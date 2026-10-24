Ankara’da gram altın almak isteyenler, telefonda gördükleri fiyatla kuyumcunun söylediği rakam arasında farkla karşılaşabiliyor. Ancak karşılaştırmayı doğru yapmak için yalnızca gramaja bakmak yetmiyor. Saflık, fiyatın güncellendiği saat, alış veya satış sütunu ve ürünün fiziki teslim koşulları sonucu değiştiriyor. Peki, aynı altın için fiyat farkı nasıl hesaplanır, alışverişte hangi ayrıntılar mutlaka sorulmalı?

Düğünde takmak ya da birikimine eklemek için gram altın alacak kişinin ilk yaptığı iş genellikle telefondan fiyatına bakmak oluyor. Kuyumcuya gidildiğinde farklı bir rakam duyulması ise aynı soruyu gündeme getiriyor: “Altın az önce daha ucuz görünüyordu, ne değişti?”

Ankara gram altın fiyatı araştırılırken ekrandaki rakamın hangi ürünü temsil ettiği belirleyici. Bir fiyat ekranı has altın değerini gösterirken başka bir satış kanalı paketli, fiziki teslim edilen gram altını fiyatlıyor olabilir. Bankadaki altın hesabı da elde taşınabilen paketli ürünle aynı teslim koşullarına sahip değildir. Kuveyt Türk, altın hesabını işçilik maliyeti olmadan birikim yapılabilen bir ürün olarak tanımlıyor.

Aynı gramajda saflık da aynı mı?

Bir ürünün üzerinde “1 gram” yazması, karşılaştırmanın tamamlandığı anlamına gelmiyor. 995 milyem ile 999,9 milyem aynı saflığı ifade etmiyor. Nitekim İstanbul Altın Rafinerisinin ürünleri arasında hem 995 hem de 999,9 saflıkta külçeler bulunuyor.

Bir gramlık 995 milyem ürün teorik olarak 0,995 gram, 999,9 milyem ürün ise 0,9999 gram saf altın içeriyor. Dolayısıyla yalnızca “24 ayar” ifadesine bakarak iki etiketi eşitlemek, küçük fakat gerçek bir içerik farkını gözden kaçırabiliyor.

Aynı saatte fiyat karşılaştırması neden önemli?

Sabah alınan ekran görüntüsüyle öğleden sonra kuyumcudan öğrenilen fiyat, eş zamanlı karşılaştırma sayılmaz. Sağlıklı bir değerlendirmede aynı dakika içinde, aynı gramaj ve saflıktaki ürünün satış fiyatı kaydedilmeli. Marka, ambalaj ve ödeme koşulları da eşitlenmeli.

24 Ekim 2026 tarihli araştırmada, Ankara’daki isimli kuyumculardan aynı dakika için alınmış, ürün saflığı belirtilen doğrulanabilir teklifler elde edilemedi. Bu nedenle belirli bir mağazanın ekrandan kaç lira pahalı sattığına ilişkin kesin bir sonuç çıkarılamıyor. Farklı saatlerde yayımlanan rakamları yan yana koymak okuyucuyu yanıltabilir.

Fiziki altın farkı yalnızca işçilik mi?

Paketli gram altında üretim, ambalaj, dağıtım ve satıcı marjı fiyatın oluşumunda rol oynayabiliyor. Stok ve fiziki ürüne talep de teklifleri etkileyebiliyor. Bu nedenle ekran ile mağaza arasındaki tutarın tamamını doğrudan “işçilik” olarak adlandırmak doğru olmaz. Fiziki ve kaydi altın arasındaki fiyat farklılığında iç piyasa primi ve teslim koşulları da etkili olabiliyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odasının ekranında da fiyatların bilgi amaçlı tavsiye edildiği belirtiliyor. Ancak ekrandaki işçilik açıklaması özellikle 8, 14, 18 ve 22 ayar ürünleri kapsıyor; bunu bütün gram altınlara uygulanacak sabit bir ücret gibi okumamak gerekiyor.

Alış fiyatıyla satış fiyatını karıştırmayın

Altın satın alacak kişinin bakması gereken sütun satış. Alış fiyatı ise satıcının altını geri alırken verdiği rakamı gösteriyor. Ekrandaki alış değeriyle kuyumcunun satış teklifini karşılaştırmak, farkı olduğundan büyük gösterebilir.

Kuyumcu altın fiyatları karşılaştırılırken sorulacak en açık soru şu: “Aynı marka, 1 gram, 999,9 milyem, paketli ürün için şu anda nakit satış tutarınız nedir?” Ardından geri alım fiyatını da öğrenmek, yalnızca satın alma maliyetini değil, o andaki alış-satış farkını da görünür kılar.