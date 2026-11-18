37. Ankara Film Festivali’nde son gösterimler 18 ve 19 Kasım’da Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın üç salonunda yapılacak. Sevda, Bir Arada Yalnız ve İsimsiz Eserler Mezarlığı iki gün de programda. Festival, 20 Kasım Cuma akşamı Şinasi Sahnesi’ndeki ödül töreniyle sona erecek. İşte gün gün seanslar, salonlar ve bilet fiyatları.

Çarşamba günü ilk seanslar 13.00’te başlıyor. Ulusal Uzun Film Yarışması’ndan bir film izlemek isteyenler, aynı saatte Salon 1’de İsimsiz Eserler Mezarlığı ile Salon 3’te Hakikatin Ölümü arasında seçim yapabilecek. Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda’nın Küller ve Elmaslar filmi ise 15.45’te Salon 2’de. Akşam saatlerinde iki program arasında yarım saat fark var. Nazik Canavar 18.00’de, Sevda ise 18.30’da başlayacak. filmfestankara.org.tr

Saat Kızılay Büyülü Fener Salon 1 Salon 2 Salon 3 13.00 İsimsiz Eserler Mezarlığı Gitmeden Bir Yolluk Hakikatin Ölümü 15.45 Bir Arada Yalnız Küller ve Elmaslar Ölü Köpekler Isırmaz 18.00 — Nazik Canavar — 18.30 Sevda — Doris Dörrie Ustalık Sınıfı 21.15 3 Hafta Sonra Üzgün Kızlar Karanlıkta Islık Çalanlar

Çarşamba akşamı film gösterimlerine Alman yönetmen ve yazar Doris Dörrie’nin ustalık sınıfı da eşlik edecek. Dörrie, Salon 3’teki buluşmada sinema ile edebiyat arasındaki ilişkiyi ve hikâye anlatırken nasıl çalıştığını ele alacak. Günün son film seansları ise üç salonda da 21.15’te başlayacak. filmfestankara.org.tr

19 Kasım Perşembe Ankara Film Festivali programı

Çarşamba günü saatleri çakışan filmler için perşembe programına bakmaya değer. Örneğin Sevda ikinci kez 15.45’te Salon 3’te, Gitmeden Bir Yolluk ise 21.15’te Salon 1’de gösterilecek. İ

simsiz Eserler Mezarlığı ve Bir Arada Yalnız da ikinci gösterimlerini perşembe akşamı yapacak. İkisi 21.15’te başlayacağı için bu iki filmi de izlemek isteyenlerin birini çarşamba programına alması gerekiyor.

Saat Kızılay Büyülü Fener Salon 1 Salon 2 Salon 3 13.00 Üzgün Kızlar Evden Uzak Teneke Kale 15.45 Nazik Canavar 3 Hafta Sonra Sevda 18.30 Cennete 9 Tapınak Uyuyan Kadın Ölü Arının İğnesi 20.00 — Yapay Zekâ, Yaratıcılık ve Sinema söyleşisi — 21.15 Gitmeden Bir Yolluk İsimsiz Eserler Mezarlığı Bir Arada Yalnız

Perşembe akşamı 20.00’de Salon 2’de düzenlenecek Yapay Zekâ, Yaratıcılık ve Sinema söyleşisinde yönetmenler Alkan Avcıoğlu ve Vikki Bardot, yapay zekânın bağımsız film üretimine etkisini tartışacak. Festivalin söyleşi ve ustalık sınıfı gibi etkinliklerine katılım ücretsiz. Kontenjanı sınırlı etkinliklerde kayıt bilgileri Repertuvar üzerinden takip edilebiliyor.

20 Kasım Cuma kapanış nerede?

Festivalin yayımlanan film listesinde 20 Kasım Cuma için Büyülü Fener’de bir film seansı görünmüyor. Son günün programında Şinasi Sahnesi’ndeki Kapanış ve Ödül Töreni var. Cuma akşamı düzenlenecek törende Ulusal Uzun Film, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film yarışmalarının kazananları açıklanacak.

Ankara Film Festivali biletleri nereden alınır?

Gösterim biletleri tam 400 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 300 TL. Biletler Kızılay Büyülü Fener Sineması gişesinden ve Biletinial’dan alınabiliyor. Aynı filmin iki gösterimi varsa satın almadan önce tarih, saat ve salon numarasını kontrol edin. Festival yönetimi, seansların ilan edilen saatte başladığını ve salon kapıları kapandıktan sonra izleyici alınmadığını duyurdu.