Düğün davetiyesi geldiğinde ilk hesap takı bütçesi için yapılıyor. Ankara’da çeyrek altın, gram altın ve bilezik arasında tercih yapacaklar için 24 Ekim 2026 tarihli örnek bir sepet hazırladık. İki çeyrek altın, iki adet 1 gram altın ve 10 gramlık 22 ayar bilezikten oluşan sepetin hesaplanan tutarı 97.787,50 TL. Bileziğe uygulanabilecek işçilik bu tutara dahil değil.

Hesaplamada, bağımsız KuyumcuOdası portalının Ankara için yayımladığı 24 Ekim 2026 saat 08.30.02 güncellemeli satış değerleri kullanıldı. Portal, rakamları Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası fiyat ekranından derlediğini belirtiyor. Bunlar belirli bir mağazadan alınmış bağlayıcı satış teklifleri değil.

Takı Adet ve gramaj Hesaplamaya esas satış fiyatı Tutar Yeni çeyrek altın 2 adet 10.870,84 TL/adet 21.741,68 TL 24 ayar gram altın 2 adet × 1 gram 6.450,21 TL/gram 12.900,42 TL 22 ayar bilezik 1 adet × 10 gram 6.314,54 TL/gram 63.145,40 TL Sepet toplamı 2 çeyrek + 2 gram altın + 10 gram bilezik 97.787,50 TL

Hesaplama notu: Gram altın için ekrandaki 24 ayar gram/has altın değeri esas alındı. Paketli fiziki ürünün marka ve ambalaj farkı ile bileziğin işçiliği son ödeme tutarını değiştirebilir.

Tek düğüne katılacak kişinin bütçesi ne olur?

Bu referans fiyatlarla bir adet 1 gram altın için yaklaşık 6.450 TL, bir yeni çeyrek altın için ise 10.871 TL gerekiyor. İki seçenek arasındaki fark 4.420,63 TL. Aynı dönemde birden fazla düğüne katılacak kişiler açısından adet arttıkça toplam bütçe de belirgin biçimde değişiyor.

Örneğin üç ayrı düğünde birer adet 1 gram altın takılması 19.350,63 TL, üç düğünde birer yeni çeyrek altın tercih edilmesi ise 32.612,52 TL tutuyor. Bu rakamlar, tablodaki birim fiyatlarla yapılan örnek hesaplamalar.

10, 15 ve 20 gram bilezik kaç lira tutuyor?

Bilezik fiyatlarında gramajın etkisini görmek için aynı 22 ayar gram satış değeriyle yapılan hesap şöyle:

22 ayar bilezik ağırlığı İşçilik eklenmeden hesaplanan tutar 10 gram 63.145,40 TL 15 gram 94.718,10 TL 20 gram 126.290,80 TL

Bilezikte yalnızca gram fiyatına bakmak yeterli olmayabilir. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odasının fiyat ekranında, 8, 14, 18 ve 22 ayar ürünlerde kuyumcular tarafından işçilik ilave edildiği açıkça belirtiliyor. Bu nedenle 10 gramlık bilezik için hesaplanan 63.145,40 TL, seçilen modelin kesin kasa fiyatı olarak değerlendirilmemeli.

Ankara’da takı alırken hangi fiyat sorulmalı?

Düğün takısı bütçesinde kullanılacak rakam satış fiyatı. Alış sütunu, altını kuyumcuya bozdururken geçerli olan değeri gösterdiğinden satın alma bütçesini bu sütunla hesaplamak eksik sonuç verebilir.

Fiyat karşılaştırırken ürünün aynı olması da gerekiyor. Çeyrek altında yeni veya eski tarihli ürün; gram altında ayar, marka ve paket; bilezikte ise ayar, net ağırlık ve model belirtilmeli. Özellikle bilezik için “İşçilik dahil toplam kaç lira ödeyeceğim?” sorusuna alınan yanıt, bütçeyi netleştirir.

Bu sepet, 24 Ekim 2026 tarihli bir bütçe örneğidir. Ankara’daki bütün kuyumcularda aynı fiyatın uygulanacağı anlamına gelmez; satın alma sırasında ürünün son satış tutarı yeniden teyit edilmelidir.