmak veya bir pazaryerinden satış yapmak, bu bildirimlerin tamamının doğrudan ilgili esnafa ait olduğu şeklinde yorumlanmamalı. İşletmenin tebliğ kapsamındaki sıfatı ve yükümlülüğü ayrıca incelenmeli.

7440 kapsamında hangi taksit ödenecek?

GİB’in Dijital Vergi Dairesi duyurusunda, 7440 sayılı Kanunun 41. taksitinin son ödeme tarihi 2 Kasım 2026 olarak belirtiliyor.

Bu tarih, mevcut yapılandırma ödeme planında ilgili taksiti bulunan mükellefleri ilgilendiriyor. Yeni bir yapılandırma başvurusu veya bütün borçların aynı gün ödenmesi gerektiği anlamına gelmiyor.

Ödeme yapacakların önce kendi planlarını açarak taksit numarasını, tutarı ve borcun bağlı olduğu kaydı kontrol etmesi yararlı olacaktır. Önceden ödeme yapılmışsa, işlemin doğru taksite işlendiği de teyit edilmeli.

Aynı gün başka yükümlülükler de var mı?

GİB takviminde eylül dönemine ait Dijital Hizmet Vergisi ve Haberleşme Vergisi beyan ve ödemeleri için de 2 Kasım tarihi yer alıyor. Ayrıca Temmuz–Ağustos–Eylül dönemine ait Turizm Payı başlığı da bulunuyor.

Bu kalemlerde de faaliyet ve mükellefiyet ayrımı önemli. Bir işletmenin internetten satış yapması, tek başına Dijital Hizmet Vergisi yükümlüsü olduğunu göstermez. Benzer şekilde takvimdeki turizm payı kaydı, bütün işletmeler için uygulanacak genel bir ödeme olarak değerlendirilmemeli.

Ankara’daki işletmeler işlemlerini nasıl kontrol etmeli?

İşletme sahipleri, mali müşavirleri veya muhasebe sorumlularıyla yükümlülük türü, ilgili dönem, beyanın durumu ve ödemenin tamamlanıp tamamlanmadığı üzerinden kısa bir kontrol yapabilir.

Beyanname gönderilmişse alındı belgesi, ödeme yapılmışsa tahsilat kaydı saklanmalı. Banka hesabından para çıkmış olmasıyla doğru borç kaydının kapanması birlikte kontrol edilmeli.

Güncel tarihler GİB’in vergi takviminden izlenebilir. İşlem öncesinde varsa süre değişikliği duyurularına da bakılmalı. Takvimde aynı güne denk gelen yükümlülükleri ayrı ayrı kontrol etmek, beyanı tamamlanan ancak ödemesi unutulan bir işlemin gözden kaçmasını önleyebilir.