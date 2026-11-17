Türk müziğinin güçlü ismi Sibel Can, senfonik orkestra eşliğinde başkentli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 18 Kasım Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek "An Epic Symphony" konserinin saati, bilet durumu ve salona ulaşım detayları müzik tutkunları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Türk müziğinin dev seslerinden Sibel Can, unutulmaz şarkılarını bu kez senfonik düzenlemelerle başkentli dinleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Müzik dünyasında büyük ses getiren "An Epic Symphony" projesi kapsamında gerçekleşecek olan bu görkemli konser, 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı müzikseverlere kapılarını aralayacak.

Konserin ev sahipliğini başkentin kültür ve sanat üssü olan CSO Ada Ankara üstleniyor. Etkinliğin başlama saati ise 21.00 olarak duyuruldu. Akustik kalitesi ve modern mimarisiyle dünya standartlarında etkinliklere ev sahipliği yapan salonda düzenlenecek bu özel gece, sanatçının en sevilen eserlerini dev bir senfoni orkestrasının eşsiz tınılarıyla yeniden yorumlayacak.

Konuklarına müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan CSO Ada AnkaraDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın, başkentin kalbinde yer alan konumuyla da ulaşım kolaylığı sağlıyor. Ziyaretçilerin konser akşamında herhangi bir aksaklık yaşamaması için program ve salon detayları şu başlıklar altında öne çıkıyor:

Konser Tarihi ve Saati: 18 Kasım 2026 Çarşamba, saat 21.00.

Sahne Alınacak Alan: CSO Ada Ankara Ana Salon.

Proje Konsepti: An Epic Symphony eşliğinde özel senfonik aranjmanlar.

Sanatçı: Sibel Can ve senfoni orkestrası.

Güncel Bilet Durumu ve Satış Kanalları

Ankara'daki müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu dev konser için biletler hızla tükenmeye devam ediyor. Klasik pop ve Türk sanat müziği eserlerinin senfonik formla buluştuğu bu özel geceye katılmak isteyen sanatseverlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Bilet temin süreçleri ve kategorilerle ilgili bilinmesi gerekenler şunlardır:

Satış Kanalları: Resmi biletleme platformları ve CSO Ada Ankara gişeleri üzerinden bilet temin edilebilmektedir.

Kategori Seçenekleri: Salonun oturma düzenine göre farklı fiyat kategorilerinde biletler yer almaktadır.

Son Dakika Uyarıları: Yoğun talep nedeniyle kapıda bilet bulma riskine karşı, biletlerin internet üzerinden önceden alınması tavsiye edilmektedir.

CSO Ada Ankara Salonuna Ulaşım Rehberi

Başkentin en modern sanat merkezlerinden biri olan CSO Ada Ankara'ya ulaşım, şehrin merkezi noktalarından oldukça kolaydır. Konsere katılacak vatandaşlar için ulaşım seçenekleri şu şekildedir: