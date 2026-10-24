Ankara genelinde geçerli olan yeni tüp fiyatları listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Belirlenen KDV dahil tavan tarifeye göre 12 kilogramlık ev tüpünün satış fiyatı 1.680 TL seviyesine ulaştı. Yeni tarife 24 Ekim 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Ankara genelinde doğalgaz altyapısına erişimi bulunmayan köy ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların temel giderleri arasında yer alan tüpgaz için yeni tarife yürürlüğe girdi. Açıklanan güncel tavan satış fiyatı listesinde piknik tüpünden sanayi tüpüne kadar tüm ürün gruplarının KDV dahil yeni bedelleri ayrıntılı olarak paylaşıldı.

Ankara Ev Tüpü Fiyatı ve Yıllık Gider Maliyeti

Ankara piyasasında 12 kilogramlık standart mutfak tüpünün KDV dahil tavan satış fiyatı 1.680 TL olarak belirlendi. Ayda ortalama bir adet ev tüpü tüketen bir hanenin yıllık toplam tüpgaz masrafı yapılan hesaplamalara göre 20 bin 160 TL seviyesini buluyor.

Söz konusu maliyet tablosu, hanelerin ayda bir tüp kullandığı kabul edilerek hazırlandı. Tüketicilerin gerçek harcama tutarları bireysel kullanım alışkanlıklarına, tüketim yoğunluğuna ve satış noktalarının uyguladığı nihai perakende politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Ankara Güncel Tüpgaz Tavan Satış Fiyatları

24 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlilik kazanan KDV dahil tavan perakende satış fiyatları şu şekilde listelendi:

Tüp Çeşidi ve Ağırlığı KDV Dahil Tavan Satış Fiyatı 2 Kilogramlık Piknik Tüpü 375 TL 12 Kilogramlık Ev Tüpü 1.680 TL 24 Kilogramlık Ticari Tüp 3.360 TL 45 Kilogramlık Sanayi Tüpü 6.440 TL 45 Kilogramlık Propan Tüpü 6.900 TL

Ticari ve Sanayi Tüplerinde En Yüksek Kalem Propan Oldu

Yeni fiyat tarifesinde en yüksek satış tutarı 45 kilogramlık propan tüpünde kaydedildi. İşletmelerin ve sanayi tesislerinin kullandığı bu ürünün tavan bedeli 6 bin 900 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı grupta yer alan 45 kilogramlık sanayi tüpü 6 bin 440 TL, işletmelerin sıklıkla tercih ettiği 24 kilogramlık ticari tüp ise 3 bin 360 TL üzerinden listeye yansıdı.

Kırsal bölgelerde yaşayan ve yemek pişirme ihtiyaçlarını tüple karşılayan ailelerin bütçesini yakından ilgilendiren rakamlar resmi tavan sınırını temsil ediyor. Yetkililer, tüketicilerin nihai alım öncesinde bayilerden güncel fiyat teyidi almasının önemine dikkat çekiyor.